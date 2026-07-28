Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и солнечная, что позволяет насладиться прогулкой в полной мере. В октябре и апреле также можно насладиться красотой мест, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. В зимние месяцы прогулка возможна, но необходимо учитывать холод и возможные осадки.

Промышленные зоны Санкт-Петербурга превращаются в креативные пространства. На экскурсии вы увидите, как бывшие заводы и фабрики обретают новую жизнь. Прогулка по Севкабель Порту, Исткабелю и Брусницыну откроет перед вами уникальные арт-объекты, сохранившиеся механизмы и граффити. Это путешествие позволит погрузиться в историю и насладиться видами на залив, мосты и портовые краны. Экскурсия без дополнительных расходов, что делает её доступной и увлекательной для всех

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Севкабель Порт

Кабельный завод в прошлом, кластер сохранил много любопытного: гигантский погрузочный трап, по которому тянули кабель, цех с оборудованием по производству глубоководного кабеля. Вы увидите «вертикальные скамейки», мебель из кабельных катушек, генератор Тесла, детскую площадку из морских контейнеров и башенку «особняка Сименса». Узнаете о бизнесе братьев Сименсов и вспомните о таких достижениях завода, как строительство первого проводного телеграфа, электрификация центра города, прорыв «энергетической блокады Ленинграда».

Исткабель

Мы прогуляемся по кварталу бывшей ситценабивной фабрики им. Веры Слуцкой. С открытия этого культурного пространства и началось существование проекта «Гавань 2.0». Мы обсудим, как город «пробивал» дорогу к морю, как архитекторы вдохновляются «руинными барами» Будапешта, джентрификацией Атланты и другими мировыми практиками. Вы побываете на задворках фабрики и у корпусов, которые только ждут реновации, но уже зажили креативной жизнью — которая развивается стихийно, без строгого менеджмента. Здесь можно встретить даже вождя мирового пролетариата со скейтбордом!

Брусницын

У этого квартала лучшие виды на залив, современные мосты, скоростную дорогу и портовые краны. Вы полюбуетесь стрит-артом на набережной и посмотрите, как индустриальное пространство буквально на глазах превращается в культурное. А ещё увидите то, что осталось от особняка промышленника Николая Брусницына — мы обсудим возможное будущее этого дома, а также историю успеха Брусницыных, с нуля создавших свою кожевенную империю. Здесь же вас ждёт система мостов над Кожевенной линией — этакая «промышленная Венеция».

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов

Экскурсия посвящена трём креативным пространствам, посещение особняка Брусницына в программу не входит