Эволюция европейских доспехов и история турнирных поединков - на примере яркой музейной выставки
Рыцарский зал — один из самых больших и запоминающихся в Новом Эрмитаже.
Изучая доспехи 15-17 веков, вы узнаете, как совершенствовалось защитное снаряжение воинов, оцените мастерство оружейников и познакомитесь с культурой рыцарских турниров. А вашим проводником в Старую Европу станет приложение, заранее установленное на ваш смартфон.
Присоединяйтесь к аудиоэкскурсии по рыцарскому залу и познакомьтесь с разнообразием оружия Западной Европы 15-17 веков. Посмотрите вживую на картинки из учебников по истории и киноафиши. Откройте для себя мир рыцарских турниров и узнайте какие условия и навыки, необходимы рыцарю для победы. Оцените художественную ценность и стоимость турнирных доспехов и узнайте о самом дорогом экспонате в коллекции рыцарского зала.
Коллекция собрана в одном зале, но чтобы рассмотреть каждый значимый экспонат потребуется несколько часов. Проведите это время в компании аудиогида, который расскажет про незаметные детали и важные истории.
Маршрут программы проведёт в рыцарский зал через парадные залы и залы итальянского искусства. После изучения коллекции оружия продолжите свое путешествие по музею в своем темпе благодаря аудиогиду.
Организационные детали
Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.
Как проходит экскурсия с аудиогидом
После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом
Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей
Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту
Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей
Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своем смартфоне
Экскурсию можно пройти без интернета: для этого ее необходимо скачать
Важно
Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
В стоимость экскурсии включен входной билет в Главное здание Эрмитажа — Зимний Дворец (Маршрут №1)
В Эрмитаж запрещён вход с рюкзаками и не работают камеры хранения
Аудиоэкскурсия расскажет самый быстрый маршрут по Эрмитажу, как быстро дойти до Рыцарского зала и не заблудиться
Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
во вторник и пятницу в 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 и 18:00, в среду, четверг и субботу в 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00 и 13:30, в воскресенье в 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 и 16:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость билета
Тариф
Стоимость
Дети до 13 лет
715 ₽
Взрослые с 14 лет
2205 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в Эрмитаж
Когда и как рано покупать?
Когда: во вторник и пятницу в 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 и 18:00, в среду, четверг и субботу в 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00 и 13:30, в воскресенье в 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 и 16:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 19071 туриста
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё читать дальшеуменьшить
и интересные загадки о городе, чтобы ваша прогулка была максимально увлекательной. Вам не нужно ждать гида или группу, чтобы пройти экскурсию, начинайте в любое время. Более 300 экскурсий по городам России доступно 24/7 (кроме экскурсий с билетами в музеи). Мы оказываем мгновенную поддержку в чате, по телефону или e-mail.
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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1
–
Марина
Посетили с внуком восьми лет Рыцарский зал. Всё очень понравилось - от самого начала движения по маршруту! Всё достаточно чётко, понятно. Заблудиться невозможно. С большим вниманием и интересом, до самого конца, прослушали аудиоэкскурсию по Рыцарскому залу. Переходили от витрины к витрине. Всё просто, понятно, доходчиво! Очень познавательно! Большое спасибо организаторам и гиду!
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М
Маркина
Сын, 9 лет, прошёл этот квест с удовольствием и прослушал всю экскурсию от начала до конца. Мы уже устали, а его не могли увести) сложности были при загрузке и поиске заказа в приложении. Вот тут прям надо доработать все, чтобы было интуитивно! Пришлось обращаться в тех поддержку, где тоже не с первого раза смогли решить этот вопрос!
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Ж
Жерлицын
Я в первые пользуюсь электронным гидом и сие мне очень понравилось. Как пройти, куда свернуть чтобы выйти к месту (как за руку вели) начало экскурсии. Всё вери вел и олрайт.
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Н
Наталья
Очень интересно
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Е
Елена
Аудиоэкскурсия сжатая, не совпадали номера залов, приходилось консультироваться у сотрудников, номера экспонатов тоже не все совпадали. Захватывающих рассказов не было. Энциклопедию я и сама почитаю. В целом разочарована.
Экскурсии с аудиогидом
Ответ организатора:
Спасибо, что нашли время оставить свой отзыв! Нам жаль слышать, что эта проблема возникла при использовании приложения. Пожалуйста, обратите внимание, читать дальшеуменьшить
что музеи иногда могут заменять или перемещать экспонаты по независящим от нас причинам. Мы сделаем все возможное, чтобы обновить тур как можно скорее, приняв во внимание ваши комментарии.
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А
Анжелика
Не понравилось. Пустая трата денег. Нужно было бегать по залу и искать витрины.
Экскурсии с аудиогидом
Ответ организатора:
Нам очень жаль слышать, что экскурсия вас разочаровала. Нам правда важно знать ваше впечатление, чтобы мы смогли улучшить существующий тур. Обязательно передадим вашу обратную связь автору.
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