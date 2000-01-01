Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

Что вас ожидает

Путешествие по архитектурным стилям

На примере Соляного городка вы проследите, как менялся архитектурный облик Петербурга на протяжении столетий. Увидите одну из старейших церквей города, заложенную еще в эпоху Петра Великого, здание 14-й Всероссийской промышленной выставки и образцы стиля «северный модерн». Отыщете невероятное по красоте здание музея имени барона Штиглица и «царь-дом» эпохи сталинского ампира. Кроме того, я покажу мемориал, посвященный защитникам полуострова Ханко, первое жилье Пушкина в Петербурге и дом, приютивший на время известных композиторов.

Взгляд в прошлое

Вы узнаете историю 📖 Соляного городка от Партикулярной верфи Петра I до наших дней. Я расскажу, сколько раньше стоили лодки, как проходила Всероссийская промышленная выставка и как получил свое название Пустой рынок. А также: куда инвестировал деньги один из богатейших людей Российской империи, что скрывалось за печально известным «Ленинградским делом» и по какой причине Пушкин поссорился с дворником.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.