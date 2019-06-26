5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Архитектура и душа Петербурга

Про известные дома и известных людей
Барокко, классицизм, неоклассика, ампир, модерн. Шедевры Трезини, Растрелли, Росси, Бенуа. Ахматова, Блок, Есенин, Мандельштам.

Мы отправимся по интересным местам Петербурга, чтобы посмотреть на значимые памятники архитектуры и поговорить о тех, кто с ними связан.
4.4
13 отзывов
Архитектура и душа Петербурга
Архитектура и душа Петербурга
Архитектура и душа Петербурга

Описание экскурсии

Вы увидите Александро-Невскую лавру и храм Спас на Крови, Таврический и Смольный дворцы, Петропавловскую крепость и домик Петра I. Рассмотрите ансамбль площади Искусств, здания на Невском проспекте, Фонтанке, Мойке и у канала Грибоедова.

Я расскажу:

  • о домах, где жили Николай Гумилёв и Анна Ахматова, Александр Блок и Любовь Менделеева
  • месте, где, по предположению искусствоведов, была закопана старуха-процентщица
  • ресторане, который считается самым популярным в городе
  • петербургских страницах жизни Пушкина

Организационные детали

  • Едем на Toyota Sienta с остановками и выходами
  • С вами буду я и водитель
  • Экскурсию можно провести для большего количества человек — детали уточняйте в личном сообщении

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 2903 туристов
Я лицензированный гид по Санкт-Петербургу и загородным императорским резиденциям: Царское Село, Гатчина, Павловск, Петергоф, Ораниенбаум. Я увлекаюсь историей и культурой Невского края, провожу экскурсии и читаю лекции по курсу истории
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России, культурологии и философии в вузе. Предлагаю и вам прикоснуться к истории Санкт-Петербурга, узнать о его старом быте и литературной жизни, о биографиях архитекторов и их творениях. Я постараюсь в интересной и увлекательной форме рассказать об истории и уникальности памятников, площадей, улиц, о биографиях выдающихся деятелей и рядовых жителей города на Неве, о быстром становлении и превращении небольшого города-крепости в блистательный Санкт-Петербург. Главная цель моих экскурсий — чтобы вы не только посмотрели город, но и увидели его.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина
Сегодня была наша четвертая и, к сожалению, последняя экскурсия с Андреем, потому что завтра мы уже уезжаем. Сегодня Андрей показал нам как город туристический, так и, скрытый от глаз туристов.
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Например, мы посетили уникальную домовую церковь, которая находится в административном здании и в которой и сейчас проводятся службы; мы увидели место, где, по предположению искусствоведов, была закопана старуха-процентщица и дом, где жил Ф. Достоевский. Мы познакомились с петербургскими страницами жизни А. Пушкина и узнали, где находится самый известный ресторан города. Также у нас была уникальная возможность сравнить парадный, богатый Петербург и Петербург окраинный. И это далеко не полный список. Андрей сумел сделать не просто обзорную экскурсию, а литературно-историческое путешествие, которое стало прекрасным финалом нашего знакомства с городом. Андрей - изумительный рассказчик, влюбленный в город и своё дело. Его энциклопедические знания поражают, но в то же время не мешают лёгкости его рассказа и приятному времяпрепровождению Хочется сказать БОЛЬШОЕ СПАСИБО Андрею за этот тур. Я очень рекомендую эту экскурсию и тем, кто приехал в Петербург впервые, и тем, кто бывал здесь уже много раз.

Андрей
Андрей
Ответ организатора:
Благодарю Вас, Ирина! 🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 Я был рад знакомству с Вами и надеюсь, что мы ещё встретимся🫠🤗 Спасибо за потрясающий отзыв о моей работе!
💐💐💐💐💐💐💐💐💐😀
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О
Семья с двумя девочками 9 и 16 лет.
Обзорная экскурсия по Петербургу и экскурсия по Эрмитажу, благодаря нашему гиду Андрею, нам запомнится надолго. Архитектура, история, образ и дух разных эпох-все переплеталось
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на протяжении всех экскурсий. Особенное отношение и подача материала детям, которые на протяжении всей экскурсии были вовлечены в историю и познавательный процесс. Поездка по городу была комфортная, машина удобная, водитель предупредительный. Показали нам не только основные достопримечательности, но и места, которые не указываются обычно в путеводителях. Огромное спасибо Андрею!

