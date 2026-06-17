Мы пройдём по Большой Невке, заглянем в Кронверкский канал, проплывём по Фонтанке, Мойке, Крюкову каналу и Зимней канавке. Маршрут охватывает как парадные набережные, так и уютные закоулки Петербурга. Аудиогид расскажет об истории города. На катере есть мягкие диваны и тент на случай дождя — всё, чтобы вы чувствовали себя комфортно!
Описание аудиогида
Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий.
Что вас ожидает
По пути вы увидите:
- Крейсер «Аврору», Петропавловскую крепость и Кронверкские мосты
- Стрелку Васильевского острова, здание Биржи и Ростральные колонны
- Эрмитаж, Адмиралтейство и Исаакиевский собор
- Летний сад и Михайловский замок
- Никольский морской собор и Мариинский театр
- Кунсткамеру и дворец Меншикова
- Семимостье, Эрмитажный и Синий мосты
А ещё вы узнаете:
- почему Заячий остров получил такое название
- где находится самое старое здание Петербурга
- как высоко поднималась вода при наводнениях
- как появился Чижик-Пыжик
- какой собор считается самым большим в России
- и многое другое
Организационные детали
- Водная прогулка пройдёт на комфортабельном катере с кожаными диванами в носовой и кормовой части, столом с подстаканниками, мощной аудиосистемой, биотуалетом и тентом
- Вам выдадут аудиогиды, пледы и стаканчики для напитков
- На прогулку можно отправиться с детьми от 1 года
- К катанию не допускаются гости с животными
- С вами будет опытный капитан из нашей команды
Правила переноса прогулки:
- В случае плохой погоды (дождь или сильный ветер более 8 м/с) можно перенести катание, но не позднее чем за 2 часа до начала
- По личным причинам перенос возможен за 2 дня до забронированной даты (не более двух переносов одного заказа)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, д. 11А
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провёл экскурсии для 3045 туристов
Мы — компания, которая с 2015 года занимается водными прогулками на катерах и поездками на снегоходах. Можем организовать ваш отдых в трёх городах: Москве, Санкт-Петербурге и Сортавале. Мы знаем всё
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Экскурсия прекрасна. Все соответствует описанию и фото. Катер очень хороший. Капитан Андрей знает водное пространство Санкт-Петербурга как свои пять пальцев. Без проблем немного изменил маршрут по нашей просьбе и доставил нас с ветерком прямо в ресторан.
Вам был полезен этот отзыв?
Перед началом маршрута гид спросил наши пожелания по маршруту и мы выбрали отправиться в большую воду к Лахте чтобы встретить закат. Это было ВАУ - закат с воды, романтичный Питер, классная компания, Просекко. Отдельное спасибо капитану Елене за ее профессионализм, приятные разговоры и любовь к своему делу. Катер супер-мега классный и стильный.
Вам был полезен этот отзыв?
Огромная благодарность капитану Елене за потрясающую прогулку! Прогулка на катере позволила увидеть город с совершенно новой стороны. Рекомендую всем, кто посещает Петербург обязательно попробовать эту экскурсию, отличный способ насладиться красотой города и узнать о его богатой истории. Катер полностью соответствует фото.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Путешествие по Неве и каналам на большом катере»
Групповая
Теплоходная прогулка по каналам и Большой Неве «Северная Венеция»
Прокатиться по рекам и каналам Петербурга в сопровождении гида
Начало: На причале «Аничков мост»
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:30
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
По каналам Петербурга на элитном катере с гидом
Пройти на катере по парадным и необычным водным маршрутам, слушая интересные живые рассказы
Начало: Река Мойка
Сегодня в 02:30
Завтра в 00:00
18 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
На катере Ferrari - экскурсия по рекам и каналам Петербурга + акватория Невы
Скорость, стиль, роскошь и прекрасные виды города + шампанское в подарок
Начало: На набережной канала Грибоедова
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8300 ₽ за всё до 5 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Тайные каналы и парадная Нева - на катере «Фиеста»
Увидеть два облика Петербурга - от камерной тишины до водного простора
Начало: На набережной реки Фонтанки
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
18 000 ₽
20 000 ₽ за всё до 6 чел.
от 23 980 ₽ за экскурсию