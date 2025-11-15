Если вы хотите погулять в парке с детьми и отвлечь их от гаджетов, а заодно получить новые знания по истории, то семейная прогулка по Павловскому парку — прекрасный вариант. Вы узнаете историю создания парка, полюбуетесь его красотами, покормите белочек и синичек. В конце прогулки дети разгадают кроссворд и получат приз.
Описание экскурсииНа нашей интерактивной экскурсии вы узнаете, чем пейзажные парки отличаются от регулярных и познакомитесь с первой владелицей парка — императрицей Марией Фёдоровной. По пути в Старую Сильвию узнаете о европейском путешествии первых хозяев и о том, как эта поездка повлияла на облик всего Павловского парка. Увидите Аполлона в окружении муз на 12 дорожках и покормите белок и синиц. В каменном амфитеатре почувствуете себя гостями императорской семьи и полюбуетесь прекрасными видами долины реки Славянки. На Итальянской лестнице мы посчитаем ступеньки, увидим старинное дерево и семейную рощу, а также поговорим о важности традиций в семье. Рассмотрим холодную ванну, где когда то стоял первый душ-брызгало. Удивимся галерее Гонзаго — чуду Павловска, разглядим колоннаду Аполлона — символ Павловска, полюбуемся фасадами дворца и познакомимся с хозяином — Павлом Петровичем — у его памятника, увидим Мир и Правосудие — символы власти Павла Первого. У павильона «Вольер» разгадаем кроссворд и, конечно же, найдем в лабиринте приз. Важная информация:
- Прогулка подходит для семей с детьми в возрасте 8-15 лет.
- Стоимость рассчитана на компанию до 4 человек, за каждого дополнительного участника будет необходимо доплатить 1500 рублей.
- Входной билет в парк оплачивается отдельно. Стоимость стандартного входного билета — 250 руб., дети до 16 лет могут зайти в парк бесплатно. Если вы входите в льготную категорию граждан, возьмите с собой подтверждающие документы.
- Есть возможность провести экскурсию на велосипедах. Стоимость аренды велосипеда составляет 450-600 руб. за 1 час.
- Павловский дворец закрыт по понедельникам, обратите на это внимание, если хотите посетить его после нашей прогулки.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памятник императрице Марии Федоровне
- Молочный домик
- Старую Сильвию
- Каменный амфитеатр
- Храм Дружбы
- Итальянскую лестницу
- Холодную ванну
- Семейную рощу
- Мост с кентаврами
- Галерею Гонзаго
- Колоннаду Аполлона
- Павловский дворец
- Памятник Павлу 1
- Павильон «Вольер»
- Зеленый лабиринт
Что включено
- Услуги гида
- Приз
Что не входит в цену
- Входные билеты в парк
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Павловск, Павловский парк, вход «Театральные ворота»
Завершение: Г. Павловск, Павловский парк, выход «Театральные ворота»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Прогулка подходит для семей с детьми в возрасте 8-15 лет
- Стоимость рассчитана на компанию до 4 человек, за каждого дополнительного участника будет необходимо доплатить 1500 рублей
- Входной билет в парк оплачивается отдельно. Стоимость стандартного входного билета - 250 руб., дети до 16 лет могут зайти в парк бесплатно. Если вы входите в льготную категорию граждан, возьмите с собой подтверждающие документы
- Есть возможность провести экскурсию на велосипедах. Стоимость аренды велосипеда составляет 450-600 руб. за 1 час
- Павловский дворец закрыт по понедельникам, обратите на это внимание, если хотите посетить его после нашей прогулки
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Групповая
Выездная автобусная экскурсия в Павловск (Павловский дворец и парк)
Начало: Невский проспект, 35
Расписание: Ежедневно
Завтра в 11:30
16 ноя в 12:00
2500 ₽ за человека
Групповая
Пушкин и Павловск: Посещение Дворцов и парков в Царских резиденциях
Начало: Ул. Думская, 2, Санкт-Петербург
Расписание: По четвергам
19 ноя в 10:30
26 ноя в 10:30
4750 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Секреты Александровского парка
Как будущий император рыбу жарил и зачем парку Китайская деревня
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
9800 ₽ за всё до 4 чел.