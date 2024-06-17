Вы уже знаете центр Петербурга и хотите найти менее формальные, но не менее фотогеничные локации? Мы отыскали их за вас! Хотите, покажем? Лёгким шагом пройдём через дворы и проулочки. Увидим эльфийский садик, пряничный дом, парадную «Ромашка» и необычный памятник Пушкину.
Поговорим, откуда эта красота взялась, и откроем для себя очередную — немного сказочную — грань города на Неве.
Поговорим, откуда эта красота взялась, и откроем для себя очередную — немного сказочную — грань города на Неве.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Единственная коммуна в России на улице Пушкинской
- Вереницы дворов и проулки, в которых вы не успели побывать
- Пряничный домик и настоящая готика
- Эльфийский садик. Правда, обитают в нём не эльфы.
- Памятник Пушкину, но не совсем обычный
- Дом Карлсона — неужели того самого?
- Восхитительная голубая парадная
- Парадная «Ромашка», для входа в которую нужен тайный код (а у нас он есть!)
- Рынок со знаками Зодиака
- Знаменитые «5 углов» — заодно узнаем причину их славы
- Памятник Сергею Довлатову
И что-то ещё!
По пути:
- Обсудим неформальную жизнь Петербурга и Ленинграда
- Выясним, почему те или иные узоры на домах появлялись в определенную эпоху
- Расскажем истории, в которых будут фигурировать Довлатов, Цой, внучка Пушкина, Берггольц, рокеры, Карлсон, Каншин…
- Рассмотрим повседневный быт петербуржцев аж с 18 века до нашего времени
- Найдём необычное в строгом облике Петербурга и сделаем атмосферные фотографии в парадных
При желании можем подняться на колокольню Владимирского собора, чтобы увидеть город с высоты птичьего полёта и необычного ракурса!
Организационные детали
- В стоимость включены услуги гида, билеты в платную парадную «Ромашка». Дополнительно (при желании) оплачивается подъём на колокольню — 200 руб. /чел.
- Посещение «Ромашки» может быть отменено в связи с пожеланием местных жителей — тогда мы покажем ещё больше интересных локаций!
- Одевайтесь удобно и по погоде, Петербург — город с капризным климатом. Мы будем много ходить по дворам с неровной брусчаткой — удобная обувь необходима.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 32705 туристов
Добрый день, любители путешествий и нестандартных маршрутов! Я коренная петербурженка и культуролог, а также профессиональный гид и автор экскурсий. По Петербургу вожу авторские туры на русском и английском языках сЗадать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
скидка
15%
Групповая
2 часа
Необычные дворы Санкт-Петербурга. От Невского до Кирочной
Начало: Невский просп., д. 110
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
1100935₽ за человека
Групповая
3.5 часа
Очарование непарадного Петербурга (с посещением Николо-Богоявленского собора)
Открыть город за Фонтанкой и истории, которые остаются «за кадром», на авторской групповой экскурсии
Начало: В районе метро Гостиный двор
Расписание: в понедельник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 14:30
22 июня в 14:30
5 июля в 14:30
1 690₽ за человека
Групповая
3 часа
Непарадный Петербург. Обзорная + Николо-Богоявленский морской собор
Начало: Садовая ул., д. 17
Расписание: 11:30
22 июня в 14:30
5 июля в 14:30
1 690₽ за человека