Вы пройдете через величественные парадные помещения Эрмитажа с галереей итальянского искусства и окажетесь в Рыцарском зале. Осматривая экспонаты, узнаете, какие виды оружия существовали в Западной Европе в 15-17 вв. Раскроете, кто и в каких городах его производил, как оно попало в музей и кто его собирал. Изучите особенности доспехов и услышите истории об их обладателях. Выясните, какое снаряжение в коллекции считается самым дорогим. Взглянете на турнирные доспехи как на произведения искусства и поймете, почему они так дорого ценились в свое время. А также представите, как проходили рыцарские турниры и что было залогом успеха в поединке.
Посетив Рыцарский зал, вы сможете продолжить путешествие по Эрмитажу и познакомиться с другими шедеврами музея.
Продолжительность — 1-1,5 часа.