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Метаморфозы бывшей промзоны: Севкабель Порт, Брусницын, Исткабель

Посетите креативные пространства Санкт-Петербурга, где индустриальное прошлое встречается с современным искусством и архитектурой
Промышленные зоны Санкт-Петербурга превращаются в креативные пространства. На экскурсии вы увидите, как бывшие заводы и фабрики обретают новую жизнь.

Прогулка по Севкабель Порту, Исткабелю и Брусницыну откроет перед вами уникальные арт-объекты, сохранившиеся механизмы и граффити.

Это путешествие позволит погрузиться в историю и насладиться видами на залив, мосты и портовые краны. Экскурсия без дополнительных расходов, что делает её доступной и увлекательной для всех
5
15 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Уникальные креативные пространства
  • 🎨 Искусство и граффити
  • 🏭 История промышленных зон
  • 🌉 Виды на залив и мосты
  • 🚶‍♂️ Пешеходная прогулка
  • 🛠️ Сохранившиеся механизмы

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и солнечная, что позволяет насладиться прогулкой в полной мере. В октябре и апреле также можно насладиться красотой мест, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. В зимние месяцы прогулка возможна, но необходимо учитывать холод и возможные осадки.
Сейчас август — это идеальное время.
Метаморфозы бывшей промзоны: Севкабель Порт, Брусницын, Исткабель
Метаморфозы бывшей промзоны: Севкабель Порт, Брусницын, Исткабель
Метаморфозы бывшей промзоны: Севкабель Порт, Брусницын, Исткабель

Что можно увидеть

  • Севкабель Порт
  • Исткабель
  • Брусницын

Описание экскурсии

Севкабель Порт

Кабельный завод в прошлом, кластер сохранил много любопытного: гигантский погрузочный трап, по которому тянули кабель, цех с оборудованием по производству глубоководного кабеля. Вы увидите «вертикальные скамейки», мебель из кабельных катушек, генератор Тесла, детскую площадку из морских контейнеров и башенку «особняка Сименса». Узнаете о бизнесе братьев Сименсов и вспомните о таких достижениях завода, как строительство первого проводного телеграфа, электрификация центра города, прорыв «энергетической блокады Ленинграда».

Исткабель

Мы прогуляемся по кварталу бывшей ситценабивной фабрики им. Веры Слуцкой. С открытия этого культурного пространства и началось существование проекта «Гавань 2.0». Мы обсудим, как город «пробивал» дорогу к морю, как архитекторы вдохновляются «руинными барами» Будапешта, джентрификацией Атланты и другими мировыми практиками. Вы побываете на задворках фабрики и у корпусов, которые только ждут реновации, но уже зажили креативной жизнью — которая развивается стихийно, без строгого менеджмента. Здесь можно встретить даже вождя мирового пролетариата со скейтбордом!

Брусницын

У этого квартала лучшие виды на залив, современные мосты, скоростную дорогу и портовые краны. Вы полюбуетесь стрит-артом на набережной и посмотрите, как индустриальное пространство буквально на глазах превращается в культурное. А ещё увидите то, что осталось от особняка промышленника Николая Брусницына — мы обсудим возможное будущее этого дома, а также историю успеха Брусницыных, с нуля создавших свою кожевенную империю. Здесь же вас ждёт система мостов над Кожевенной линией — этакая «промышленная Венеция».

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
Экскурсия посвящена трём креативным пространствам, посещение особняка Брусницына в программу не входит

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Кожевенной линии, 40
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл
Кирилл — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провёл экскурсии для 8368 туристов
Я родился и вырос в центре Петербурга, у Пяти углов. Жил на берегу залива и в районах советского Ленинграда. С интересом изучаю трансформации городской жизни и делюсь находками. Вожу экскурсии только на темы, которыми увлечён. Есть аттестат гида и диплом кандидата культурологии.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
15
4
3
2
1
Н
отличная экскурсия,давно хотела познакомиться с этим арт -пространством в Санкт Петербурге. Кирилл нам подробно рассказал как было до и что стало теперь,экскурсия прошла в не принужденной атмосфере и мы не
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заметили как пролетело время. После экскурсии прошлись по магазинчикам,зашли в кафе и поехали на Невский,там ходят прямые троллейбусы 10 и 11,можно на метро ст. Горный институт. Рекомендую экскурсию Кирилла по Севкабельпорту и пространствам,которые рядом

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Ирина
Экскурсия прошла на одном дыхании!
Однозначно рекомендую!

