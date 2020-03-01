Кирилл проводит ещё 15 экскурсий

  1. Россия
  2. Санкт-Петербург
  3. Экскурсии

  4. Креативные пространства Петербурга

Новая Голландия и Севкабель Порт — история, секреты и современность

Кирилл
Задать вопрос
Кирилл – ваш гид
Креативные, лофт и арт-кластеры появляются в Петербурге на наших глазах.

Вы посетите два главных событийных пространства города.

Историческая архитектура, смелые дизайнерские решения, стрит-арт и хитрости, позволившие приспособить бывшие цеха под бары, выставки и концертные площадки — всё это сочетают Новая Голландия и Севкабель Порт.
5200 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 2 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча на острове Новая Голландия
Забронировать экскурсию
Креативные пространства Петербурга
Креативные пространства Петербурга

Что вас ожидает

Новая Голландия: таинственный остров
Здесь проходят выставки и художественные акции, дети обучаются компьютерной графике и звукорежиссуре, работают мексиканские и грузинские кафе, постоянно открываются новые арт-площадки. А ведь остров 300 лет был закрытой военной зоной: я расскажу, что происходило здесь на протяжении этих лет и как промышленный остров превратился в самый благоустроенный парк Петербурга. Мы зайдем в здание морской тюрьмы, увидим копию корабля времен Петра I и даже побываем на новом городском пляже. Попутно — разберемся, как Новой Голландии удается завоевывать комплименты урбанистов и архитектурных критиков со всего мира, и обсудим нереализованные проекты реконструкции острова.

Севкабель Порт: новый путь к морю
Этот творческий кластер создан на берегу Невы и Финского залива — в бывших корпусах кабельного завода. Вы погуляете по новой деревянной набережной, оцените виды на море и вантовые мосты, опробуете «вертикальные скамейки», изобретение создателей площадки. Я раскрою, как старым техническим приспособлениям — кабельным катушкам, чертежным столам, погрузочному терминалу — пришлось «сменить профессию». В кабельном цеху можно посетить маркет и выставку или посмотреть, чем живет небольшой скейт-парк: каждый день здесь происходит что-то новое. Также мы рассмотрим граффити, украшающие здания Порта, и обсудим планы по его дальнейшему преображению.
После экскурсии предлагаю выпить кофе или провести время в барах — они открыты в зданиях «заводоуправления» и промышленного института.

Организационные детали

  • Экскурсия автомобильно-пешеходная. В программе — прогулка по двум креативным пространствам + трансфер на автомобиле Ford Kuga 2019 года с экскурсией по пути.
  • Начало — на острове Новая Голландия. Окончание — на территории Севкабель Порт или у станции метро Приморская.
Креативные пространства Петербурга
Креативные пространства Петербурга
Креативные пространства Петербурга
Креативные пространства Петербурга
Креативные пространства Петербурга
Креативные пространства Петербурга
Креативные пространства Петербурга
Креативные пространства Петербурга
Креативные пространства Петербурга
Креативные пространства Петербурга
Креативные пространства Петербурга
Креативные пространства Петербурга
Креативные пространства Петербурга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на острове Новая Голландия.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Кирилл
Кирилл
Я родился и вырос в центре Петербурга, у Пяти углов. В тех самых дворах, которые помнят Бродского и Довлатова. Мне нравится воссоздавать историю этих мест и делиться своими находками. С 2008 года я вожу экскурсии по своему городу, есть государственная аккредитация комитета по туризму СПБ. Провожу экскурсии на своей машине, на вашем транспорте и пешком.
Напишите мне

Кирилл проводит ещё 15 экскурсий

В таинственную Гатчину на автомобилеВ таинственную Гатчину на автомобилеВ таинственную Гатчину на автомобиле
7800 за экскурсию
5 часов
Изучить загадочную резиденцию от парадных залов до подземелий и услышать легенды пейзажного парка
Из пригородов Петербурга самая захватывающая история — у Гатчины! Здесь цесаревич Павел рыдал над предсказаниями монаха Авеля, Александр III скрывался от террористов, а инженеры проектировали подлодки. Вместе мы исследуем парадные залы дворца, спустимся в подземный ход, отыщем руины Чесменской галереи и вспомним истории Гатчинского парка.
Петропавловская крепость: тайны царской тюрьмыПетропавловская крепость: тайны царской тюрьмыПетропавловская крепость: тайны царской тюрьмы
скидка50%
6500 ₽
3250 за экскурсию
1.5 часа
30 отзывов
Открыть истории тёмного прошлого «русской Бастилии»
Петропавловская крепость никогда не участвовала в сражениях, хотя более 200 лет была готова отразить нападение врага. Вместо этого она стала политической тюрьмой. Именно об этой части её прошлого вы узнаете: я расскажу загадочные истории известных заключённых — княжны Таракановой, царевича Алексея, Льва Троцкого и других. А в музее вы увидите настоящие тюремные камеры и попробуете пообщаться с помощью азбуки перестукивания.
По местам ДовлатоваПо местам ДовлатоваПо местам Довлатова
скидка70%
4333 ₽
1300 за экскурсию
1.5 часа
8 отзывов
Погулять по дворам и переулкам прекрасного писателя и узнать о его судьбе
Вся ленинградская жизнь Довлатова прошла в окрестностях Владимирской площади и «Пяти углов», омываемая водами Фонтанки. Я расскажу о комнате в коммуналке, с которой связано, в целом, счастливое детство писателя, и квартире во дворе-колодце, где он провел худшие недели жизни в ожидании ареста. Вы совершите насыщенное и запоминающееся путешествие по кварталам, где любил бродить Довлатов и продолжают жить его герои.
Разводные мосты глазами петербуржцаРазводные мосты глазами петербуржцаРазводные мосты глазами петербуржца
7800 за экскурсию
2 часа
56 отзывов
Понаблюдать за разводом нескольких мостов и услышать их истории на ночной автоэкскурсии
Мосты над Невой разводятся по очереди, и обычно за ночь туристам удается посмотреть на 1-2 моста: с борта теплохода увидеть больше запрещают правила судоходства, а гуляя по набережным, за мостами «не угнаться». На моей автомобильной экскурсии за счет хитрой логистики вы понаблюдаете, как разводится несколько мостов: от помпезного Дворцового и удивительного Троицкого до моста Петра Великого в стиле модерн. А по пути узнаете, как устроены механизмы, разводящие мосты, услышите удивительные истории и сможете представить, как выглядел развод мостов в прошлые эпохи.
Петропавловская крепость — от тоннелей до крышиПетропавловская крепость — от тоннелей до крышиПетропавловская крепость — от тоннелей до крыши
5000 за экскурсию
1 час
4 отзыва
Пройти по тайному ходу, посмотреть на Петербург с крепостных стен и услышать легенды цитадели
Приготовьтесь прогуляться по одному из символов Петербурга альтернативным путем: спуститься в тайный боевой ход и взойти на крыши крепостных стен. Мы пройдем по темной каменной галерее, заглянем в каземат Государева бастиона, осмотрим маяки и Дворцовую площадь с высоты и отделим правду от вымысла в легендах петровской эпохи.
Секреты и мифы Новой ГолландииСекреты и мифы Новой ГолландииСекреты и мифы Новой Голландии
скидка50%
2600 ₽
1300 за экскурсию
1 час
5 отзывов
Разобраться в истории таинственного острова и пройти по его интереснейшим уголкам
Сейчас Новая Голландия известна как одно из самых модных и стильных мест Петербурга, но так было не всегда. На прогулке вы не только разберетесь, как остров прошел путь от склада, экспериментальной площадки и тюрьмы до чудесной парковой зоны, но и откроете секреты Новой Голландии, не известные даже местным жителям. Мы поговорим о прошлом и будущем одного из самых загадочных мест Петербурга, обсудим шпионаж Менделеева и роковые ошибки архитектора Чевакинского и проследим путь пропавших львов из ограды особняка на Неве.
Герои и злодеи. По местам группы «Король и Шут»Герои и злодеи. По местам группы «Король и Шут»Герои и злодеи. По местам группы «Король и Шут»
5200 за экскурсию
2 часа
1 отзыв
Прикоснуться к истории легендарной рок-группы на улицах Петербурга
Для многих ценителей рок-музыки «Король и Шут» — самый «петербургская» группа. Мы прогуляемся по местам города, связанным с культовым коллективом, заглянем во дворы, где рождались сказочные сюжеты. Проследим путь «Короля и Шута» от подвалов Эрмитажа до зала «Юбилейного» и попробуем разгадать секрет питерских ребят, ставших легендами.
Бродский и Довлатов в ЛенинградеБродский и Довлатов в ЛенинградеБродский и Довлатов в Ленинграде
5200 за экскурсию
2 часа
19 отзывов
Пройти по следам двух талантливых людей и разглядеть на улицах города строки их произведений
Истории и судьбы Бродского и Довлатова во многом совпадают: оба не собирались бороться с властью — старались просто не замечать её; один побывал в тюрьме, другой охранял заключенных; обоих вынудили уехать в Америку, где их нашла слава. Оба не вернулись на родину. Но в Петербурге осталось множество мест и адресов, мелькающих в их текстах, воспоминаниях знакомых, памятных табличках. Ленинград Бродского и Довлатова никуда не делся, как и они сами, растворившись в стихах и прозе, пропитанных духом серого города.
Тайны Летнего садаТайны Летнего садаТайны Летнего сада
4000 за экскурсию
1.5 часа
36 отзывов
Больше, чем первый парк Петербурга: невероятные сюжеты разных эпох
Летний сад — это не не только аллеи, лавочки и скульптуры. Это и музей, и «декорация» громких исторических событий, и рай для археологов. Я познакомлю вас с любопытными секретами Летнего сада, его легендами и фактами, о которых знают единицы. Прогулка по мрачно-зелёному уголку Петербурга превратится в захватывающее погружение в прошлое.
Огни Петербурга: подсветка как произведение искусстваОгни Петербурга: подсветка как произведение искусстваОгни Петербурга: подсветка как произведение искусства
5200 за экскурсию
2 часа
2 отзыва
Вечерняя автомобильная экскурсия по самым ярким достопримечательностям города
Красота дневного Петербурга — заслуга архитекторов и строителей. Но в последние годы инженеры и художники по свету многое сделали, чтобы город впечатлял и в тёмное время суток. Петербург после заката — это не только разводные мосты! Вы убедитесь в этом, глядя на органичное художественное освещение, продуманное до мельчайших деталей, узнаете, как работает городская подсветка, и, конечно, просто полюбуетесь завораживающей магией света.
