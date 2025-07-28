Подарите себе возможность увидеть город с самой красивой и редкой перспективы — с воды! Вас ждёт погружение в атмосферу старого Петербурга, отражённого в водной глади. Мы пройдём под арками мостов, мимо фасадов дворцов, соборов и уютных улиц. А после устроим пикник и поделимся впечатлениями.
Описание водной прогулки
Перед стартом мы расскажем, как правильно стоять, держать баланс и грести, чтобы получать удовольствие. Во время прогулки вы увидите:
- Михайловский замок
- Летний сад
- Петропавловскую крепость
- Цветные мосты
- Храм Спаса на Крови
- Эрмитаж
По пути устроим мини-пикник, выпьем вкусный чай с печеньками и поделимся впечатлениями.
Организационные детали
- Программа 14+. Несовершеннолетние допускаются только в сопровождении взрослых
- Опыт не требуется. Прогулка длится 2 часа и подойдёт даже новичкам — перед стартом проведём инструктаж и научим основам управления сапобордом. Главное — уметь держать равновесие и не бояться воды
- Безопасность прежде всего. Все участники получают спасательные жилеты
- В случае дождя или сильного ветра переносим прогулку на другое время по договорённости
- Вас буду сопровождать я или другой гид-инструктор из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Марсовом поле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 52 туристов
Мы — команда сертифицированных SUP-инструкторов и влюблённых в Петербург людей, которые считают, что самый красивый вид на город открывается именно с воды. Наша миссия — показывать Петербург по-настоящему: без толп, без
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
28 июл 2025
Было бы все прекрасно, если бы:
- не было тааак много народа. И это 6:00. Другие организаторы стартуют с того же берега, что и мы. Все одной большой толпой. Из-за этого
- не было тааак много народа. И это 6:00. Другие организаторы стартуют с того же берега, что и мы. Все одной большой толпой. Из-за этого
И
Ирина
13 июл 2025
Шикарная прогулка с Ольгой! Всё очень понравилось. Мы впервые встали на сап с дочерью. Опыт получили новый и посмотрели на Питер с воды, но не как пассивные зрители, а активно изучая. Ольга очень заботливая и чёткая инструктор! При том, что мы ещё новички неуклюжие, очень терпеливо нас вела. Спасибо огромное!!!
М
Мария
27 июн 2025
Просто лучший вид отдыха в Петербурге на все 100%, однозначно рекомендую каждому!
Наш инструктор Владимир - просто супер. Я каталась на сапе в первый раз и он настолько классно и понятно
Наш инструктор Владимир - просто супер. Я каталась на сапе в первый раз и он настолько классно и понятно
Нелли
14 июн 2025
Очень понравился маршрут у набережной Крестовки) ни разу не были в этой стороне Санкт-Петербурга, теперь еще хотим попробовать у закаты у Лахта центра.
Большое спасибо Ольге за подробный инструктаж, подготовку и сопровождение!
Рекомендую!
Большое спасибо Ольге за подробный инструктаж, подготовку и сопровождение!
Рекомендую!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Водная прогулка
Утренний сап-сплав по центру Петербурга (в мини-группе)
Прокатиться по рекам и каналам Северной столицы, наслаждаясь её архитектурой с нового ракурса
Начало: На набережной Лебяжьей канавки
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
2490 ₽ за человека
Водная прогулка
На катере по рекам и каналам Петербурга
Часовая прогулка на частной яхте по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Откройте для себя величественные виды на дворцы и мосты, наслаждаясь комфортом на борту
Начало: В районе метро "Технологический институт" и "Сенна...
Завтра в 00:00
11 дек в 00:00
10 000 ₽ за всё до 6 чел.
Водная прогулка
Сап-прогулка по центру Петербурга в мини-группе
Полюбоваться достопримечательностями с воды и заново открыть для себя город
Начало: На Дворцовой набережной
Расписание: ежедневно в 05:45
Сегодня в 05:45
Завтра в 05:45
4500 ₽ за человека