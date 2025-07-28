Подарите себе возможность увидеть город с самой красивой и редкой перспективы — с воды! Вас ждёт погружение в атмосферу старого Петербурга, отражённого в водной глади. Мы пройдём под арками мостов, мимо фасадов дворцов, соборов и уютных улиц. А после устроим пикник и поделимся впечатлениями.

Описание водной прогулки

Перед стартом мы расскажем, как правильно стоять, держать баланс и грести, чтобы получать удовольствие. Во время прогулки вы увидите:

Михайловский замок

Летний сад

Петропавловскую крепость

Цветные мосты

Храм Спаса на Крови

Эрмитаж

По пути устроим мини-пикник, выпьем вкусный чай с печеньками и поделимся впечатлениями.

Организационные детали