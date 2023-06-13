Метаморфозы бывшей промзоны: Севкабель Порт, Брусницын, Исткабель

Исследовать три креативных пространства, найти детали из прошлого и узнать историю территорий

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Кабельный завод, ситценабивная фабрика, кожевенное производство… Мало кто знает, что было раньше на месте модных пространств проекта «Гавань 2.0». Мы побываем в «Севкабель Порту», «Исткабеле» и «Брусницыне».

Сравним разные подходы к обустройству промзон, поговорим о их заводском прошлом и полюбуемся заливом.

Я покажу вам барокамеры, где испытывали кабель, летающих медуз, арт-объекты из «металла-хамелеона» и многое другое!
Метаморфозы бывшей промзоны: Севкабель Порт, Брусницын, Исткабель
Метаморфозы бывшей промзоны: Севкабель Порт, Брусницын, Исткабель
Метаморфозы бывшей промзоны: Севкабель Порт, Брусницын, Исткабель
Метаморфозы бывшей промзоны: Севкабель Порт, Брусницын, Исткабель
Метаморфозы бывшей промзоны: Севкабель Порт, Брусницын, Исткабель
Метаморфозы бывшей промзоны: Севкабель Порт, Брусницын, Исткабель
Метаморфозы бывшей промзоны: Севкабель Порт, Брусницын, Исткабель
Метаморфозы бывшей промзоны: Севкабель Порт, Брусницын, Исткабель
Метаморфозы бывшей промзоны: Севкабель Порт, Брусницын, Исткабель
Метаморфозы бывшей промзоны: Севкабель Порт, Брусницын, Исткабель
Метаморфозы бывшей промзоны: Севкабель Порт, Брусницын, Исткабель
Метаморфозы бывшей промзоны: Севкабель Порт, Брусницын, Исткабель
Метаморфозы бывшей промзоны: Севкабель Порт, Брусницын, Исткабель
Метаморфозы бывшей промзоны: Севкабель Порт, Брусницын, Исткабель
Метаморфозы бывшей промзоны: Севкабель Порт, Брусницын, Исткабель
Ближайшие даты:
13
июн
19
июн
22
июн
24
июн
25
июн
3
июл
5
июл
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Севкабель Порт

Кабельный завод в прошлом, кластер сохранил много любопытного: трап, по которому тянули кабель, цех с оборудованием по производству глубоководного кабеля. Вы увидите «вертикальные скамейки», мебель из кабельных катушек, генератор Тесла, детскую площадку из морских контейнеров и башенку «особняка Сименса». Услышите легенды о самом Сименсе и вспомните о таких достижениях завода, как строительство первого проводного телеграфа, электрификация центра города, прорыв «энергетической блокады Ленинграда».

Исткабель

Мы прогуляемся по кварталу бывшей ситценабивной фабрики им. Веры Слуцкой. С открытия этого культурного пространства и началось существование проекта «Гавань 2.0». Мы обсудим, как город «пробивал» дорогу к морю, как архитекторы вдохновляются «руинными барами» Будапешта, джентрификацией Атланты и другими мировыми практиками. Вы побываете на задворках фабрики и у корпусов, которые только ждут реновации, но уже зажили креативной жизнью — которая развивается стихийно, без строгого менеджмента.

Брусницын

У этого квартала лучшие виды на залив, вантовые мосты, скоростные дороги и портовые краны. Вы полюбуетесь стрит-артом на набережной и посмотрите, как индустриальное пространство буквально на глазах превращается в культурное. А ещё увидите руины особняка промышленника Николая Брусницына — мы обсудим возможное будущее этого дома, а также историю успеха Брусницыных, с нуля создавших свою кожевенную империю. Здесь же вас ждёт система мостов над Кожевенной линией — этакая «промышленная Венеция».

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Кожевенной линии, 40
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Необычные
Летние
Васильевский остров
Популярные места
Набережная
Необычные дома
Севкабель Порт

Похожие туры из Санкт-Петербурга

Креативный Петербург на Мини Купере
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
102 отзыва
Креативный Петербург на Мини Купере
Ощутить пульс нетуристического города и связь прошлого с настоящим, а заодно сделать лучшие фото
в районе метро Пл. Восстания
Сегодня
Завтра
9 июня
10 июня
5 500 за всё до 3 чел.
Речной трансфер «Центр Петербура - Севкабель Порт»
⛴ На теплоходе
Групповая
30 минут
Речной трансфер «Центр Петербура - Севкабель Порт»
Добраться из центра города до Васильевского острова на двухпалубном теплоходе с аудиогидом
на причале Английская пристань
Сегодня
Завтра
8 июня
9 июня
900 за человека
Криминальное прошлое Лиговского проспекта
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
145 отзывов
Криминальное прошлое Лиговского проспекта
Атмосфера самого опасного района через истории бандитов и воров
В районе метро «Площадь Восстания»
19 июня
20 июня
22 июня
26 июня
от 3 500 за всё до 2 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
Забронировать
Хотите что-то спросить перед бронированием? Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