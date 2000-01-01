Толстовский дом снаружи и внутри

Открыть тайны и особенности легендарного петербургского здания

В центре Петербурга каждый дом может похвастаться богатой биографией, но Толстовский вас удивит.

Продуманное устройство здания от подвалов до чердаков, система дворов, детали парадных и черная лестница, известные жители прошлого и настоящего, «роли» этого места в кино — все это ждет вас на 2-часовой экскурсии с гидом и жителем Толстовского дома.
Толстовский дом снаружи и внутри
Толстовский дом снаружи и внутри
Толстовский дом снаружи и внутри
Толстовский дом снаружи и внутри
Толстовский дом снаружи и внутри
Толстовский дом снаружи и внутри
Толстовский дом снаружи и внутри
Толстовский дом снаружи и внутри
Толстовский дом снаружи и внутри
Толстовский дом снаружи и внутри
Толстовский дом снаружи и внутри

Что вас ожидает

Дом-звезда и его жители

Как здешние арки и подъезды связаны с улицами Лондона? Съемки каких романтичных и детективных фильмов видел Толстовский дом? На экскурсии прозвучат любопытные кино-факты. Другой темой станут жители дома. Мы расскажем о покушении на Распутина в квартире князя Андроникова, о «нехорошей квартире» и прообразе Воланда — родственнике Булгакова, востоковеде Позднееве. А также раскроем, какие знаменитые люди живут в Толстовском доме сегодня.

Секреты архитектурные и не только

Вы узнаете о проекте и архитекторе Толстовского дома — он в 1912 году предусмотрел водопровод, прачечную и лифты. Увидите, как дворы связывают улицу Рубинштейна и набережную Фонтанки. Внутри дома зайдете в две парадные и найдете черную лестницу. Попутно разберетесь в устройстве здания, услышите о структуре квартир и помещений, о коммуникациях и о быте жителей.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет гид из нашей команды и житель Толстовского дома
  • Экскурсия идет около 2 часов (точная длительность зависит от размера группы, ее возрастного состава и прочих условий)
  • По запросу эту экскурсию можно провести индивидуально для вашей компании
  • После этой экскурсии удобно забронировать другую нашу прогулку — «Доходные дома, дворы-колодцы и парадные лестницы»

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на улице Рубинштейна
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Анна
Анна
Добрый день! Наша команда гидов влюблена в Петербург и проводит неформальные экскурсии по «Северной столице». Помимо парадных достопримечательностей, есть и совсем другой Петербург, понять который практически невозможно без опытного сопровождающего. Мы знаем о городе множество интересных фактов и увлекательных деталей и с удовольствием делимся ими с путешественниками. Наши экскурсии подарят вам массу положительных эмоций и ярких воспоминаний!
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