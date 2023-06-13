Исследовать три креативных пространства, найти детали из прошлого и узнать историю территорий
Сравним разные подходы к обустройству промзон, поговорим о их заводском прошлом и полюбуемся заливом.
Я покажу вам барокамеры, где испытывали кабель, летающих медуз, арт-объекты из «металла-хамелеона» и многое другое!
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Описание
Что вас ожидает
Севкабель Порт
Кабельный завод в прошлом, кластер сохранил много любопытного: трап, по которому тянули кабель, цех с оборудованием по производству глубоководного кабеля. Вы увидите «вертикальные скамейки», мебель из кабельных катушек, генератор Тесла, детскую площадку из морских контейнеров и башенку «особняка Сименса». Услышите легенды о самом Сименсе и вспомните о таких достижениях завода, как строительство первого проводного телеграфа, электрификация центра города, прорыв «энергетической блокады Ленинграда».
Исткабель
Мы прогуляемся по кварталу бывшей ситценабивной фабрики им. Веры Слуцкой. С открытия этого культурного пространства и началось существование проекта «Гавань 2.0». Мы обсудим, как город «пробивал» дорогу к морю, как архитекторы вдохновляются «руинными барами» Будапешта, джентрификацией Атланты и другими мировыми практиками. Вы побываете на задворках фабрики и у корпусов, которые только ждут реновации, но уже зажили креативной жизнью — которая развивается стихийно, без строгого менеджмента.
Брусницын
У этого квартала лучшие виды на залив, вантовые мосты, скоростные дороги и портовые краны. Вы полюбуетесь стрит-артом на набережной и посмотрите, как индустриальное пространство буквально на глазах превращается в культурное. А ещё увидите руины особняка промышленника Николая Брусницына — мы обсудим возможное будущее этого дома, а также историю успеха Брусницыных, с нуля создавших свою кожевенную империю. Здесь же вас ждёт система мостов над Кожевенной линией — этакая «промышленная Венеция».
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Кожевенной линии, 40
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.