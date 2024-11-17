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Толстовский дом не просто так называли «домом всех сословий» — здесь соседствовали дешевые меблированные комнаты и шикарные апартаменты.



В разные годы тут жили князья, знаменитые писатели, поэты и актеры… Теперь и вы побываете внутри Толстовского дома и поймёте, почему его можно назвать историко-культурным феноменом России.