Северная Венеция – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Северная Венеция» в Санкт-Петербурге, цены от 7990 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
В Питере - плыть
На катере
1 час
-
5%
57 отзывов
Водная прогулка
В Питере - плыть
Насладиться прогулкой на частном катере, слушая нескучные рассказы о богатом прошлом города
Сегодня в 18:30
Завтра в 00:00
11 685 ₽12 300 ₽ за всё до 4 чел.
На катере - по Неве
На катере
1 час
Водная прогулка
На катере - по Неве
За 1 час увидеть главные достопримечательности Северной столицы с воды
Начало: Около Лопухинского сада
Сегодня в 18:30
Завтра в 10:30
7990 ₽ за всё до 7 чел.
Город над вольной Невой: прогулка на катере на развод мостов
На катере
2 часа
Водная прогулка
Город над вольной Невой: прогулка на катере на развод мостов
Увидеть с воды нарядные набережные, ажурные мосты, знаменитые дворцы и соборы Петербурга
Начало: По договорённости
3 июн в 00:00
5 июн в 00:00
25 500 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    2 мая 2025
    В Питере - плыть
    Очень понравилась экскурсия, Даша интересно рассказывала, получили массу суперположительных эмоций и классных фото!
    Очень понравилась экскурсия, Даша интересно рассказывала, получили массу суперположительных эмоций и классных фото!Очень понравилась экскурсия, Даша интересно рассказывала, получили массу суперположительных эмоций и классных фото!Очень понравилась экскурсия, Даша интересно рассказывала, получили массу суперположительных эмоций и классных фото!Очень понравилась экскурсия, Даша интересно рассказывала, получили массу суперположительных эмоций и классных фото!Очень понравилась экскурсия, Даша интересно рассказывала, получили массу суперположительных эмоций и классных фото!Очень понравилась экскурсия, Даша интересно рассказывала, получили массу суперположительных эмоций и классных фото!
  • М
    Мария
    11 августа 2024
    В Питере - плыть
    Замечательная экскурсия, приятный чистый катер! Мы в восторге. Дарья очень эрудированная и просто чудесный рассказчик! Приедем к ней ещё!
  • М
    Мария
    27 июля 2024
    В Питере - плыть
    Отличная экскурсия! Прекраснейший гид. Очень рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Северная Венеция»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. В Питере - плыть
  2. На катере - по Неве
  3. Город над вольной Невой: прогулка на катере на развод мостов
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Зимний дворец
  7. Петропавловская крепость
  8. Спас на Крови
  9. Медный всадник
  10. Петергоф
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в мае 2025
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Северная Венеция" можно забронировать 3 экскурсии от 7990 до 25 500 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 57 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Забронируйте экскурсию в Санкт-Петербурге на 2025 год по теме «Северная Венеция», 57 ⭐ отзывов, цены от 7990₽. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль