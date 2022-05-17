Рыцарский зал в Эрмитаже: билет и аудиоэкскурсия

Эволюция европейских доспехов и история турнирных поединков - на примере яркой музейной выставки

Рыцарский зал — один из самых больших и запоминающихся в Новом Эрмитаже.

Изучая доспехи 15-17 веков, вы узнаете, как совершенствовалось защитное снаряжение воинов, оцените мастерство оружейников и познакомитесь с культурой рыцарских турниров.

А вашим проводником в Старую Европу станет приложение, заранее установленное на ваш смартфон.
Рыцарский зал в Эрмитаже: билет и аудиоэкскурсия
Рыцарский зал в Эрмитаже: билет и аудиоэкскурсия
Рыцарский зал в Эрмитаже: билет и аудиоэкскурсия
Рыцарский зал в Эрмитаже: билет и аудиоэкскурсия
Рыцарский зал в Эрмитаже: билет и аудиоэкскурсия
Рыцарский зал в Эрмитаже: билет и аудиоэкскурсия
Рыцарский зал в Эрмитаже: билет и аудиоэкскурсия
Рыцарский зал в Эрмитаже: билет и аудиоэкскурсия
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Вы пройдете через величественные парадные помещения Эрмитажа с галереей итальянского искусства и окажетесь в Рыцарском зале. Осматривая экспонаты, узнаете, какие виды оружия существовали в Западной Европе в 15-17 вв. Раскроете, кто и в каких городах его производил, как оно попало в музей и кто его собирал. Изучите особенности доспехов и услышите истории об их обладателях. Выясните, какое снаряжение в коллекции считается самым дорогим. Взглянете на турнирные доспехи как на произведения искусства и поймете, почему они так дорого ценились в свое время. А также представите, как проходили рыцарские турниры и что было залогом успеха в поединке.

Посетив Рыцарский зал, вы сможете продолжить путешествие по Эрмитажу и познакомиться с другими шедеврами музея.

Продолжительность — 1-1,5 часа.

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом
  • Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту
  • Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей
  • Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своем смартфоне
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого ее необходимо скачать

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • В стоимость экскурсии включен входной билет в Главное здание Эрмитажа — Зимний Дворец (Маршрут №1)
  • Аудиоэкскурсия расскажет самый быстрый маршрут по Эрмитажу, как быстро дойти до Рыцарского зала и не заблудиться
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у входа в Эрмитаж
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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