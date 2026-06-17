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Путешествие по Неве и каналам на большом катере

Отправиться водным маршрутом на атмосферную и познавательную прогулку
Мы пройдём по Большой Невке, заглянем в Кронверкский канал, проплывём по Фонтанке, Мойке, Крюкову каналу и Зимней канавке. Маршрут охватывает как парадные набережные, так и уютные закоулки Петербурга. Аудиогид расскажет об истории города. На катере есть мягкие диваны и тент на случай дождя — всё, чтобы вы чувствовали себя комфортно!
5
3 отзыва
Путешествие по Неве и каналам на большом катере
Путешествие по Неве и каналам на большом катере
Путешествие по Неве и каналам на большом катере

Описание аудиогида

Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий.

Что вас ожидает

По пути вы увидите:

  • Крейсер «Аврору», Петропавловскую крепость и Кронверкские мосты
  • Стрелку Васильевского острова, здание Биржи и Ростральные колонны
  • Эрмитаж, Адмиралтейство и Исаакиевский собор
  • Летний сад и Михайловский замок
  • Никольский морской собор и Мариинский театр
  • Кунсткамеру и дворец Меншикова
  • Семимостье, Эрмитажный и Синий мосты

А ещё вы узнаете:

  • почему Заячий остров получил такое название
  • где находится самое старое здание Петербурга
  • как высоко поднималась вода при наводнениях
  • как появился Чижик-Пыжик
  • какой собор считается самым большим в России
  • и многое другое

Организационные детали

  • Водная прогулка пройдёт на комфортабельном катере с кожаными диванами в носовой и кормовой части, столом с подстаканниками, мощной аудиосистемой, биотуалетом и тентом
  • Вам выдадут аудиогиды, пледы и стаканчики для напитков
  • На прогулку можно отправиться с детьми от 1 года
  • К катанию не допускаются гости с животными
  • С вами будет опытный капитан из нашей команды

Правила переноса прогулки:

  • В случае плохой погоды (дождь или сильный ветер более 8 м/с) можно перенести катание, но не позднее чем за 2 часа до начала
  • По личным причинам перенос возможен за 2 дня до забронированной даты (не более двух переносов одного заказа)

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, д. 11А
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай
Николай — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провёл экскурсии для 3045 туристов
Мы — компания, которая с 2015 года занимается водными прогулками на катерах и поездками на снегоходах. Можем организовать ваш отдых в трёх городах: Москве, Санкт-Петербурге и Сортавале. Мы знаем всё
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о лучших маршрутах, активном отдыхе, безопасности и комфорте. На первом месте — ваши лучшие впечатления и эмоции, а мы, в свою очередь, предлагаем варианты прогулок на любой вкус. Для любителей активного отдыха — аренда снегохода для самостоятельного катания и катера БЕЗ капитана, а для тех, кто хочет расслабиться — прогулки по центру города с капитаном или маршрут на снегоходах с инструктором. Ждём вас!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
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С
Экскурсия прекрасна. Все соответствует описанию и фото. Катер очень хороший. Капитан Андрей знает водное пространство Санкт-Петербурга как свои пять пальцев. Без проблем немного изменил маршрут по нашей просьбе и доставил нас с ветерком прямо в ресторан.
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Vaganov
Перед началом маршрута гид спросил наши пожелания по маршруту и мы выбрали отправиться в большую воду к Лахте чтобы встретить закат. Это было ВАУ - закат с воды, романтичный Питер, классная компания, Просекко. Отдельное спасибо капитану Елене за ее профессионализм, приятные разговоры и любовь к своему делу. Катер супер-мега классный и стильный.
Перед началом маршрута гид спросил наши пожелания по маршруту и мы выбрали отправиться в большую воду
Перед началом маршрута гид спросил наши пожелания по маршруту и мы выбрали отправиться в большую воду
Перед началом маршрута гид спросил наши пожелания по маршруту и мы выбрали отправиться в большую воду
Перед началом маршрута гид спросил наши пожелания по маршруту и мы выбрали отправиться в большую воду
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Марина
Огромная благодарность капитану Елене за потрясающую прогулку! Прогулка на катере позволила увидеть город с совершенно новой стороны. Рекомендую всем, кто посещает Петербург обязательно попробовать эту экскурсию, отличный способ насладиться красотой города и узнать о его богатой истории. Катер полностью соответствует фото.
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