Секреты Толстовского дома

Погрузиться в историю одного из самых красивых домов Петербурга через рассказы его жителя
Толстовский дом не просто так называли «домом всех сословий» — здесь соседствовали дешевые меблированные комнаты и шикарные апартаменты.

В разные годы тут жили князья, знаменитые писатели, поэты и актеры… Теперь и вы побываете внутри Толстовского дома и поймёте, почему его можно назвать историко-культурным феноменом России.
Секреты Толстовского дома
Секреты Толстовского дома
Секреты Толстовского дома
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 16:00

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • интерьеры парадных
  • восстановленные цветные витражи
  • совсем новый музей Толстовского дома

И узнаете:

  • об архитекторе и истории строительства
  • об особенностях архитектуры, интерьеров и инженерных сетей
  • кто входил в число его первых владельцев

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт житель Толстовского дома — Леонид Григорьевич Колотило

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Толстовского дома
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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