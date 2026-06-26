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читать дальше уменьшить прогулках мы не просто осмотрим великолепные особняки на набережных и узнаем истории их знаменитых жителей. Мы погрузимся в атмосферу ушедшей эпохи, ненадолго почувствовав себя её современниками. Для меня важно делиться знаниями и интересными деталями, которые оживляют историю города. И даже после окончания экскурсии я остаюсь на связи, чтобы подсказать вам всё необходимое для дальнейшего путешествия. Буду рада видеть вас на своих экскурсиях!

С 2019 года я работаю гидом в любимом городе, а до этого много лет трудилась туроператором. Я искренне люблю Петербург, свою работу и улыбки, которые вижу на лицах людей. На наших