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Соборная мечеть в Петербурге: история и архитектура

Расшифровываем сказочный сон о Средневековом Востоке, что снится городу на северных широтах
Мусульманский храм на правом берегу Невы напоминает древние памятники Средней Азии. Это и неудивительно — прообразом мечети стали шедевры Самарканда.

Что за историю хранит это величественное сооружение? Как в его архитектуре переплелись традиции северного модерна и восточного стиля? А что означают символы на стенах здания? Об этом и не только — на нашей экскурсии!
Соборная мечеть в Петербурге: история и архитектура
Соборная мечеть в Петербурге: история и архитектура
Соборная мечеть в Петербурге: история и архитектура

Описание экскурсии

🌙 Вы услышите, какой путь прошла сама идея построить мусульманский храм в Петербурге, и проследите ключевые вехи в непростой истории здания — от его основания в 1910 году до наших дней. Гид расскажет об испытаниях 20 века, которые обрушились с особой силой на духовные центры разных конфессий и повлияли, в том числе, на соборную мечеть. А также о череде реконструкций, одна из которых состоялась совсем недавно.

🌙 В фокусе внимания окажется необыкновенная архитектура постройки. Вы осмотрите весь комплекс снаружи и изнутри. Изучите фарфоровый купол — единственный в своем роде в России. Полюбуетесь бирюзовыми изразцами и раскроете смысл надписей вязью. Выясните, какие элементы являются типичными для канонов исламского зодчества, а какие принадлежат традиции северного модерна.

🌙 Кроме того, вы познакомитесь поближе с принципами устройства мечети — узнаете о назначении михраба, минбара, минаретов и других элементов храма. А также узнаете об особенностях молитвенных обрядов.

Организационные детали

  • 25% стоимости вы оплачиваете на сайте, а остальное организатору не позднее чем за день до экскурсии онлайн-переводом или по ссылке. Это правило связано с особенностями бронирования экскурсий по Соборной мечети
  • При отмене экскурсии с вашей стороны не менее, чем за 48 часов до начала, мы вернём вам полную стоимость. При отмене за более короткий срок оплата не возвращается
  • При посещении мечети необходимо следовать принятым правилам: всем необходимо разуться (можно взять бахилы), а женщинам нужно покрыть голову
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе СТ.М. Горьковская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 788 туристов
Привет! Меня зовут Екатерина. Уже несколько лет я вместе со своей командой провожу интересные экскурсии по Петербургу. Мы влюблены в родной город и не перестаём изучать его с разных сторон, создавая новые увлекательные маршруты для наших путешественников. Мы уверены, что наши экскурсии подарят вам только положительные эмоции и яркие воспоминания!

Отзывы и рейтинг

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Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Дороговато для 1-часовой экскурсии. А льгота для пенсионеров-просто смех, аж 50 рублей! Гид Амин-великолепен! Прекрасный рассказчик, владеет информацией по теме полностью. Ответил на множественные вопросы собравшихся. Мечеть сама по себе удивила роскошью в деталях, хотя в целом убранство, в сравнении с христианскими соборами, довольно скромное. Красиво и очень чисто.
Дороговато для 1-часовой экскурсии. А льгота для пенсионеров-просто смех, аж 50 рублей! Гид Амин-великолепен! Прекрасный рассказчик,
Дороговато для 1-часовой экскурсии. А льгота для пенсионеров-просто смех, аж 50 рублей! Гид Амин-великолепен! Прекрасный рассказчик,
Дороговато для 1-часовой экскурсии. А льгота для пенсионеров-просто смех, аж 50 рублей! Гид Амин-великолепен! Прекрасный рассказчик,
Дороговато для 1-часовой экскурсии. А льгота для пенсионеров-просто смех, аж 50 рублей! Гид Амин-великолепен! Прекрасный рассказчик,
Дороговато для 1-часовой экскурсии. А льгота для пенсионеров-просто смех, аж 50 рублей! Гид Амин-великолепен! Прекрасный рассказчик,
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Дмитрий
Экскурсия очень-очень понравилась.
Экскурсия очень-очень понравилась.
Экскурсия очень-очень понравилась.
Экскурсия очень-очень понравилась.
Экскурсия очень-очень понравилась.
Экскурсия очень-очень понравилась.
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Анна
Спасибо большое за очень познавательную и интересную экскурсию!
Спасибо большое за очень познавательную и интересную экскурсию!
Спасибо большое за очень познавательную и интересную экскурсию!
Спасибо большое за очень познавательную и интересную экскурсию!
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М
Нам нужно было уйти с экскурсии раньше, но мечеть закрыли с внешней стороны и это очень не понравилось.
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А
Прекрасная экскурсия! Мечеть очень красивая, экскурсовод очень содержательно познакомил с исламом, исчерпывающе и без оглядки на время ответил на многочисленные вопросы. Однозначно топ. После экскурсии не хотелось уходить далеко от мечети, уж очень она красивая и ее вид буквально приковывает. Рекомендую для расширения кругозора и знакомство с исламской культурой.
Прекрасная экскурсия! Мечеть очень красивая, экскурсовод очень содержательно познакомил с исламом, исчерпывающе и без оглядки на
Прекрасная экскурсия! Мечеть очень красивая, экскурсовод очень содержательно познакомил с исламом, исчерпывающе и без оглядки на
Прекрасная экскурсия! Мечеть очень красивая, экскурсовод очень содержательно познакомил с исламом, исчерпывающе и без оглядки на
Прекрасная экскурсия! Мечеть очень красивая, экскурсовод очень содержательно познакомил с исламом, исчерпывающе и без оглядки на
Прекрасная экскурсия! Мечеть очень красивая, экскурсовод очень содержательно познакомил с исламом, исчерпывающе и без оглядки на
Прекрасная экскурсия! Мечеть очень красивая, экскурсовод очень содержательно познакомил с исламом, исчерпывающе и без оглядки на
Прекрасная экскурсия! Мечеть очень красивая, экскурсовод очень содержательно познакомил с исламом, исчерпывающе и без оглядки на
Прекрасная экскурсия! Мечеть очень красивая, экскурсовод очень содержательно познакомил с исламом, исчерпывающе и без оглядки на+1
Прекрасная экскурсия! Мечеть очень красивая, экскурсовод очень содержательно познакомил с исламом, исчерпывающе и без оглядки на
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Д
Отличная экскурсия с подробным рассказом о архитектуре и религиозном аспекте мечети. Внутри мечеть очень красивая, для ценителей минимализма. Конечно если вы ждёте что там будет всё расписано как в Стамбульских мечетях то нет, такого там нет, но в этом и красота-сочетание минимализма и восточных узоров!
Отличная экскурсия с подробным рассказом о архитектуре и религиозном аспекте мечети. Внутри мечеть очень красивая, для
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