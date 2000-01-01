Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

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Секреты Соляного городка

Исследовать живописный квартал на берегу Фонтанки в компании профессионального гида

Виктория
Виктория – Гид из Санкт-Петербурга
Соляной городок известен далеко не всем, хоть и находится в самом центре Петербурга.

Вы услышите славную и драматичную историю 📖 его домов, расшифруете местные архитектурные стили и узнаете интересные факты о русских промышленниках, меценатах, архитекторах, литераторах и революционерах.
Задать вопросОбычно отвечает за 18 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • От 2 000 ₽ за экскурсию

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Секреты Соляного городка
Секреты Соляного городка

Что вас ожидает

Путешествие по архитектурным стилям
На примере Соляного городка вы проследите, как менялся архитектурный облик Петербурга на протяжении столетий. Увидите одну из старейших церквей города, заложенную еще в эпоху Петра Великого, здание 14-й Всероссийской промышленной выставки и образцы стиля «северный модерн». Отыщете невероятное по красоте здание музея имени барона Штиглица и «царь-дом» эпохи сталинского ампира. Кроме того, я покажу мемориал, посвященный защитникам полуострова Ханко, первое жилье Пушкина в Петербурге и дом, приютивший на время известных композиторов.

Взгляд в прошлое
Вы узнаете историю 📖 Соляного городка от Партикулярной верфи Петра I до наших дней. Я расскажу, сколько раньше стоили лодки, как проходила Всероссийская промышленная выставка и как получил свое название Пустой рынок. А также: куда инвестировал деньги один из богатейших людей Российской империи, что скрывалось за печально известным «Ленинградским делом» и по какой причине Пушкин поссорился с дворником.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Начало и место завершения
🚩 у входа в Летний сад
Секреты Соляного городка
Секреты Соляного городка
Секреты Соляного городка
Секреты Соляного городка
Секреты Соляного городка
Секреты Соляного городка
Секреты Соляного городка
Секреты Соляного городка
Секреты Соляного городка
Секреты Соляного городка
Секреты Соляного городка
Секреты Соляного городка
Секреты Соляного городка

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Виктория
Виктория
Меня зовут Виктория, и я профессиональный гид по Петербургу и пригородам. Люблю свое дело и стараюсь делать экскурсии интересными как для взрослых, так и для детей. С нетерпением жду нашей встречи!
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