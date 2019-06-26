5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Барокко, классицизм, неоклассика, ампир, модерн. Шедевры Трезини, Растрелли, Росси, Бенуа. Ахматова, Блок, Есенин, Мандельштам.
Мы отправимся по интересным местам Петербурга, чтобы посмотреть на значимые памятники архитектуры и поговорить о тех, кто с ними связан.
Мы отправимся по интересным местам Петербурга, чтобы посмотреть на значимые памятники архитектуры и поговорить о тех, кто с ними связан.
Описание экскурсии
Вы увидите Александро-Невскую лавру и храм Спас на Крови, Таврический и Смольный дворцы, Петропавловскую крепость и домик Петра I. Рассмотрите ансамбль площади Искусств, здания на Невском проспекте, Фонтанке, Мойке и у канала Грибоедова.
Я расскажу:
- о домах, где жили Николай Гумилёв и Анна Ахматова, Александр Блок и Любовь Менделеева
- месте, где, по предположению искусствоведов, была закопана старуха-процентщица
- ресторане, который считается самым популярным в городе
- петербургских страницах жизни Пушкина
Организационные детали
- Едем на Toyota Sienta с остановками и выходами
- С вами буду я и водитель
- Экскурсию можно провести для большего количества человек — детали уточняйте в личном сообщении
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 2903 туристов
Я лицензированный гид по Санкт-Петербургу и загородным императорским резиденциям: Царское Село, Гатчина, Павловск, Петергоф, Ораниенбаум. Я увлекаюсь историей и культурой Невского края, провожу экскурсии и читаю лекции по курсу истории
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Сегодня была наша четвертая и, к сожалению, последняя экскурсия с Андреем, потому что завтра мы уже уезжаем. Сегодня Андрей показал нам как город туристический, так и, скрытый от глаз туристов.
Андрей
Ответ организатора:
Благодарю Вас, Ирина! 🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 Я был рад знакомству с Вами и надеюсь, что мы ещё встретимся🫠🤗 Спасибо за потрясающий отзыв о моей работе!
💐💐💐💐💐💐💐💐💐😀
💐💐💐💐💐💐💐💐💐😀
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О
Семья с двумя девочками 9 и 16 лет.
Обзорная экскурсия по Петербургу и экскурсия по Эрмитажу, благодаря нашему гиду Андрею, нам запомнится надолго. Архитектура, история, образ и дух разных эпох-все переплеталось
Обзорная экскурсия по Петербургу и экскурсия по Эрмитажу, благодаря нашему гиду Андрею, нам запомнится надолго. Архитектура, история, образ и дух разных эпох-все переплеталось
Андрей
Ответ организатора:
Спасибо и Вам, Ольга! 🌷 Очень доволен, что юным туристам понравилась экскурсия. 🤗😄 Провести для детей экскурсию это дело сложное. Для меня)
Хотя 16 лет это уже взрослый человек.
Трипстер и я ждём Вас на экскурсиях!)
🌷🌷🌷🌷🌷🚗
Хотя 16 лет это уже взрослый человек.
Трипстер и я ждём Вас на экскурсиях!)
🌷🌷🌷🌷🌷🚗
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А
Андрей молодчина и очень красиво поухаживал за всей нашей разной семьёй, но с целью улучшения материала я бы добавил "Кунст-историй". Имена архитекторов и названия домов мало кто запомнит, а вот
Андрей
Ответ организатора:
Спасибо за хороший отзыв, Алексей! 🤝 Мне было приятно провести для Вашей семьи экскурсию)🤗 По поводу содержания экскурсии могу сказать
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Большое спасибо Андрею за очень содержательную автомобильную экскурсию по Петербургу!
Мы посмотрели все знаковые места, узнали много нового об архитектуре отдельных зданий. Андрей поделился занимательными историческими фактами и уникальными снимками.
Большое спасибо, очень рекомендуем!!
Мы посмотрели все знаковые места, узнали много нового об архитектуре отдельных зданий. Андрей поделился занимательными историческими фактами и уникальными снимками.
Большое спасибо, очень рекомендуем!!
Андрей
Ответ организатора:
Спасибо, Дарья! 💐 Экскурсия обзорная, не тематическая.
Нужно больше посмотреть, чем узнать)
Хорошо, что существуют пробки - есть время подробнее рассказать о
Нужно больше посмотреть, чем узнать)
Хорошо, что существуют пробки - есть время подробнее рассказать о
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Я
Рекомендую. Энциклопедические знания, отличный маршрут, интересное личное общение.
Андрей
Ответ организатора:
Большое спасибо, Яна! 💐 Приглашаю на мои экскурсии! 🤗
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Получили все что хотели и немного больше!)
Андрей
Ответ организатора:
Спасибо, Игорь! 🤝
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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