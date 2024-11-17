Толстовский дом не просто так называли «домом всех сословий» — здесь соседствовали дешевые меблированные комнаты и шикарные апартаменты.
В разные годы тут жили князья, знаменитые писатели, поэты и актеры… Теперь и вы побываете внутри Толстовского дома и поймёте, почему его можно назвать историко-культурным феноменом России.
В разные годы тут жили князья, знаменитые писатели, поэты и актеры… Теперь и вы побываете внутри Толстовского дома и поймёте, почему его можно назвать историко-культурным феноменом России.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 16:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- интерьеры парадных
- восстановленные цветные витражи
- совсем новый музей Толстовского дома
И узнаете:
- об архитекторе и истории строительства
- об особенностях архитектуры, интерьеров и инженерных сетей
- кто входил в число его первых владельцев
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт житель Толстовского дома — Леонид Григорьевич Колотило
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Толстовского дома
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 1667 туристов
Наше сообщество организовывает невероятные путешествия и походы по Ленинградской области, захватывающие поездки и увлекательные экскурсии по историческим местам Петербурга. Вас ждут новые интересные знакомства и, конечно, возможность исследовать малоизвестные редкие объекты!Задать вопрос
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Групповая экскурсия по дворам и парадным Санкт-Петербурга
Групповая экскурсия по старому Петербургу. Посетите квартиру в доме Бака, изучите дворы-колодцы и парадные, насладитесь историей города
Начало: У метро «Чернышевская»
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2 600₽ за человека
2.5 часа
Групповая
до 15 чел.
В трендеКак устроен Толстовский дом?
Исследовать легендарное жилое здание на групповой экскурсии
Начало: У Толстовского дома
Сегодня в 19:00
16 ноя в 12:00
1 100₽ за человека
скидка
20%
2 часа
Групповая
до 25 чел.
Секреты Петербурга: история в каждом кирпиче
Погрузитесь в атмосферу старого Петербурга, открыв для себя истории доходных домов и уникальных интерьеров
Начало: Недалеко от м. Владимирская
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 14:30, 15:30 и 17:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
17431 395₽ за человека