Я краевед и путешественник — и люблю исследовать новые душевные места. Думаю, район Лахты немного недооценен, ведь помимо возведения знаменитой газпромовской башни, здесь зародился теннис в России, сюда приезжали Блок и Хармс, Лахта сыграла фатальную роль в жизни батюшки-царя Петра Первого, а еще здесь красивые закаты на заливе. Давайте распакуем его вместе.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Между прошлым и будущим

Лахта — этакий лимб между прошлым и будущим. По одну сторону старые дачи, деревянный модерн, тенистые аллеи и тишина, а по другую — залив, футуристическая панорама города и морской вайб. На прогулке мы узнаем историю развития округа Лахта-Ольгино и полюбуемся прекрасными старинными домами на фоне газпромовской башни. Пройдемся по берегу Финского залива, поймаем закат и сварим кофе на пляже, если будет позволять погода.

Петр, теннис и Хармс

Помимо всего остального, Лахта — свидетель личной трагедии Петра 1, родоначальник лаун-тенниса в России и место, куда любил приезжать Блок и бывал Хармс. А еще здесь находится самый большой кришнаитский храм в Европе. Увидим это своими глазами, а заодно навестим обломки гром-камня — того самого, на котором сейчас стоит памятник Петру Первому на Английской набережной, поищем граффити Шнура и, конечно же, поговорим об истории возникновения «Лахта-центра».

Организационные детали

Мы можем встретиться в Петербурге и поехать в Лахту вместе: электричка отправляется с Финляндского вокзала и идёт 26 минут. Билет до Лахты и обратно оплачивается самостоятельно.