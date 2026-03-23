Кирилл проводит ещё 15 экскурсий

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Креативные пространства Петербурга

"Новая Голландия" и "Севкабель-порт" - история, секреты и современность
Креативные, лофт и арт-кластеры появляются в Петербурге на наших глазах. Вы посетите два главных событийных пространства города.

Историческая архитектура, смелые дизайнерские решения, стрит-арт и хитрости, позволившие приспособить бывшие цеха под бары, выставки и концертные площадки — всё это сочетают «Новая Голландия» и «Севкабель-порт».
5
23 отзыва
Креативные пространства Петербурга
Креативные пространства Петербурга
Креативные пространства Петербурга

Описание экскурсии

«Новая Голландия»: таинственный остров

Здесь проходят выставки и художественные акции, дети обучаются компьютерной графике и звукорежиссуре, работают мексиканские и грузинские кафе, постоянно открываются новые арт-площадки. А ведь остров 300 лет был закрытой военной зоной: я расскажу, что происходило здесь на протяжении этих лет и как промышленный остров превратился в самый благоустроенный парк Петербурга. Мы зайдем в здание морской тюрьмы, увидим копию корабля времен Петра I и даже побываем на новом городском пляже. Попутно — разберемся, как «Новой Голландии» удается завоевывать комплименты урбанистов и архитектурных критиков со всего мира, и обсудим нереализованные проекты реконструкции острова.

«Севкабель-порт»: новый путь к морю

Этот творческий кластер создан на берегу Невы и Финского залива — в бывших корпусах кабельного завода. Вы погуляете по новой деревянной набережной, оцените виды на море и вантовые мосты, опробуете «вертикальные скамейки», изобретение создателей площадки. Я раскрою, как старым техническим приспособлениям — кабельным катушкам, чертежным столам, погрузочному терминалу — пришлось «сменить профессию». В кабельном цеху можно посетить маркет и выставку или посмотреть, чем живет небольшой скейт-парк: каждый день здесь происходит что-то новое. Также мы рассмотрим граффити, украшающие здания Порта, и обсудим планы по его дальнейшему преображению.
После экскурсии предлагаю выпить кофе или провести время в барах — они открыты в зданиях «заводоуправления» и промышленного института.

Организационные детали

  • Экскурсия автомобильно-пешеходная. В программе — прогулка по двум креативным пространствам + трансфер на автомобиле Ford Kuga 2019 года с экскурсией по пути.
  • Начало — на острове «Новая Голландия». Окончание — на территории «Севкабель-порт» или у станции метро «Приморская».

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На острове «Новая Голландия»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл
Кирилл — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провёл экскурсии для 8368 туристов
Я родился и вырос в центре Петербурга, у Пяти углов. Жил на берегу залива и в районах советского Ленинграда. С интересом изучаю трансформации городской жизни и делюсь находками. Вожу экскурсии только на темы, которыми увлечён. Есть аттестат гида и диплом кандидата культурологии.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
23
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2
1
Алла
Отличная экскурсия для тех, кто хочет увидеть в Санкт-Петербурге не только классику, но и современные варианты использования исторических пространств и бывших промышленных территорий, нестандартные арт-объекты. Кирилл - увлечённый человек с обширными знаниями, тонким вкусом, вниманием к интересам экскурсантов. Рекомендую!
Отличная экскурсия для тех, кто хочет увидеть в Санкт-Петербурге не только классику, но и современные варианты
Отличная экскурсия для тех, кто хочет увидеть в Санкт-Петербурге не только классику, но и современные варианты
Отличная экскурсия для тех, кто хочет увидеть в Санкт-Петербурге не только классику, но и современные варианты
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Ольга
Отличная прогулка по интересным пространствам Санкт-Петербурга.
Легко и увлекательно.
Отличная прогулка по интересным пространствам Санкт-Петербурга.
Отличная прогулка по интересным пространствам Санкт-Петербурга.
Отличная прогулка по интересным пространствам Санкт-Петербурга.
Отличная прогулка по интересным пространствам Санкт-Петербурга.
Отличная прогулка по интересным пространствам Санкт-Петербурга.
Отличная прогулка по интересным пространствам Санкт-Петербурга.
Отличная прогулка по интересным пространствам Санкт-Петербурга.
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Татьяна
Приятный экскурсовод.
Свежая экскурсия.
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Дарья
Кирилл - вежливый, приятный, начитанный, заинтересованный человек с хорошо поставленным голосом, дикцией, широким словарным запасом, массой знаний.

