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Описание
Что вас ожидает
Между прошлым и будущим
Лахта — этакий лимб между прошлым и будущим. По одну сторону старые дачи, деревянный модерн, тенистые аллеи и тишина, а по другую — залив, футуристическая панорама города и морской вайб. На прогулке мы узнаем историю развития округа Лахта-Ольгино и полюбуемся прекрасными старинными домами на фоне газпромовской башни. Пройдемся по берегу Финского залива, поймаем закат и сварим кофе на пляже, если будет позволять погода.
Петр, теннис и Хармс
Помимо всего остального, Лахта — свидетель личной трагедии Петра 1, родоначальник лаун-тенниса в России и место, куда любил приезжать Блок и бывал Хармс. А еще здесь находится самый большой кришнаитский храм в Европе. Увидим это своими глазами, а заодно навестим обломки гром-камня — того самого, на котором сейчас стоит памятник Петру Первому на Английской набережной, поищем граффити Шнура и, конечно же, поговорим об истории возникновения «Лахта-центра».
Организационные детали
Мы можем встретиться в Петербурге и поехать в Лахту вместе: электричка отправляется с Финляндского вокзала и идёт 26 минут. Билет до Лахты и обратно оплачивается самостоятельно.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл 32 экскурсии для 47 туристов
Меня зовут Тимур, и я путешественник-гид, фотограф и член Русского географического общества. Путешествую по Руси, узнаю код и дух городов русских, пишу гиды по городам и провожу экскурсии-прогулки. Очень люблю бывать в Выборге, а ещё больше влюблять в него своих спутников!