Какая она — бывшая императорская резиденция — ночью? Давайте не станем дожидаться, пока «одна заря сменит другую» и насладимся вечерней красотой окрестностей. Пройдём по парковым аллеям, полюбуемся необыкновенными пейзажами с высоты, прочувствуем особый «усадебный» колорит. И конечно, поговорим о вдохновителях и создателях этих рукотворных чудес.

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Описание

Что вас ожидает

Экскурсия начинается в 20:00, когда утихает дневной шум. В это время один из самых посещаемых пригородов Петербурга переливается сотнями огней и превращается в место для уединённых прогулок. По бывшей Царскосельской дороге, огибающей Пулковские высоты, мы доберёмся до дворцово-паркового комплекса. Восторг, душевный подъём и любопытство от распутывания клубка исторических загадок и тайн — всё это вы испытаете здесь, в окружении роскошной архитектуры.

Пулковская обсерватория

Первую часть вечера мы посвятим прогулке по парку обсерватории. Я помогу вам представить размеренный быт научного городка. Объясню, почему Пулковские высоты в своё время стали одним из самых привлекательных мест для жизни. Подскажу, где лучше всего рассмотреть то, что в телескопы не увидеть.

Царское Село

А вот и музей-заповедник, без толп туристов и дневной суеты. Ночью здесь красиво и спокойно, и изучать город — одно удовольствие! Я расскажу про первую в России железную дорогу. Поясню, почему Николай Второй поселился здесь после первой русской революции. . И как вышло, что Царское Село стало первым европейским городом, полностью освещённым только электричеством.

Вот краткий список объектов, которые мы внешне изучим:

Екатерининский парк и дворец,

Александровский парк и дворец,

Белая башня,

Арсенал,

Ратная палата,

Фёдоровский собор и городок,

Императорский гараж,

Екатерининский собор,

Дворцовая электростанция,

Царскосельский лицей,

Дом Карамзина,

Запасной дворец,

Дворец княгини Палей.

Организационные детали