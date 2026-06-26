Почему Мойку называли Муя? Как Крюков канал поменял русло? Почему Фонтанка совсем не речка? Что объединяет Певческий и Синий мосты? Ответы ждут вас на водной прогулке по рекам и каналам Петербурга.
Вы увидите, как нарядные фасады дворцов отражаются в воде, и узнаете много занимательных фактов о Северной столице.
Вы увидите, как нарядные фасады дворцов отражаются в воде, и узнаете много занимательных фактов о Северной столице.
Описание экскурсии
Вы посмотрите на исторический центр города и нарядные фасады зданий, которые украшают набережные.
Проплывёте по Мойке с её аристократическими особняками.
Оцените красивые мосты через Фонтанку. Через эту реку перекинуто 15 мостов — на часть из них вы посмотрите.
Пройдёте по Крюкову каналу и насладитесь тихими уголками старой Коломны.
Выйдете в акваторию парадной Невы через Зимнюю канавку.
Вы узнаете:
- как наводнение разрушило Летний сад и почему он из регулярного превратился в пейзажный
- как фонтаны этого сада дали имя безымянной протоке
- какой великий полководец провёл последние дни в доме на набережной Крюкова канала
- почему Никольские ряды когда-то носили имя Очаковские
- какую книгу-руководство оставил потомкам Суворов
- какой мост украшен перилами, напоминающими вологодское кружево
- почему Синий мост считается частью Исаакиевской площади
Организационные детали
- На борт можно взять еду и напитки, кроме красного вина
- На катере есть пледы, тент от непогоды, стол и спасательные жилеты
- Перед выходом капитан проведёт инструктаж по технике безопасности
- Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
С 2019 года я работаю гидом в любимом городе, а до этого много лет трудилась туроператором. Я искренне люблю Петербург, свою работу и улыбки, которые вижу на лицах людей. На наших
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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