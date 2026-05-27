Знаете, что объединяет лондонский Доклендс и гамбургский Хафенсити? Когда-то они были промышленными зонами, а сегодня — живые, интересные районы своих городов. Такой же путь проходят завод «Сименс и Гальске» (Севкабель Порт) и бывшая фабрика им. Слуцкой в Петербурге. Вы посетите обе локации и оцените, как история обретает новое дыхание в современности.

Описание экскурсии

Севкабель Порт

Вы разберётесь, как менялась эта территория: какие идеи предложило архитектурное бюро «Хвоя», что удалось реализовать, а что осталось в планах. А ещё узнаете, каким может быть будущее пространства. Поговорим о проекте реновации крыши Цеха «Б» от бюро «ДНК» и истории завода «Сименс и Гальске».

Бывшая ситценабивная фабрика им. Слуцкой (Eastcable)

Новая точка на Кожевенной линии. Вы попадёте внутрь и увидите редкие конструкции: металлический каркас корпуса 19 века со сводами Монье, а затем сравните их с более поздними советскими решениями.

Вы узнаете:

какие производства сформировали архитектурный облик Кожевенной линии

как конструкции промышленных зданий влияли на гражданское градостроительство

как выглядит проект создания единой набережной от Балтийского завода до Морского вокзала

что такое «нога» и для чего её использовали

Организационные детали