Петербург как на ладони — 300 лет назад и сегодняПетербург как на ладони — 300 лет назад и сегодняПетербург как на ладони — 300 лет назад и сегодня
6250 за экскурсию
2 часа
2 отзыва
Интерактивный макет города и панорама с колоннады Исаакиевского собора
Петербург построен на ровном рельефе, но оценить мощь имперской столицы и понять замысел её застройки можно, лишь взглянув на город со стороны. Вы подниметесь на колоннаду Исаакиевского собора и рассмотрите уменьшенную копию города в историческом макете «Петровская Акватория». Секреты строительства Петербурга, сцены из повседневной жизни, корабли, скользящие по каналам, спешащие по улицам экипажи: вы не только погрузитесь в историю Северной столицы, но и сравните Петербург XVIII века с современным обликом города.
Покорить крепость ОрешекПокорить крепость ОрешекПокорить крепость Орешек
11700 за экскурсию
5.5 часов
Захватывающие хроники неприступной цитадели — авто-экскурсия и переправа на теплоходе
Маленький Ореховый остров у истока Невы помнит шведов, одну из самых долгих осад в мировой истории и Великую Отечественную войну. Я понятным языком расскажу о прошлом старинной крепости и обращу ваше внимание на интересные детали. А виды на водные просторы во время переправы и с башни украсят экскурсию.
Петербург в стиле хай-текПетербург в стиле хай-текПетербург в стиле хай-тек
скидка25%
5200 ₽
3900 за экскурсию
2 часа
11 отзывов
Изучить районы города, в которых будущее уже наступило
За последние пару лет северные берега Финского залива сильно изменились. Вы отправитесь исследовать их: промчитесь по скоростной дороге и намывным островам, рассмотрите новый стадион и перестроенные заводы, узнаете о строительстве «Лахта-центра» и новых городских историях, происходящих у нас на глазах.
Иосиф Бродский: адреса, пароли, явкиИосиф Бродский: адреса, пароли, явкиИосиф Бродский: адреса, пароли, явки
5200 за экскурсию
2.5 часа
Изучить биографию поэта мирового масштаба и пройти по его следам
Ленинград — родной город Иосифа Бродского. Здесь прошла его юность, осталась первая любовь, родители и память о преследованиях, суде и вынужденной эмиграции. «Лучшая часть меня уже там — мои стихи» — так отвечал поэт на предложения вернуться в город, спустя 20 лет сделавший изгнанника почетным гражданином. Понять, как складывались отношения поэта с Ленинградом, помогут фотографии, газетные статьи и несколько редких документов по «делу Бродского».
Кирпичная палитра: картины на брандмауэрах ПетербургаКирпичная палитра: картины на брандмауэрах ПетербургаКирпичная палитра: картины на брандмауэрах Петербурга
5200 за экскурсию
2 часа
Отыскать и рассмотреть уличное искусство — рисунки на стенах домов Петроградской стороны
В Петербурге есть целый район-галерея — это Петроградка, где художники размещают свои работы на брандмауэрах, глухих противопожарных стенах жилых домов. Вы увидите «выставленные» прямо на улице картины, барельефы, граффити и скульптуры самых разных направлений, как «официальные» — заказанные администрацией, так и выполненные в режиме «партизанского» благоустройства. И во время этой прогулки откроете для себя нестандартный, очень яркий Петербург.

