Рыцарский зал — один из самых больших и запоминающихся в Новом Эрмитаже. Изучая доспехи 15-17 веков, вы узнаете, как совершенствовалось защитное снаряжение воинов, оцените мастерство оружейников и познакомитесь с культурой рыцарских турниров. А вашим проводником в Старую Европу станет приложение, заранее установленное на ваш смартфон.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Вы пройдете через величественные парадные помещения Эрмитажа с галереей итальянского искусства и окажетесь в Рыцарском зале. Осматривая экспонаты, узнаете, какие виды оружия существовали в Западной Европе в 15-17 вв. Раскроете, кто и в каких городах его производил, как оно попало в музей и кто его собирал. Изучите особенности доспехов и услышите истории об их обладателях. Выясните, какое снаряжение в коллекции считается самым дорогим. Взглянете на турнирные доспехи как на произведения искусства и поймете, почему они так дорого ценились в свое время. А также представите, как проходили рыцарские турниры и что было залогом успеха в поединке.

Посетив Рыцарский зал, вы сможете продолжить путешествие по Эрмитажу и познакомиться с другими шедеврами музея.

Продолжительность — 1-1,5 часа.

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом

Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей

Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту

Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей

Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своем смартфоне

Экскурсию можно пройти без интернета: для этого ее необходимо скачать

Важно