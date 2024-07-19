Я краевед и путешественник — и люблю исследовать новые душевные места. Думаю, район Лахты немного недооценен, ведь помимо возведения знаменитой газпромовской башни, здесь зародился теннис в России, сюда приезжали Блок и Хармс, Лахта сыграла фатальную роль в жизни батюшки-царя Петра Первого, а еще здесь красивые закаты на заливе. Давайте распакуем его вместе.

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Описание экскурсии

Между прошлым и будущим

Лахта-Ольгино — этакий лимб между прошлым и будущим. По одну сторону посёлок с высочайшим уровнем дачной архитектуры, тенистые аллеи, размеренность и тишина, а по другую — залив, футуристическая панорама города и атмосфера морского города. На прогулке мы узнаем историю развития округа Лахта-Ольгино, пройдёмся по красивым и экстравагантным дачам в стиле модерн и не сможем не любоваться сияющей газпромовской башней. Пройдемся по берегу Финского залива, поймаем закат и может быть даже сварим кофе на пляже, если будет позволять погода.

Петр I, теннис и Хармс

Помимо всего остального, Лахта — свидетель личной трагедии Петра I, родоначальник лаун-тенниса и русского футбола в России и место, где работали Шишкин, Репин, сюда любил приезжать Блок и бывал Хармс. А еще здесь находится самый большой кришнаитский храм в Европе. Увидим это своими глазами, а заодно навестим обломки гром-камня — того самого, на котором сейчас стоит памятник Петру Первому на Английской набережной, поищем граффити Шнура и, конечно же, поговорим об истории возникновения «Лахта-центра».

Архитектура

Мы осмотрим немало сохранившихся и не очень красивых деревянных домов в стиле модерн — район Ольгино специально создавался для дачных построек. Многие из них строились по индивидуальным проектам с высоким высоким архитектурным уровнем. Пока некоторые дома, которые по какой-то причине не являются памятниками культуры, не разрушились до конца, надо успеть их запечатлеть.

Дача Сойтоненов, дача банкира Небо, дача инженера Вольдта, дача Голобобова, дом Константинова, дача Шауба, пожарная каланча, Гром-камень, кришнаитский храм, пляж и конечно же «Лахта-центр» — вот неполный список объектов, которые мы посмотрим по пути.

Организационные детали

Электричка отправляется с Финляндского вокзала и идёт 26 минут. Встречаемся на станции Лахта. Билет до Лахты и обратно оплачивается самостоятельно.