Полюбоваться пейзажами Лахтинского Разлива и встретить один из самых красивых закатов в городе.

Наш вечерний вояж по озеру Приморского района — это полный релакс и любование живописными берегами Юнтоловского заказника с историческим районом Лахтой. Вы освоите основные навыки катания на сапе и в сопровождении инструктора отправитесь в путешествие навстречу прекрасному закату.

Озеро в Приморском районе — отличное место, чтобы научиться стоять на SUP-доске. Большое пространство, нет больших катеров и мало волн. В этом тихом и красивом уголке Петербурга вы проведете вечер, катаясь по водам Лахтинского Разлива. И здесь же встретите незабываемый закат.