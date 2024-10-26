Волшебно и романтично провожать закаты в Петербурге! А лучше всего это делать с борта теплохода! Тут вечерние панорамы обладают особым магнетизмом. Отправляйтесь на водную прогулку «Уходим на закат», чтобы провести романтичный и волшебный вечер.
Ближайшие даты:
Время начала: 15:55, 16:00, 16:05, 16:10, 16:15, 16:20, 16:30
Описание водной прогулкиЧто вас ожидает: Вы насладитесь самыми красивыми видами Финского залива и, конечно, потрясающим закатом после выхода в районе небоскреба «Лахта Центр». Прогулка осуществляется на комфортабельном двухпалубном теплоходе. На борту работает бар с напитками и закусками, играет живая музыка. Важная информация:
- Для детей до 5 лет — бесплатно. Без предоставления отдельного посадочного места. Необходимо получить бесплатный посадочный билет в кассе причала.
- Рекомендуем брать с собой тёплые вещи, так как вечером на воде может быть прохладно. При желании вы можете приобрести плед в баре на борту теплохода, если товар есть в наличии.
- Расписанием предусмотрены непродолжительные стоянки на причалах для посадки и высадки пассажиров.
- На борту работает фотограф, у которого можно приобрести сувенир с фотографией из путешествия.
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|1 400 ₽
|Льготный (студенты, пенсионеры, школьники, инвалиды)
|1 200 ₽
|Детский (до 5 лет, без места)
|0 ₽
|Детский (до 12 лет)
|800 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Закат
- Стадион «Газпром Арена»
- Лахта Центр
- Вантовый мост ЗСД
- Исторический центр города
Что включено
- Прогулка на теплоходе
- Живая музыка
Что не входит в цену
- Еда и напитки (можно приобрести на борту)
Место начала и завершения?
Университетская наб., д. 15
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
- Для детей до 5 лет - бесплатно. Без предоставления отдельного посадочного места. Необходимо получить бесплатный посадочный билет в кассе причала
- Рекомендуем брать с собой тёплые вещи, так как вечером на воде может быть прохладно. При желании вы можете приобрести плед в баре на борту теплохода, если товар есть в наличии
- Расписанием предусмотрены непродолжительные стоянки на причалах для посадки и высадки пассажиров
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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