5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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следующее.

Дело в том, что Вы заказали обзорную экскурсию, а не пешеходную.

Каждая экскурсия имеет разное содержание, отсюда и различная подача материала.

Пока я буду рассказывать, например, об убийстве австрийского посла Аренсберга, мы проедем мимо Марсова поля, о котором я обязан рассказать, потому что это указано в описании экскурсии и это место надо показать.

К тому же Вы были с ребёнком примерно шести лет. Думаете, уместны при нем такие рассказы?)).

Приглашаю Вас, Алексей, на пешеходные экскурсии!

Вот во время таких прогулок я и рассказываю, где жила Пиковая дама♠️, где происходили события, связанные с Распутиным, Каннегисером, где Пушкин сказал более чем несколько резких слов в адрес Дантеса, про покушения на министров Плеве, Сипягина, про Азефа, Гершуни, где пропал нос у майора и прочие исторические происшествия, заговоры и расследования).

Есть время для этого, а в машине его нет).

Быстро меняется картинка.

Покажу даже, где была полицейская часть, в которой служил знаменитый сыщик Путилин).👮♂️🚓🚔 Но это пешком🚶♂️🚶♂️