Были на экскурсии 8 апреля 2023 года. Брала для внучки. Пришли все во-время,маленькая группа,зашли без очереди. Нас сопровождал гид Ольга, без неё -мы бы мало что поняли. Ольга интересно рассказала при историю, залы и коллекцию Зимнего дворца и Эрмитажа. Она ответила на все наши вопросы. После окончания экскурсии, гид помог нам сориентироваться для самостоятельного путешествия по Эрмитажу. Нам всё понравилось.