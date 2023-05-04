Белые ночи Царскосельских холмов

Окунуться в волшебный мир истории в лучах заходящего солнца

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Какая она — бывшая императорская резиденция — ночью? Давайте не станем дожидаться, пока «одна заря сменит другую» и насладимся вечерней красотой окрестностей.

Пройдём по парковым аллеям, полюбуемся необыкновенными пейзажами с высоты, прочувствуем особый «усадебный» колорит. И конечно, поговорим о вдохновителях и создателях этих рукотворных чудес.
Белые ночи Царскосельских холмов
Белые ночи Царскосельских холмов
Белые ночи Царскосельских холмов
Белые ночи Царскосельских холмов
Белые ночи Царскосельских холмов
Белые ночи Царскосельских холмов
Белые ночи Царскосельских холмов
Белые ночи Царскосельских холмов
Белые ночи Царскосельских холмов
Ближайшие даты:
4
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Описание

Что вас ожидает

Экскурсия начинается в 20:00, когда утихает дневной шум. В это время один из самых посещаемых пригородов Петербурга переливается сотнями огней и превращается в место для уединённых прогулок. По бывшей Царскосельской дороге, огибающей Пулковские высоты, мы доберёмся до дворцово-паркового комплекса. Восторг, душевный подъём и любопытство от распутывания клубка исторических загадок и тайн — всё это вы испытаете здесь, в окружении роскошной архитектуры.

Пулковская обсерватория

Первую часть вечера мы посвятим прогулке по парку обсерватории. Я помогу вам представить размеренный быт научного городка. Объясню, почему Пулковские высоты в своё время стали одним из самых привлекательных мест для жизни. Подскажу, где лучше всего рассмотреть то, что в телескопы не увидеть.

Царское Село

А вот и музей-заповедник, без толп туристов и дневной суеты. Ночью здесь красиво и спокойно, и изучать город — одно удовольствие! Я расскажу про первую в России железную дорогу. Поясню, почему Николай Второй поселился здесь после первой русской революции. . И как вышло, что Царское Село стало первым европейским городом, полностью освещённым только электричеством.

Вот краткий список объектов, которые мы внешне изучим:

  • Екатерининский парк и дворец,
  • Александровский парк и дворец,
  • Белая башня,
  • Арсенал,
  • Ратная палата,
  • Фёдоровский собор и городок,
  • Императорский гараж,
  • Екатерининский собор,
  • Дворцовая электростанция,
  • Царскосельский лицей,
  • Дом Карамзина,
  • Запасной дворец,
  • Дворец княгини Палей.

Организационные детали

  • Это сезонная экскурсионная программа, проводится с мая до октября
  • Дополнительные расходы не предусмотрены

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле станции метро «Московская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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