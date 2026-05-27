Знаете, что объединяет лондонский Доклендс и гамбургский Хафенсити? Когда-то они были промышленными зонами, а сегодня — живые, интересные районы своих городов. Такой же путь проходят завод «Сименс и Гальске» (Севкабель Порт) и бывшая фабрика им. Слуцкой в Петербурге. Вы посетите обе локации и оцените, как история обретает новое дыхание в современности.
Описание экскурсии
Севкабель Порт
Вы разберётесь, как менялась эта территория: какие идеи предложило архитектурное бюро «Хвоя», что удалось реализовать, а что осталось в планах. А ещё узнаете, каким может быть будущее пространства. Поговорим о проекте реновации крыши Цеха «Б» от бюро «ДНК» и истории завода «Сименс и Гальске».
Бывшая ситценабивная фабрика им. Слуцкой (Eastcable)
Новая точка на Кожевенной линии. Вы попадёте внутрь и увидите редкие конструкции: металлический каркас корпуса 19 века со сводами Монье, а затем сравните их с более поздними советскими решениями.
Вы узнаете:
- какие производства сформировали архитектурный облик Кожевенной линии
- как конструкции промышленных зданий влияли на гражданское градостроительство
- как выглядит проект создания единой набережной от Балтийского завода до Морского вокзала
- что такое «нога» и для чего её использовали
Организационные детали
- Мы выдаём радиогиды, к которым подключаются наушники, выданные гидом. Для удобства вы можете использовать собственные наушники (разъём mini jack 3.5 mm)
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|1650 ₽
Необходима полная оплата.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У остановки автобуса №152 «Кожевенная линия»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Глазами инженера — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 1446 туристов
«Глазами инженера» — образовательно-экскурсионная компания. Мы рассказываем об архитектуре и памятниках инженерного искусства, чтобы формировать более осознанное отношение к городу, а каждую прогулку превратить в увлекательное путешествие. Мы делаем экскурсии, лекции, туры, а также постоянно экспериментируем с форматами: проводим лекции с дегустациями «Вино глазами инженера», экскурсии с VR-очками, велоэкскурсии, интерактивные мастер-классы для детей и многое другое.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
