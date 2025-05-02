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5%
Водная прогулка
В Питере - плыть
Насладиться прогулкой на частном катере, слушая нескучные рассказы о богатом прошлом города
Сегодня в 18:30
Завтра в 00:00
11 685 ₽
12 300 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
На катере - по Неве
За 1 час увидеть главные достопримечательности Северной столицы с воды
Начало: Около Лопухинского сада
Сегодня в 18:30
Завтра в 10:30
7990 ₽ за всё до 7 чел.
Водная прогулка
Город над вольной Невой: прогулка на катере на развод мостов
Увидеть с воды нарядные набережные, ажурные мосты, знаменитые дворцы и соборы Петербурга
Начало: По договорённости
3 июн в 00:00
5 июн в 00:00
25 500 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена2 мая 2025Очень понравилась экскурсия, Даша интересно рассказывала, получили массу суперположительных эмоций и классных фото!
- ММария11 августа 2024Замечательная экскурсия, приятный чистый катер! Мы в восторге. Дарья очень эрудированная и просто чудесный рассказчик! Приедем к ней ещё!
- ММария27 июля 2024Отличная экскурсия! Прекраснейший гид. Очень рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Северная Венеция»
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