Уходим на закат: прогулка на теплоходе к Лахта-Центру

Волшебно и романтично провожать закаты в Петербурге! А лучше всего это делать с борта теплохода! Тут вечерние панорамы обладают особым магнетизмом. Отправляйтесь на водную прогулку «Уходим на закат», чтобы провести романтичный и волшебный вечер.
Уходим на закат: прогулка на теплоходе к Лахта-Центру
Уходим на закат: прогулка на теплоходе к Лахта-Центру
Уходим на закат: прогулка на теплоходе к Лахта-Центру
Ближайшие даты:
Время начала: 15:55, 16:00, 16:05, 16:10, 16:15, 16:20, 16:30

Описание водной прогулки

Что вас ожидает: Вы насладитесь самыми красивыми видами Финского залива и, конечно, потрясающим закатом после выхода в районе небоскреба «Лахта Центр». Прогулка осуществляется на комфортабельном двухпалубном теплоходе. На борту работает бар с напитками и закусками, играет живая музыка. Важная информация:
  • Для детей до 5 лет — бесплатно. Без предоставления отдельного посадочного места. Необходимо получить бесплатный посадочный билет в кассе причала.
  • Рекомендуем брать с собой тёплые вещи, так как вечером на воде может быть прохладно. При желании вы можете приобрести плед в баре на борту теплохода, если товар есть в наличии.
  • Расписанием предусмотрены непродолжительные стоянки на причалах для посадки и высадки пассажиров.
  • На борту работает фотограф, у которого можно приобрести сувенир с фотографией из путешествия.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Взрослый1 400 ₽
Льготный (студенты, пенсионеры, школьники, инвалиды)1 200 ₽
Детский (до 5 лет, без места)0 ₽
Детский (до 12 лет)800 ₽

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Закат
  • Стадион «Газпром Арена»
  • Лахта Центр
  • Вантовый мост ЗСД
  • Исторический центр города
Что включено
  • Прогулка на теплоходе
  • Живая музыка
Что не входит в цену
  • Еда и напитки (можно приобрести на борту)
Место начала и завершения?
Университетская наб., д. 15
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
  • Для детей до 5 лет - бесплатно. Без предоставления отдельного посадочного места. Необходимо получить бесплатный посадочный билет в кассе причала
  • Рекомендуем брать с собой тёплые вещи, так как вечером на воде может быть прохладно. При желании вы можете приобрести плед в баре на борту теплохода, если товар есть в наличии
  • Расписанием предусмотрены непродолжительные стоянки на причалах для посадки и высадки пассажиров
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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