Коллекция Эрмитажа и парадная жизнь Зимнего дворца
Эрмитаж — это то место, которое стоит посетить в Петербурге. Конечно же, за один день нереально увидеть весь Эрмитаж.
Со мной вы прогуляетесь по залам музея, познакомитесь с историей Зимнего дворца и увидите шедевры мастеров прошлого из Западной Европы.
Со мной вы прогуляетесь по залам музея, познакомитесь с историей Зимнего дворца и увидите шедевры мастеров прошлого из Западной Европы.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Парадные залы Зимнего дворца
- Интерьеры Малого, Нового и Старого Эрмитажа
- Шедевры Западно-Европейского искусства из коллекции Государственного Эрмитажа
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Экскурсия станет прекрасным путешествием, впечатлением о котором вам обязательно захочется поделиться с другими.
Вы узнаете интересные факты и услышите истории о владельцах Зимнего дворца и его создателях. На экскурсии вы узнаете много интересного о коллекции Эрмитажа и значимых событиях, связанных с Русской историей.
Вы увидите:
великолепные парадные залы,
непревзойдённые по своей красоте личные интерьеры императорской семьи,
шедевры Западно-Европейского искусства, хранящиеся в коллекции Государственного Эрмитажа.
Экскурсия проходит в залах Зимнего дворца, Малого Эрмитажа, Нового Эрмитажа, Старого Эрмитажа.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Входной билет в музей (без очереди), действительный только на день и время, указанные в ваучере
- Экскурсия с гидом в мини группе не более 10 человек
- Что не входит
- Приобретение сувенирной продукции
- По желанию
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Дворцовая площадь, Александровская колоннаЗавершение: Дворцовая набережная, 34
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Важная информация
- Входные билеты в Эрмитаж включены в стоимость.
- Сборные группы не более 5 человек.
- Стоимость включает входной билет в Эрмитаж, в случае отмены экскурсии оплата за входные билеты не возвращается, так как билеты выкупаются заранее.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
- Билет дает право на однократное посещение музея
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 72 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
18 апр 2023
Замечательная экскурсия! Получили исключительно положительные эмоции! Большое спасибо нашему потрясающему гиду Лисициной Ирине!
С
Светлана
18 апр 2023
Спасибо за экскурсию! Прошло уже больше недели, а до сих пор под впечатлением! Экскурсовод, Ирина, увлекла нас историей и культурой во время прогулки по залам Эрмитажа.
Т
Тамара
17 апр 2023
А
Айнара
16 апр 2023
Бесподобный экскурсовод Светлана, которая погружает в атмосферу в каждом зале, заряжает позитивными эмоциями и конечно благодаря такой подаче очень становятся еще более интересными все исторические события
Е
Елена
16 апр 2023
Спасибо огромное за прекрасно проведенную экскурсию, гид просто чудо, дети получили очень много положительных впечатлений,
Р
Раиса
14 апр 2023
Экскурсия в Эрмитаже замечательная! Гид Кристина просто молодец, доброжелательная. Экскурсия прошла как одно мгновение, было очень познавательно, интересно! Всем рекомендую!
Л
Любовь
14 апр 2023
Очень понравилась экскурсия. Рекомендуем.
О
Ольга
12 апр 2023
Познавательная экскурсия для всех возрастов. Гид познакомил нас с ключевыми залами и картинами. Для первого знакомства отличная недолгая экскурсия.
Е
Екатерина
12 апр 2023
Кристина-шикарный экскурсовод!
Очень благодарны ей за увлекательную экскурсию!
С удовольствием посетили бы в её сопровождении достопримечательности СПБ ещё раз. Рекомендую экскурсии с Кристиной-профессионалом своего дела
Очень благодарны ей за увлекательную экскурсию!
С удовольствием посетили бы в её сопровождении достопримечательности СПБ ещё раз. Рекомендую экскурсии с Кристиной-профессионалом своего дела
Л
Людмила
12 апр 2023
Всё просто супер!!! Светлана рассказала всё доступно и интересно!!! Рекомендую!!!
Л
Людмила
12 апр 2023
Всё очень понравилось. Светлана показала и рассказала всё что можно и не можно. Провели время обалденно!!!!!! Рекомендую!!!
М
Маргарита
11 апр 2023
Были на экскурсии 8 апреля 2023 года. Брала для внучки. Пришли все во-время,маленькая группа,зашли без очереди. Нас сопровождал гид Ольга, без неё -мы бы мало что поняли. Ольга интересно рассказала при историю, залы и коллекцию Зимнего дворца и Эрмитажа. Она ответила на все наши вопросы. После окончания экскурсии, гид помог нам сориентироваться для самостоятельного путешествия по Эрмитажу. Нам всё понравилось.
И
Ирина
11 апр 2023
М
Марина
10 апр 2023
Т
Татьяна
9 апр 2023
Очень понравилась экскурсия) Ольга очень интересно и легко все рассказывала не грузя датами и числами. Довольна, что была в мини группе (нас 2ое и еще 2 чел), ни разу не пожалела, тк все внимание на тебя и не нужно никого ждать👍🏻 Эрмитаж поразил, дня нам не хватило на осмотр😭
Ещё 57 отзывов
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