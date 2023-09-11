Петербург часто называют клондайком или Силиконовой долиной арт-кластеров и общественных пространств. Выставочные локации, оригинальные магазины, мастерские, коворкинги — всё сразу и в одном месте. Вы ощутите атмосферу креативных пространств, преобразивших мрачные промзоны, и послушаете увлекательную историю этих мест.

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Описание

Что вас ожидает

Севкабель Порт

Общественное пространство, успевшее стать культовым, выросло на территории кабельного завода Siemens&Halske у берегов Финского залива. Поговорим о том, как проходила электрификация в России, и о кабеле «с денежкой», изготовленном во времена блокады. Вы увидите арт-объекты из катушек для кабеля и динамо-машины. А также — неожиданно! — самую длинную барную стойку Петербурга.

Артмуза

Творческий кластер и музей современного искусства в исторической части Санкт-Петербурга занял 4 этажа бывшего завода «Муздеталь». Здесь расположены художественные галереи, дизайнерские шоу-румы, мастерские известных на весь мир художников, современный театр. Отличное место, чтобы насладиться камерной атмосферой петербургского креатива.

Культурный квартал «Брусницын»

Арт-кластер возник на территории кожевенного завода. Я расскажу, как выходец из Тверской губернии создал одно из передовых предприятий по производству кожи в Европе. Сейчас здесь находятся концертная площадка roof place, современные арт-объекты, модные бары и магазины. Отсюда же открывается лучший вид на вантовый мост через Петровский фарватер.

Организационные детали