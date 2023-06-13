Кабельный завод, ситценабивная фабрика, кожевенное производство… Мало кто знает, что было раньше на месте модных пространств проекта «Гавань 2.0». Мы побываем в «Севкабель Порту», «Исткабеле» и «Брусницыне». Сравним разные подходы к обустройству промзон, поговорим о их заводском прошлом и полюбуемся заливом. Я покажу вам барокамеры, где испытывали кабель, летающих медуз, арт-объекты из «металла-хамелеона» и многое другое!

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Описание

Что вас ожидает

Севкабель Порт

Кабельный завод в прошлом, кластер сохранил много любопытного: трап, по которому тянули кабель, цех с оборудованием по производству глубоководного кабеля. Вы увидите «вертикальные скамейки», мебель из кабельных катушек, генератор Тесла, детскую площадку из морских контейнеров и башенку «особняка Сименса». Услышите легенды о самом Сименсе и вспомните о таких достижениях завода, как строительство первого проводного телеграфа, электрификация центра города, прорыв «энергетической блокады Ленинграда».

Исткабель

Мы прогуляемся по кварталу бывшей ситценабивной фабрики им. Веры Слуцкой. С открытия этого культурного пространства и началось существование проекта «Гавань 2.0». Мы обсудим, как город «пробивал» дорогу к морю, как архитекторы вдохновляются «руинными барами» Будапешта, джентрификацией Атланты и другими мировыми практиками. Вы побываете на задворках фабрики и у корпусов, которые только ждут реновации, но уже зажили креативной жизнью — которая развивается стихийно, без строгого менеджмента.

Брусницын

У этого квартала лучшие виды на залив, вантовые мосты, скоростные дороги и портовые краны. Вы полюбуетесь стрит-артом на набережной и посмотрите, как индустриальное пространство буквально на глазах превращается в культурное. А ещё увидите руины особняка промышленника Николая Брусницына — мы обсудим возможное будущее этого дома, а также историю успеха Брусницыных, с нуля создавших свою кожевенную империю. Здесь же вас ждёт система мостов над Кожевенной линией — этакая «промышленная Венеция».

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.