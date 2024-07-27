Рыцарский зал — один из самых больших и запоминающихся в Новом Эрмитаже. Изучая доспехи 15-17 веков, вы узнаете, как совершенствовалось защитное снаряжение воинов, оцените мастерство оружейников и познакомитесь с культурой рыцарских турниров. А вашим проводником в Старую Европу станет приложение, заранее установленное на ваш смартфон.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание билета

Присоединяйтесь к аудиоэкскурсии по рыцарскому залу и познакомьтесь с разнообразием оружия Западной Европы 15-17 веков. Посмотрите вживую на картинки из учебников по истории и киноафиши. Откройте для себя мир рыцарских турниров и узнайте какие условия и навыки, необходимы рыцарю для победы. Оцените художественную ценность и стоимость турнирных доспехов и узнайте о самом дорогом экспонате в коллекции рыцарского зала.

Коллекция собрана в одном зале, но чтобы рассмотреть каждый значимый экспонат потребуется несколько часов. Проведите это время в компании аудиогида, который расскажет про незаметные детали и важные истории.

Маршрут программы проведёт в рыцарский зал через парадные залы и залы итальянского искусства. После изучения коллекции оружия продолжите свое путешествие по музею в своем темпе благодаря аудиогиду.

Организационные детали

Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.

Как проходит экскурсия с аудиогидом

После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом

Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей

Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту

Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей

Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своем смартфоне

Экскурсию можно пройти без интернета: для этого ее необходимо скачать

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