Несмотря на то, что мы изначально перепутали место встречи и на полчаса опоздали на
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экскурсию, нас все равно дождались, предложили немного изменить маршрут, чтобы все комфортно успеть, и даже взяли половину стоимости, так как мы успели посмотреть только Новую Голландию без Севкабель порта.

Очень рекомендую! За последнюю неделю мы были на 7 экскурсиях, групповых и индивидуальных и, конечно же, этому году просто нет равных. В следующий раз обязательно пойдем к Кириллу снова и однозначно будем рекомендовать друзьям.

Кирилл - вежливый, приятный, начитанный, заинтересованный человек с хорошо поставленным голосом, дикцией, широким словарным запасом, массой знаний.
Кирилл - вежливый, приятный, начитанный, заинтересованный человек с хорошо поставленным голосом, дикцией, широким словарным запасом, массой знаний.
Кирилл - вежливый, приятный, начитанный, заинтересованный человек с хорошо поставленным голосом, дикцией, широким словарным запасом, массой знаний.
Кирилл - вежливый, приятный, начитанный, заинтересованный человек с хорошо поставленным голосом, дикцией, широким словарным запасом, массой знаний.
Кирилл - вежливый, приятный, начитанный, заинтересованный человек с хорошо поставленным голосом, дикцией, широким словарным запасом, массой знаний.
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М
Экскурсию "Креативные пространства Петербурга" для нас провел Кирилл - чудесный гид, увлеченный своим делом. Мы начали мероприятие с острова "Новая Голландия", где очень атмосферно и даже ноябрьская слякоть не испортила
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впечатление. Кирилл познакомил с территорией и с исторической точки зрения и с современной, рассказал много историй, связанных с этим местом. До следующей локации - Севкабельпорта - мы доехали на его комфортабельном автомобиле. Территория бывшего завода сейчас представляет из себя площадку для различных креативов: фестивалей, ярмарок, детских и молодежных пространств. Кирилл провел нас по всей территории, рассказал чем примечательны разные помещения. Было очень интересно, спасибо большое!

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Татьяна
Отлично погуляли с Кириллом по Новой Голландии и СевКабельпорту. Погулять просто так и погулять с гидом - две большие разницы. Узнать историю этих мест очень интересно и познавательно. Красивые локации, красивые фото. Рекомендую.
Отлично погуляли с Кириллом по Новой Голландии и СевКабельпорту. Погулять просто так и погулять с гидом
Отлично погуляли с Кириллом по Новой Голландии и СевКабельпорту. Погулять просто так и погулять с гидом
Отлично погуляли с Кириллом по Новой Голландии и СевКабельпорту. Погулять просто так и погулять с гидом
Отлично погуляли с Кириллом по Новой Голландии и СевКабельпорту. Погулять просто так и погулять с гидом
Отлично погуляли с Кириллом по Новой Голландии и СевКабельпорту. Погулять просто так и погулять с гидом
Отлично погуляли с Кириллом по Новой Голландии и СевКабельпорту. Погулять просто так и погулять с гидом
Отлично погуляли с Кириллом по Новой Голландии и СевКабельпорту. Погулять просто так и погулять с гидом
Отлично погуляли с Кириллом по Новой Голландии и СевКабельпорту. Погулять просто так и погулять с гидом
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