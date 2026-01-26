Соборная мечеть в Петербурге: история и архитектура
Расшифровываем сказочный сон о Средневековом Востоке, что снится городу на северных широтах
Мусульманский храм на правом берегу Невы напоминает древние памятники Средней Азии. Это и неудивительно — прообразом мечети стали шедевры Самарканда.
Что за историю хранит это величественное сооружение? Как в его архитектуре переплелись традиции северного модерна и восточного стиля? А что означают символы на стенах здания? Об этом и не только — на нашей экскурсии!
Описание экскурсии
🌙 Вы услышите, какой путь прошла сама идея построить мусульманский храм в Петербурге, и проследите ключевые вехи в непростой истории здания — от его основания в 1910 году до наших дней. Гид расскажет об испытаниях 20 века, которые обрушились с особой силой на духовные центры разных конфессий и повлияли, в том числе, на соборную мечеть. А также о череде реконструкций, одна из которых состоялась совсем недавно.
🌙 В фокусе внимания окажется необыкновенная архитектура постройки. Вы осмотрите весь комплекс снаружи и изнутри. Изучите фарфоровый купол — единственный в своем роде в России. Полюбуетесь бирюзовыми изразцами и раскроете смысл надписей вязью. Выясните, какие элементы являются типичными для канонов исламского зодчества, а какие принадлежат традиции северного модерна.
🌙 Кроме того, вы познакомитесь поближе с принципами устройства мечети — узнаете о назначении михраба, минбара, минаретов и других элементов храма. А также узнаете об особенностях молитвенных обрядов.
Организационные детали
25% стоимости вы оплачиваете на сайте, а остальное организатору не позднее чем за день до экскурсии онлайн-переводом или по ссылке. Это правило связано с особенностями бронирования экскурсий по Соборной мечети
При отмене экскурсии с вашей стороны не менее, чем за 48 часов до начала, мы вернём вам полную стоимость. При отмене за более короткий срок оплата не возвращается
При посещении мечети необходимо следовать принятым правилам: всем необходимо разуться (можно взять бахилы), а женщинам нужно покрыть голову
Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе СТ.М. Горьковская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 788 туристов
Привет! Меня зовут Екатерина. Уже несколько лет я вместе со своей командой провожу интересные экскурсии по Петербургу. Мы влюблены в родной город и не перестаём изучать его с разных сторон, создавая новые увлекательные маршруты для наших путешественников. Мы уверены, что наши экскурсии подарят вам только положительные эмоции и яркие воспоминания!
Отзывы и рейтинг
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Татьяна
Дороговато для 1-часовой экскурсии. А льгота для пенсионеров-просто смех, аж 50 рублей! Гид Амин-великолепен! Прекрасный рассказчик, владеет информацией по теме полностью. Ответил на множественные вопросы собравшихся. Мечеть сама по себе удивила роскошью в деталях, хотя в целом убранство, в сравнении с христианскими соборами, довольно скромное. Красиво и очень чисто.
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Дмитрий
Экскурсия очень-очень понравилась.
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Анна
Спасибо большое за очень познавательную и интересную экскурсию!
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М
Мария
Нам нужно было уйти с экскурсии раньше, но мечеть закрыли с внешней стороны и это очень не понравилось.
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А
Александр
Прекрасная экскурсия! Мечеть очень красивая, экскурсовод очень содержательно познакомил с исламом, исчерпывающе и без оглядки на время ответил на многочисленные вопросы. Однозначно топ. После экскурсии не хотелось уходить далеко от мечети, уж очень она красивая и ее вид буквально приковывает. Рекомендую для расширения кругозора и знакомство с исламской культурой.
+1
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Д
Дарья
Отличная экскурсия с подробным рассказом о архитектуре и религиозном аспекте мечети. Внутри мечеть очень красивая, для ценителей минимализма. Конечно если вы ждёте что там будет всё расписано как в Стамбульских мечетях то нет, такого там нет, но в этом и красота-сочетание минимализма и восточных узоров!
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