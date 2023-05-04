Окунуться в волшебный мир истории в лучах заходящего солнца
Пройдём по парковым аллеям, полюбуемся необыкновенными пейзажами с высоты, прочувствуем особый «усадебный» колорит. И конечно, поговорим о вдохновителях и создателях этих рукотворных чудес.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Экскурсия начинается в 20:00, когда утихает дневной шум. В это время один из самых посещаемых пригородов Петербурга переливается сотнями огней и превращается в место для уединённых прогулок. По бывшей Царскосельской дороге, огибающей Пулковские высоты, мы доберёмся до дворцово-паркового комплекса. Восторг, душевный подъём и любопытство от распутывания клубка исторических загадок и тайн — всё это вы испытаете здесь, в окружении роскошной архитектуры.
Пулковская обсерватория
Первую часть вечера мы посвятим прогулке по парку обсерватории. Я помогу вам представить размеренный быт научного городка. Объясню, почему Пулковские высоты в своё время стали одним из самых привлекательных мест для жизни. Подскажу, где лучше всего рассмотреть то, что в телескопы не увидеть.
Царское Село
А вот и музей-заповедник, без толп туристов и дневной суеты. Ночью здесь красиво и спокойно, и изучать город — одно удовольствие! Я расскажу про первую в России железную дорогу. Поясню, почему Николай Второй поселился здесь после первой русской революции. . И как вышло, что Царское Село стало первым европейским городом, полностью освещённым только электричеством.
Вот краткий список объектов, которые мы внешне изучим:
- Екатерининский парк и дворец,
- Александровский парк и дворец,
- Белая башня,
- Арсенал,
- Ратная палата,
- Фёдоровский собор и городок,
- Императорский гараж,
- Екатерининский собор,
- Дворцовая электростанция,
- Царскосельский лицей,
- Дом Карамзина,
- Запасной дворец,
- Дворец княгини Палей.
Организационные детали
- Это сезонная экскурсионная программа, проводится с мая до октября
- Дополнительные расходы не предусмотрены
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле станции метро «Московская»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.