Прогулка по Севкабель Порту, Исткабелю и Брусницыну откроет перед вами уникальные арт-объекты, сохранившиеся механизмы и граффити.
Это путешествие позволит погрузиться в историю и насладиться видами на залив, мосты и портовые краны. Экскурсия без дополнительных расходов, что делает её доступной и увлекательной для всех
6 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Уникальные креативные пространства
- 🎨 Искусство и граффити
- 🏭 История промышленных зон
- 🌉 Виды на залив и мосты
- 🚶♂️ Пешеходная прогулка
- 🛠️ Сохранившиеся механизмы
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Севкабель Порт
- Исткабель
- Брусницын
Описание экскурсии
Севкабель Порт
Кабельный завод в прошлом, кластер сохранил много любопытного: гигантский погрузочный трап, по которому тянули кабель, цех с оборудованием по производству глубоководного кабеля. Вы увидите «вертикальные скамейки», мебель из кабельных катушек, генератор Тесла, детскую площадку из морских контейнеров и башенку «особняка Сименса». Узнаете о бизнесе братьев Сименсов и вспомните о таких достижениях завода, как строительство первого проводного телеграфа, электрификация центра города, прорыв «энергетической блокады Ленинграда».
Исткабель
Мы прогуляемся по кварталу бывшей ситценабивной фабрики им. Веры Слуцкой. С открытия этого культурного пространства и началось существование проекта «Гавань 2.0». Мы обсудим, как город «пробивал» дорогу к морю, как архитекторы вдохновляются «руинными барами» Будапешта, джентрификацией Атланты и другими мировыми практиками. Вы побываете на задворках фабрики и у корпусов, которые только ждут реновации, но уже зажили креативной жизнью — которая развивается стихийно, без строгого менеджмента. Здесь можно встретить даже вождя мирового пролетариата со скейтбордом!
Брусницын
У этого квартала лучшие виды на залив, современные мосты, скоростную дорогу и портовые краны. Вы полюбуетесь стрит-артом на набережной и посмотрите, как индустриальное пространство буквально на глазах превращается в культурное. А ещё увидите то, что осталось от особняка промышленника Николая Брусницына — мы обсудим возможное будущее этого дома, а также историю успеха Брусницыных, с нуля создавших свою кожевенную империю. Здесь же вас ждёт система мостов над Кожевенной линией — этакая «промышленная Венеция».
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
Экскурсия посвящена трём креативным пространствам, посещение особняка Брусницына в программу не входит
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Отзывы и рейтинг
Однозначно рекомендую!
Кирилл оказался весьма интересным гидом, знающим свою тему, достаточно осведомлённым о тех местах, которые мы посещали согласно заданному экскурсией маршруту.
Гид довольно энергичный рассказчик и так
Спасибо большое Кириллу за увлекательное знакомство с этим пространством и его историей, обязательно вернемся сюда еще.