Вечерняя прогулка по Лахте с краеведом

Здесь был Петр Первый, Хармс, Шнур и вы. Удивительная история недооцененного района Санкт-Петербурга

Я краевед и путешественник — и люблю исследовать новые душевные места.

Думаю, район Лахты немного недооценен, ведь помимо возведения знаменитой газпромовской башни, здесь зародился теннис в России, сюда приезжали Блок и Хармс, Лахта сыграла фатальную роль в жизни батюшки-царя Петра Первого, а еще здесь красивые закаты на заливе. Давайте распакуем его вместе.
Вечерняя прогулка по Лахте с краеведом
Вечерняя прогулка по Лахте с краеведом
Вечерняя прогулка по Лахте с краеведом
Вечерняя прогулка по Лахте с краеведом
Вечерняя прогулка по Лахте с краеведом
Вечерняя прогулка по Лахте с краеведом
Вечерняя прогулка по Лахте с краеведом
Вечерняя прогулка по Лахте с краеведом
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Описание

Что вас ожидает

Между прошлым и будущим

Лахта — этакий лимб между прошлым и будущим. По одну сторону старые дачи, деревянный модерн, тенистые аллеи и тишина, а по другую — залив, футуристическая панорама города и морской вайб. На прогулке мы узнаем историю развития округа Лахта-Ольгино и полюбуемся прекрасными старинными домами на фоне газпромовской башни. Пройдемся по берегу Финского залива, поймаем закат и сварим кофе на пляже, если будет позволять погода.

Петр, теннис и Хармс

Помимо всего остального, Лахта — свидетель личной трагедии Петра 1, родоначальник лаун-тенниса в России и место, куда любил приезжать Блок и бывал Хармс. А еще здесь находится самый большой кришнаитский храм в Европе. Увидим это своими глазами, а заодно навестим обломки гром-камня — того самого, на котором сейчас стоит памятник Петру Первому на Английской набережной, поищем граффити Шнура и, конечно же, поговорим об истории возникновения «Лахта-центра».

Организационные детали

Мы можем встретиться в Петербурге и поехать в Лахту вместе: электричка отправляется с Финляндского вокзала и идёт 26 минут. Билет до Лахты и обратно оплачивается самостоятельно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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