Мусульманский храм на правом берегу Невы напоминает древние памятники Средней Азии. Это и неудивительно — прообразом мечети стали шедевры Самарканда. Что за историю хранит это величественное сооружение? Как в его архитектуре переплелись традиции северного модерна и восточного стиля? А что означают символы на стенах здания? Об этом и не только — на нашей экскурсии!

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Описание экскурсии

🌙 Вы услышите, какой путь прошла сама идея построить мусульманский храм в Петербурге, и проследите ключевые вехи в непростой истории здания — от его основания в 1910 году до наших дней. Гид расскажет об испытаниях 20 века, которые обрушились с особой силой на духовные центры разных конфессий и повлияли, в том числе, на соборную мечеть. А также о череде реконструкций, одна из которых состоялась совсем недавно.

🌙 В фокусе внимания окажется необыкновенная архитектура постройки. Вы осмотрите весь комплекс снаружи и изнутри. Изучите фарфоровый купол — единственный в своем роде в России. Полюбуетесь бирюзовыми изразцами и раскроете смысл надписей вязью. Выясните, какие элементы являются типичными для канонов исламского зодчества, а какие принадлежат традиции северного модерна.

🌙 Кроме того, вы познакомитесь поближе с принципами устройства мечети — узнаете о назначении михраба, минбара, минаретов и других элементов храма. А также узнаете об особенностях молитвенных обрядов.

Организационные детали