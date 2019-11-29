5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Сегодня была наша четвертая и, к сожалению, последняя экскурсия с Андреем, потому что завтра мы уже уезжаем. Сегодня Андрей показал нам как город туристический, так и , скрытый от глаз туристов. Например, мы посетили уникальную домовую церковь, которая находится в административном здании и в которой и сейчас проводятся службы; мы увидели место, где, по предположению искусствоведов, была закопана старуха-процентщица и дом, где жил Ф. Достоевский. Мы познакомились с петербургскими страницами жизни А. Пушкина и узнали, где находится самый известный ресторан города. Также у нас была уникальная возможность сравнить парадный, богатый Петербург и Петербург окраинный. И это далеко не полный список. Андрей сумел сделать не просто обзорную экскурсию, а литературно-историческое путешествие, которое стало прекрасным финалом нашего знакомства с городом. Андрей - изумительный рассказчик, влюбленный в город и своё дело. Его энциклопедические знания поражают, но в то же время не мешают лёгкости его рассказа и приятному времяпрепровождению Хочется сказать БОЛЬШОЕ СПАСИБО Андрею за этот тур. Я очень рекомендую эту экскурсию и тем, кто приехал в Петербург впервые, и тем, кто бывал здесь уже много раз.