5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Обзорная экскурсия на автомобиле

Самые интересные истории об известных памятниках архитектуры разных стилей и эпох

Андрей
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Андрей – ваш гид
На этой экскурсии вас ждут самые интересные истории об известных памятниках архитектуры барокко, классицизма, неоклассики, ампира и модерна, шедевры Трезини, Растрелли, Росси, Бенуа и других.
7500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 2 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии5 отзывов
5
Обзорная экскурсия на автомобиле
Обзорная экскурсия на автомобиле

Программа

Мы полюбуемся памятниками Невского проспекта, Фонтанкой и Мойкой, каналом Грибоедова. Увидим Александро-Невскую лавру, Таврический и Смольный дворцы, храм Спаса-на-Крови, Михайловский замок, Смольный собор, Ансамбль площади искусств, Петропавловскую крепость, Мраморный дворец, Летний сад, домик Петра Первого и многое другое.

Во время экскурсии я расскажу вам о «домах Серебряного века», где жили Николай Гумилев и Анна Ахматова, Александр Блок и Любовь Менделеева, Ирина Одоевцева и Георгий Иванов. А ещё – Игорь Северянин, Осип Мандельштам и Сергей Есенин.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается у Исаакиевской площади. Вы сможете выходить из автомобиля в понравившемся Вам месте. Если Вы путешествуете на собственном (арендованном) транспорте, то стоимость экскурсии снижается по договоренности. Если количество туристов больше 2х человек, тогда стоимость экскурсии нужно уточнять у гида.
Обзорная экскурсия на автомобиле
Обзорная экскурсия на автомобиле
Обзорная экскурсия на автомобиле
Обзорная экскурсия на автомобиле
Обзорная экскурсия на автомобиле
Обзорная экскурсия на автомобиле
Обзорная экскурсия на автомобиле
Обзорная экскурсия на автомобиле
Обзорная экскурсия на автомобиле
Обзорная экскурсия на автомобиле
Обзорная экскурсия на автомобиле
Обзорная экскурсия на автомобиле
Обзорная экскурсия на автомобиле
Обзорная экскурсия на автомобиле
Обзорная экскурсия на автомобиле
Обзорная экскурсия на автомобиле
Обзорная экскурсия на автомобиле
Обзорная экскурсия на автомобиле
Обзорная экскурсия на автомобиле
Обзорная экскурсия на автомобиле
Обзорная экскурсия на автомобиле
Обзорная экскурсия на автомобиле
Обзорная экскурсия на автомобиле
Обзорная экскурсия на автомобиле
Обзорная экскурсия на автомобиле
Обзорная экскурсия на автомобиле
Обзорная экскурсия на автомобиле
Обзорная экскурсия на автомобиле
Обзорная экскурсия на автомобиле
Обзорная экскурсия на автомобиле
Обзорная экскурсия на автомобиле
Обзорная экскурсия на автомобиле
Обзорная экскурсия на автомобиле
Обзорная экскурсия на автомобиле
Обзорная экскурсия на автомобиле
Обзорная экскурсия на автомобиле

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Андрей
Андрей
Здравствуйте, меня зовут Андрей. Я — Ваш индивидуальный гид по городу Санкт-Петербургу, загородным императорским резиденциям (Царское Село, Гатчина, Павловск, Петергоф, Кронштадт), по историческим местам города Пскова, Великого Новгорода, Изборска и Старой Ладоги. Примерно 25 лет я увлекаюсь историей и культурой Невского края, провожу экскурсии и лекции со своими студентами по курсам: история России, культурология, философия. Предлагаю и Вам прикоснуться к истории Санкт-Петербурга, узнать о его старом быте и литературной жизни, о биографиях архитекторов и их творениях. Во время наших прогулок я постараюсь в интересной и увлекательной форме рассказать Вам об уникальности города. О быстром становлении и превращении в начале небольшого города в «блистательный Санкт-Петербург». Моя главная цель, как персонального гида по Санкт-Петербургу состоит в том, чтобы вы не только смотрели на город, но «увидели» его. Мои экскурсии доставят Вам большее удовольствие, чем групповые туры.
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

29 ноября 2019
Получили все что хотели и немного больше! )
Ирина
27 июня 2019
Сегодня была наша четвертая и, к сожалению, последняя экскурсия с Андреем, потому что завтра мы уже уезжаем. Сегодня Андрей показал нам как город туристический, так и , скрытый от глаз туристов. Например, мы посетили уникальную домовую церковь, которая находится в административном здании и в которой и сейчас проводятся службы; мы увидели место, где, по предположению искусствоведов, была закопана старуха-процентщица и дом, где жил Ф. Достоевский. Мы познакомились с петербургскими страницами жизни А. Пушкина и узнали, где находится самый известный ресторан города. Также у нас была уникальная возможность сравнить парадный, богатый Петербург и Петербург окраинный. И это далеко не полный список. Андрей сумел сделать не просто обзорную экскурсию, а литературно-историческое путешествие, которое стало прекрасным финалом нашего знакомства с городом. Андрей - изумительный рассказчик, влюбленный в город и своё дело. Его энциклопедические знания поражают, но в то же время не мешают лёгкости его рассказа и приятному времяпрепровождению Хочется сказать БОЛЬШОЕ СПАСИБО Андрею за этот тур. Я очень рекомендую эту экскурсию и тем, кто приехал в Петербург впервые, и тем, кто бывал здесь уже много раз.
3 мая 2019
Рекомендую. Энциклопедические знания, отличный маршрут, интересное личное общение.
29 октября 2018
Семья с двумя девочками 9 и 16 лет.
Обзорная экскурсия по Петербургу и экскурсия по Эрмитажу, благодаря нашему гиду Андрею, нам запомнится надолго. Архитектура, история, образ и дух разных эпох-все переплеталось на протяжении всех экскурсий. Особенное отношение и подача материала детям, которые на протяжении всей экскурсии были вовлечены в историю и познавательный процесс. Поездка по городу была комфортная, машина удобная, водитель предупредительный. Показали нам не только основные достопримечательности, но и места, которые не указываются обычно в путеводителях. Огромное спасибо Андрею!
2 марта 2018
Андрей молодчина и очень красиво поухаживал за всей нашей разной семьёй, но с целью улучшения материала я бы добавил "Кунст-историй". Имена архитекторов и названия домов мало кто запомнит, а вот полуфакт, что в убийстве Распутина подозревали члена царской семьи или ответ на вопрос "откуда у юсуповых столько денег" или "а вот здесь Толстоевский вызвал Потемкина на дуэль и вот по какому вопросу очень разбавили бы повествование. Скандалы-интриги-расследования.) Питер волшебен, большое спасибо.

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