Индивидуальные экскурсии по Санкт-Петербургу

Секретный Петербург: прогулка с фотографомСекретный Петербург: прогулка с фотографомСекретный Петербург: прогулка с фотографом
скидка30%
4600 ₽
3220 за экскурсию
1.5 часа
101 отзыв
Увидеть знаковые и нетуристические места, сохранить моменты и эмоции на профессиональных снимках
Если вы хотите увезти из Санкт-Петербурга не только воспоминания, но и чудесные фотографии, приглашаю вместе прогуляться по этому таинственному и прекрасному городу. Я проведу вас по мощеным улицам, наполненным духом легенд и историй, расскажу о петербургской культуре и поделюсь своей любовью к северной столице. И, конечно, сфотографирую вас не только в знаковых местах Петербурга — но и там, где вы никогда бы не оказались, не будучи местным жителем.
Фотосессия на питерской крыше!Фотосессия на питерской крыше!Фотосессия на питерской крыше!
скидка25%
2500 ₽
1875 за экскурсию
1 час
37 отзывов
Атмосферные профессиональные кадры вас и Петербурга, а также истории о городе
Этот час станет для вас чудесным воспоминанием о Петербурге, подарив и эмоции, и лучшие из возможных сувениров. С высоты крыш в старинном районе Коломна вы пофотографируетесь на фоне города и поснимаете его сами. С вами будут и фотограф, и гид, поэтому прогулка наполнится легкими рассказами о Питере.
Дети и детство в блокадном ЛенинградеДети и детство в блокадном ЛенинградеДети и детство в блокадном Ленинграде
1500 за экскурсию
2 часа
80 отзывов
Посмотреть на печальную историю города через судьбы детей
В центре Петербурга до сих пор можно увидеть следы трагического прошлого города. Я помогу вам заметить их и погрузиться в историю города времен блокады, а еще расскажу о том, как в осажденном городе жили дети, как он защищали Родину и как спасались от голода. Мы перенесемся на полвека назад и поговорим как о горечи детских судеб, так и о человеческом сострадании и неравнодушии.
Эрмитаж вдоль и поперекЭрмитаж вдоль и поперекЭрмитаж вдоль и поперек
4200 за экскурсию
2.5 часа
61 отзыв
Интересно и понятно о шедеврах и мифах музея на насыщенной экскурсии
Почему Эрмитаж обязательно должен быть в вашей программе? Вы получите исчерпывающий ответ на этот вопрос. Погуляете по парадным залам, познакомитесь с египетской мумией, сфотографируетесь на Иорданской лестнице и рассмотрите Лоджию Рафаэля. Ориентируясь на ваши интересы, я обращу внимание на любопытные детали и погружу вас в мировое искусство.
Петроградская сторона снаружи и изнутриПетроградская сторона снаружи и изнутриПетроградская сторона снаружи и изнутри
От 1200 за экскурсию
1.5 часа
78 отзывов
Запечатлеть аутентичные виды Петербурга, заглянуть в парадные и знаменитые дворы-колодцы
Эта прогулка познакомит вас с архитектурой Петроградской стороны — одного из самых контрастных и живописных районов Санкт-Петербурга. Вы зайдете в винтажные парадные доходных домов начала 20 века, услышите истории старых дворов-колодцев и, разумеется, пополните коллекцию петербургских фотографий. А в результате — откроете для себя мистический мир Петроградки и исследуете её атмосферные закоулки.
Экскурсия-детектив "Масонский Петербург"Экскурсия-детектив "Масонский Петербург"Экскурсия-детектив "Масонский Петербург"
скидка30%
3720 ₽
2604 за экскурсию
2 часа
169 отзывов
Раскрыть тайну масонства и научиться читать масонские символы на индивидуальной экскурсии
Масонство — что это? Тайное общество, существующее более 3000 лет, или миф? Каковы истинные цели масонов и как попасть в их ряды? Могут ли масоны влиять на политику, финансы и судьбы целых народов? Почему лучшие люди России, такие как: Суворов, Кутузов, Ключевский, Чаадаев и Воронихин считали честью состоять в масонских ложах? Правда ли то, что масоны устранили Пушкина, который порвал с ними? Чтобы узнать ответы на эти и многие другие вопросы, присоединяйтесь к моей экскурсии-детективу!

Выбирайте и другие экскурсии по Санкт-Петербургу

ОбзорныеНа велосипедеМузеи и искусствоФотосессииГастрономическиеРазводные мостыНочныеЗа городомТрансферыПо каналамИстория и архитектураНеобычные маршрутыПетергофГатчинаПо дворам и параднымНа автобусеДля детейПо крышамПетропавловская крепостьКрепость ОрешекЕкатерининский дворецКронштадтНа автомобилеЛетний садКунсткамераПавловскКвестыЦарское селоДворец МеньшиковаВасильевский островАлександро-Невская лавраКрейсер АврораВечерниеЭрмитажАдмиралтействоМариинский дворецДостоевскийОраниенбаумИсаакиевский соборМифы и легендыШкольныеВсеНевский проспектПо барамМихайловский замокКриминальный ПетербургЗимний дворецКазанский соборПешкомМистическиеДворцы и особнякиСоборы и храмыЛитературныеБлокадный ЛенинградГрупповыеНа корабликеСо скидкойИндивидуальныеБары и ночная жизньНа мотоциклеКрыши и панорамы