Кирилл оказался весьма интересным гидом, знающим свою тему, достаточно осведомлённым о тех местах, которые мы посещали согласно заданному экскурсией маршруту.

Гид довольно энергичный рассказчик и так
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же энергично и увлекательно, как он рассказывал материал, прошло и наше мини-путешествие по трем довольно известным локациям Санкт-Петербурга.

Ранее я уже посещала данные арт-пространства (именно с творчеством и арт-активностями у меня ассоциировались данные места). Однако, я ничего не знала об истории этих мест.

За первые 5 минут нашей экскурсии я узнала столько, что побоялась, как же мне уместить весь последующий материал, когда его так много и весь он для меня - совершенно новый!

Кирилл очень увлекает историей, проводит по необычным тропкам, показывает неожиданно открывающиеся примечательные места.
Так, на задворках мы увидели остатки дома Сименса, так сказать, то все, что осталось от былой роскоши.
Также, прошлись по закоулочкам бывших заводов, где открылись моему взору картины, новые арт-пространства и иные арт-объекты.

Посещаемые пространства открывались для меня совершенно с новой и неожиданной стороны! Такое чувство, что я до того ходила здесь с закрытыми глазами…

Кажется, какие-то мелочи, но у каждой - своя история, свой смысл.

Прочувствовала душу каждого места, прониклась, познала.

Кирилл увлекает, открывает, показывает, в общем, более чем справляется со своей задачей.

У нас получилась индивидуальная экскурсия и формат вышел скорее дружеской коммуникации, было ощущение, что гуляешь с другом, а это для меня немаловажно.
И материал запоминается лучше при таком общении.

Экскурсия прошла на одном дыхании!
Экскурсия прошла на одном дыхании!
Экскурсия прошла на одном дыхании!
Экскурсия прошла на одном дыхании!
Экскурсия прошла на одном дыхании!
Экскурсия прошла на одном дыхании!
Экскурсия прошла на одном дыхании!
Экскурсия прошла на одном дыхании!+2
Экскурсия прошла на одном дыхании!
Экскурсия прошла на одном дыхании!
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Лана
Не самая долгая экскурсия,но очень впечатляющая. Кирилл очень позитивный,сразу расположил к себе,видно,что любит то,про что рассказывает. Вам очень понравится это маленькое путешествие по бывшей промзоне.
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Виктория
Мне очень понравилась экскурсия! Давно хотела посетить Севкабель и сделать это первый раз именно с гидом было отличным выбором. Рекомендую!
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Svetlana
Пространство - невероятно интересное, Кирилл рассказывал с упоением и вместил максимум информации в этот час экскурсии. Однозначно рекомендую к посещению!
Спасибо большое Кириллу за увлекательное знакомство с этим пространством и его историей, обязательно вернемся сюда еще.
Пространство - невероятно интересное, Кирилл рассказывал с упоением и вместил максимум информации в этот час экскурсии.
Пространство - невероятно интересное, Кирилл рассказывал с упоением и вместил максимум информации в этот час экскурсии.
Пространство - невероятно интересное, Кирилл рассказывал с упоением и вместил максимум информации в этот час экскурсии.
Пространство - невероятно интересное, Кирилл рассказывал с упоением и вместил максимум информации в этот час экскурсии.
Пространство - невероятно интересное, Кирилл рассказывал с упоением и вместил максимум информации в этот час экскурсии.
Пространство - невероятно интересное, Кирилл рассказывал с упоением и вместил максимум информации в этот час экскурсии.
Пространство - невероятно интересное, Кирилл рассказывал с упоением и вместил максимум информации в этот час экскурсии.
Пространство - невероятно интересное, Кирилл рассказывал с упоением и вместил максимум информации в этот час экскурсии.+1
Пространство - невероятно интересное, Кирилл рассказывал с упоением и вместил максимум информации в этот час экскурсии.
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Светлана
Замечательная, познавательная и очень интересная экскурсия!
Замечательная, познавательная и очень интересная экскурсия!
Замечательная, познавательная и очень интересная экскурсия!
Замечательная, познавательная и очень интересная экскурсия!
Замечательная, познавательная и очень интересная экскурсия!
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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