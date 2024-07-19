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Нетривиальный Петербург: архитектурно-футуристичная прогулка по Лахте-Ольгино

Здесь был Петр Первый, Хармс, Шнур и вы. Удивительная история недооцененного района
Я краевед и путешественник — и люблю исследовать новые душевные места.

Думаю, район Лахты немного недооценен, ведь помимо возведения знаменитой газпромовской башни, здесь зародился теннис в России, сюда приезжали Блок и Хармс, Лахта сыграла фатальную роль в жизни батюшки-царя Петра Первого, а еще здесь красивые закаты на заливе. Давайте распакуем его вместе.
5
4 отзыва
Нетривиальный Петербург: архитектурно-футуристичная прогулка по Лахте-Ольгино
Нетривиальный Петербург: архитектурно-футуристичная прогулка по Лахте-Ольгино
Нетривиальный Петербург: архитектурно-футуристичная прогулка по Лахте-Ольгино

Описание экскурсии

Между прошлым и будущим

Лахта-Ольгино — этакий лимб между прошлым и будущим. По одну сторону посёлок с высочайшим уровнем дачной архитектуры, тенистые аллеи, размеренность и тишина, а по другую — залив, футуристическая панорама города и атмосфера морского города. На прогулке мы узнаем историю развития округа Лахта-Ольгино, пройдёмся по красивым и экстравагантным дачам в стиле модерн и не сможем не любоваться сияющей газпромовской башней. Пройдемся по берегу Финского залива, поймаем закат и может быть даже сварим кофе на пляже, если будет позволять погода.

Петр I, теннис и Хармс

Помимо всего остального, Лахта — свидетель личной трагедии Петра I, родоначальник лаун-тенниса и русского футбола в России и место, где работали Шишкин, Репин, сюда любил приезжать Блок и бывал Хармс. А еще здесь находится самый большой кришнаитский храм в Европе. Увидим это своими глазами, а заодно навестим обломки гром-камня — того самого, на котором сейчас стоит памятник Петру Первому на Английской набережной, поищем граффити Шнура и, конечно же, поговорим об истории возникновения «Лахта-центра».

Архитектура

Мы осмотрим немало сохранившихся и не очень красивых деревянных домов в стиле модерн — район Ольгино специально создавался для дачных построек. Многие из них строились по индивидуальным проектам с высоким высоким архитектурным уровнем. Пока некоторые дома, которые по какой-то причине не являются памятниками культуры, не разрушились до конца, надо успеть их запечатлеть.
Дача Сойтоненов, дача банкира Небо, дача инженера Вольдта, дача Голобобова, дом Константинова, дача Шауба, пожарная каланча, Гром-камень, кришнаитский храм, пляж и конечно же «Лахта-центр» — вот неполный список объектов, которые мы посмотрим по пути.

Организационные детали

Электричка отправляется с Финляндского вокзала и идёт 26 минут. Встречаемся на станции Лахта. Билет до Лахты и обратно оплачивается самостоятельно.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет1750 ₽
Дети до 12 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур
Тимур — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провёл экскурсии для 590 туристов
Я гид-путешественник, фотограф, пилигрим Camino Portugues, член РГО и редактор трэвелальманаха. Увлекаюсь архитектурой, историей и путешествиями. Путешествую по Руси, ищу самобытность и дух городов русских, веду блог, где публикую полезные гиды по городам и провожу экскурсии-прогулки по Выборгу и Санкт-Петербургу. Люблю влюблять спутников в те места, которые самому по душе.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
О
Отличная прогулка вдали от шумных улиц города. Прекрасные дома и дачная атмосфера. Залив, вид на город и интересный рассказ Тимура.
Искренне рекомендую тем, кто хочет увидеть разный Петербург и отдохнуть от суеты центра.
Отличная прогулка вдали от шумных улиц города. Прекрасные дома и дачная атмосфера. Залив, вид на город и интересный рассказ Тимура.
Отличная прогулка вдали от шумных улиц города. Прекрасные дома и дачная атмосфера. Залив, вид на город и интересный рассказ Тимура.
Отличная прогулка вдали от шумных улиц города. Прекрасные дома и дачная атмосфера. Залив, вид на город и интересный рассказ Тимура.
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Y
Отличная, познавательная экскурсия для ценителей модерна, псевдорусского стилей, северной архитектуры. Проработанный маршрут, интересные сведения, гид Тимур -отличный рассказчик! Спасибо 🙌
Отличная, познавательная экскурсия для ценителей модерна, псевдорусского стилей, северной архитектуры. Проработанный маршрут, интересные сведения, гид Тимур
Отличная, познавательная экскурсия для ценителей модерна, псевдорусского стилей, северной архитектуры. Проработанный маршрут, интересные сведения, гид Тимур
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Н
Большое спасибо Тимуру за прекрасно проведенное время. Мы даже не подозревали, что так близко к Петербургу есть такой уголок тишины и покоя. Тимур - очень приятный человек, экскурсия была интересной и содержательной, отдохнули душой от городскому шума и грохота. Большое спасибо.
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Наталья
Очень понравилась прогулка. Спокойный и ненавязчивый гид, рассказывает интересно.
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