Арт-кластеры Питера: Севкабель Порт, Артмуза и Брусницын
Пройтись по знаковым местам креативной жизни Северной столицы
5
9 отзывов
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Ответы на вопросы
Петербург часто называют клондайком или Силиконовой долиной арт-кластеров и общественных пространств. Выставочные локации, оригинальные магазины, мастерские, коворкинги — всё сразу и в одном месте.
Вы ощутите атмосферу креативных пространств, преобразивших мрачные промзоны, и послушаете увлекательную историю этих мест.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Севкабель Порт
Общественное пространство, успевшее стать культовым, выросло на территории кабельного завода Siemens&Halske у берегов Финского залива. Поговорим о том, как проходила электрификация в России, и о кабеле «с денежкой», изготовленном во времена блокады. Вы увидите арт-объекты из катушек для кабеля и динамо-машины. А также — неожиданно! — самую длинную барную стойку Петербурга.
Артмуза
Творческий кластер и музей современного искусства в исторической части Санкт-Петербурга занял 4 этажа бывшего завода «Муздеталь». Здесь расположены художественные галереи, дизайнерские шоу-румы, мастерские известных на весь мир художников, современный театр. Отличное место, чтобы насладиться камерной атмосферой петербургского креатива.
Культурный квартал «Брусницын»
Арт-кластер возник на территории кожевенного завода. Я расскажу, как выходец из Тверской губернии создал одно из передовых предприятий по производству кожи в Европе. Сейчас здесь находятся концертная площадка roof place, современные арт-объекты, модные бары и магазины. Отсюда же открывается лучший вид на вантовый мост через Петровский фарватер.
Организационные детали
Я встречу вас в любом удобном месте в историческом центре города
Экскурсия проходит на моём автомобиле VW Tiguan, вмещающем до 4-х человек
Дополнительных трат не предусмотрено
По вашему желанию я сделаю фотоснимки на свою камеру и отправлю вам в течение суток после экскурсии
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 48 туристов
Привет. Меня зовут Антон. Я лицензированный гид с современным подходом. Организую и провожу экскурсии так, чтобы вместе с новой информацией вы получали интересный и ценный опыт пребывания в городе даже в самый дождливый день.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Юлия
11 сен 2023
Впервые были в Артмузе, Севкабеле и Брусницыне. И нам очень повезло, что первое знакомство было вместе с Антоном. Комфортно, интересно, весело и легко. Рекомендуем Антона, как экскурсовода!
Марина
25 авг 2023
Замечательно провели время, открыли для себя Петербург с другой стороны. Интересна сама история и атмосфера лофтов - исторические, промышленные предприятия вместо забытия и сноса обретают вторую жизнь, и какую! Антон доступно и увлеченно стал для нас проводником в современное искусство. Все три локации разные, каждая со своей атмосферой. Рекомендую!
Ольга
20 авг 2023
Арт-кластеры Питера тоже необходимо посещать, наряду с парадными улицами и дворцами! Спасибо Антону за идею этого маршрута и заботливую экскурсию!
Владимир
9 авг 2023
Очень понравилась атмосфера современных пространств в местах с вековой историей. Потрясающая энергетика. Вдохновляет. Антон провел увлекательную экскурсию. Видно, что эксперт и этим живет👍🏻
Татьяна
8 авг 2023
Отличная экскурсия для компании друзей в выходной. Приятный гид, интересные локации, любимый Васильевский остров и немного искусства! Антон не грузит фактами и датами, за что ему большое спасибо. С удовольствием поговорили о живописи и истории Петербурга, что дополнило приятные впечатления от тура. Лайфхак: если забронировать экскурсию на вечер, попросите гида закончить рассказ на смотрой площадке Севкабеля или Брусницына - где можно остаться наблюдать закат над Финским заливом)
Александра
7 авг 2023
Экскурсия подойдет всем, кому интересна другая сторона Петербурга - отличная от великолепных дворцов и соборов, неформальная, творческая и романтичная. На прогулке с Антоном мне удалось почувствовать необыкновенную атмосферу арт-кластеров, размещенных на территориях бывших предприятий, которые имеют свою историю, которые видели многое и продолжают жить благодаря людям, которые здесь творят.
Илья
7 авг 2023
Узнал для себя другую сторону Петербурга, которая, до этого момента, обходила меня стороной. Антон с большим энтузиазмом рассказывал про историю и сложившиеся обстоятельства этих мест. Судьба этих мест сложилась иначе, чем другие исторические места Петербурга, которые стали классикой. Но именно эти места больше подчёркивают, как город продолжает жить интересной жизнью на оставленном наследии. Если вам хочется почувствовать артистичную и слегка гранжовую сторону Петербурга, то не пожалеете! А рассказ Антона позволит сильнее прочувствовать эти места.
Екатерина
7 авг 2023
Антон открыл мне ещё одну грань Петербурга! Молодежные места, где царит творчество, ритм жизни, свобода мысли. Всё это переплетается с историей и интересным рассказом гида в бликах заката под живую музыку на территории Севкабель Порта. Стоит так же отметить, что Антон очень внимательный и с отличным чувством юмора:) Всем рекомендую!
Ekaterina
5 авг 2023
Три классные локации -за одну экскурсию! Антон очень аккуратно ведет машину и рассказывает предысторию, и когда вы отказываетесь на месте -уже обладаете базовым набором информации, которая еще расширяется в процессе прогулки по арт-кластеру. Узнала много нового и считаю, что обязательно нужно ходить на альтернативные маршруты, а не только по «золотому сечению»!
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