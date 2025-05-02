Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Северная Венеция" можно забронировать 3 экскурсии от 7990 до 25 500 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 57 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5