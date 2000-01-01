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Дом-звезда и его жители

Как здешние арки и подъезды связаны с улицами Лондона? Съемки каких романтичных и детективных фильмов видел Толстовский дом? На экскурсии прозвучат любопытные кино-факты. Другой темой станут жители дома. Мы расскажем о покушении на Распутина в квартире князя Андроникова, о «нехорошей квартире» и прообразе Воланда — родственнике Булгакова, востоковеде Позднееве. А также раскроем, какие знаменитые люди живут в Толстовском доме сегодня.

Секреты архитектурные и не только

Вы узнаете о проекте и архитекторе Толстовского дома — он в 1912 году предусмотрел водопровод, прачечную и лифты. Увидите, как дворы связывают улицу Рубинштейна и набережную Фонтанки. Внутри дома зайдете в две парадные и найдете черную лестницу. Попутно разберетесь в устройстве здания, услышите о структуре квартир и помещений, о коммуникациях и о быте жителей.

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