Андрей
Андрей
Ответ организатора:
Спасибо и Вам, Ольга! 🌷 Очень доволен, что юным туристам понравилась экскурсия. 🤗😄 Провести для детей экскурсию это дело сложное. Для меня)
Хотя 16 лет это уже взрослый человек.
Трипстер и я ждём Вас на экскурсиях!)
🌷🌷🌷🌷🌷🚗
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А
Андрей молодчина и очень красиво поухаживал за всей нашей разной семьёй, но с целью улучшения материала я бы добавил "Кунст-историй". Имена архитекторов и названия домов мало кто запомнит, а вот
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полуфакт, что в убийстве Распутина подозревали члена царской семьи или ответ на вопрос "откуда у юсуповых столько денег" или "а вот здесь Толстоевский вызвал Потемкина на дуэль и вот по какому вопросу очень разбавили бы повествование. Скандалы-интриги-расследования.) Питер волшебен, большое спасибо.

Андрей
Андрей
Ответ организатора:
Спасибо за хороший отзыв, Алексей! 🤝 Мне было приятно провести для Вашей семьи экскурсию)🤗 По поводу содержания экскурсии могу сказать
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следующее.
Дело в том, что Вы заказали обзорную экскурсию, а не пешеходную.
Каждая экскурсия имеет разное содержание, отсюда и различная подача материала.
Пока я буду рассказывать, например, об убийстве австрийского посла Аренсберга, мы проедем мимо Марсова поля, о котором я обязан рассказать, потому что это указано в описании экскурсии и это место надо показать.
К тому же Вы были с ребёнком примерно шести лет. Думаете, уместны при нем такие рассказы?)).
Приглашаю Вас, Алексей, на пешеходные экскурсии!
Вот во время таких прогулок я и рассказываю, где жила Пиковая дама♠️, где происходили события, связанные с Распутиным, Каннегисером, где Пушкин сказал более чем несколько резких слов в адрес Дантеса, про покушения на министров Плеве, Сипягина, про Азефа, Гершуни, где пропал нос у майора и прочие исторические происшествия, заговоры и расследования).
Есть время для этого, а в машине его нет).
Быстро меняется картинка.
Покажу даже, где была полицейская часть, в которой служил знаменитый сыщик Путилин).👮♂️🚓🚔 Но это пешком🚶♂️🚶♂️

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Дарья
Большое спасибо Андрею за очень содержательную автомобильную экскурсию по Петербургу!
Мы посмотрели все знаковые места, узнали много нового об архитектуре отдельных зданий. Андрей поделился занимательными историческими фактами и уникальными снимками.
Большое спасибо, очень рекомендуем!!
Андрей
Андрей
Ответ организатора:
Спасибо, Дарья! 💐 Экскурсия обзорная, не тематическая.
Нужно больше посмотреть, чем узнать)
Хорошо, что существуют пробки - есть время подробнее рассказать о
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каком-нибудь экскурсионном объекте)😀 Благодарю, что Вы выходили из машины, чтобы полюбоваться главными видовыми площадками и архитектурными ансамблями Петербурга!
Основными видами города Вы овладели, теперь детали не надо пропускать)!
Приходите на индивидуальные пешеходные экскурсии!
Они более информативные.
С уважением, Ваш гид Андрей И. 🤗 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

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Я
Рекомендую. Энциклопедические знания, отличный маршрут, интересное личное общение.
Андрей
Андрей
Ответ организатора:
Большое спасибо, Яна! 💐 Приглашаю на мои экскурсии! 🤗
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Игорь
Получили все что хотели и немного больше!)
Андрей
Андрей
Ответ организатора:
Спасибо, Игорь! 🤝
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