Семейная прогулка по Павловскому парку

Если вы хотите погулять в парке с детьми и отвлечь их от гаджетов, а заодно получить новые знания по истории, то семейная прогулка по Павловскому парку — прекрасный вариант. Вы узнаете историю создания парка, полюбуетесь его красотами, покормите белочек и синичек. В конце прогулки дети разгадают кроссворд и получат приз.
Описание экскурсии

На нашей интерактивной экскурсии вы узнаете, чем пейзажные парки отличаются от регулярных и познакомитесь с первой владелицей парка — императрицей Марией Фёдоровной. По пути в Старую Сильвию узнаете о европейском путешествии первых хозяев и о том, как эта поездка повлияла на облик всего Павловского парка. Увидите Аполлона в окружении муз на 12 дорожках и покормите белок и синиц. В каменном амфитеатре почувствуете себя гостями императорской семьи и полюбуетесь прекрасными видами долины реки Славянки. На Итальянской лестнице мы посчитаем ступеньки, увидим старинное дерево и семейную рощу, а также поговорим о важности традиций в семье. Рассмотрим холодную ванну, где когда то стоял первый душ-брызгало. Удивимся галерее Гонзаго — чуду Павловска, разглядим колоннаду Аполлона — символ Павловска, полюбуемся фасадами дворца и познакомимся с хозяином — Павлом Петровичем — у его памятника, увидим Мир и Правосудие — символы власти Павла Первого. У павильона «Вольер» разгадаем кроссворд и, конечно же, найдем в лабиринте приз. Важная информация:
  • Прогулка подходит для семей с детьми в возрасте 8-15 лет.
  • Стоимость рассчитана на компанию до 4 человек, за каждого дополнительного участника будет необходимо доплатить 1500 рублей.
  • Входной билет в парк оплачивается отдельно. Стоимость стандартного входного билета — 250 руб., дети до 16 лет могут зайти в парк бесплатно. Если вы входите в льготную категорию граждан, возьмите с собой подтверждающие документы.
  • Есть возможность провести экскурсию на велосипедах. Стоимость аренды велосипеда составляет 450-600 руб. за 1 час.
  • Павловский дворец закрыт по понедельникам, обратите на это внимание, если хотите посетить его после нашей прогулки.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Памятник императрице Марии Федоровне
  • Молочный домик
  • Старую Сильвию
  • Каменный амфитеатр
  • Храм Дружбы
  • Итальянскую лестницу
  • Холодную ванну
  • Семейную рощу
  • Мост с кентаврами
  • Галерею Гонзаго
  • Колоннаду Аполлона
  • Павловский дворец
  • Памятник Павлу 1
  • Павильон «Вольер»
  • Зеленый лабиринт
Что включено
  • Услуги гида
  • Приз
Что не входит в цену
  • Входные билеты в парк
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Павловск, Павловский парк, вход «Театральные ворота»
Завершение: Г. Павловск, Павловский парк, выход «Театральные ворота»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

