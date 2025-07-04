Приглашаем вас в «шипучий» круиз с выходом в Финский залив! Вы насладитесь великолепными видами города с воды, лучами солнца, шумом волн и бокалом шипучего сидра.
Для вас — зажигательная музыка от диджея, авторские напитки, дегустации и непередаваемые виды города на Неве!
Для вас — зажигательная музыка от диджея, авторские напитки, дегустации и непередаваемые виды города на Неве!
Описание круизаЧто вас ожидает: Приглашаем на захватывающий круиз на большом двухпалубном теплоходе-ресторане с безлимитными напитками, где вас ждет увлекательная дегустация сидра от крупнейшей сидрерии Северо-Западного региона и лучшие виды Петербурга! А также неповторимая атмосфера с зажигательными музыкальными ритмами нашего диджея! Для вас:
- Памятные фото. Не упустите возможность сохранить ваши воспоминания – на протяжении всего круиза к вашим услугам будет работать профессиональный фотограф, который запечатлит самые яркие моменты вашего путешествия.
- Виды города с акватории Невы. Погрузитесь в увлекательное путешествие, наслаждаясь великолепными видами города и бархатным шепотом волн под лучами солнца.
• Зажигательные треки от DJ. Окунитесь в мир музыки, разнообразие вкусов авторских напитков и красоты города на Неве! Важная информация:
- Обратите внимание! Компания оставляет за собой право изменения маршрута и расписания в связи с погодными условиями и форс-мажорными обстоятельствами.
- На теплоходе работает ресторан с возможностью заказа блюд и напитков по меню.
- На данном мероприятии предусмотрена свободная рассадка.
Ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00
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Стоимость круиза
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3500 ₽
|Большой VIP стол (5 персон)
|16 990 ₽
|Стол на 2 персоны
|7200 ₽
|Стол на 4 персоны
|14 000 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вантовый мост ЗСД
- Кунсткамера
- Лахта Центр
- Мост Бетанкура
- Ростральные колонны
Что включено
- Путешествие на теплоходе
- Музыкальное сопровождение
- Дегустация сидра
Что не входит в цену
- Дополнительные напитки и еда
Место начала и завершения?
Университетская наб., 17
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
- Компания оставляет за собой право изменения маршрута и расписания в связи с погодными условиями и форс-мажорными обстоятельствами
- Внимание! Пассажиры с животными на рейс не допускаются (включая маленьких собак)
- Для комфортной прогулки в пасмурную погоду и вечернее время рекомендуем брать с собой теплую одежду
- Пассажирам, не получившим посадочный талон в кассе на причале за 5 минут до отправления, в посадке будет отказано. Необходимо распечатывать посадочные талоны перед посадкой
- Посадка заканчивается за 5 минут до отправления теплохода. Рекомендуем подходить на причал за 15-20 минут до отправления. По причине опозданий, переносы, либо отмены не производятся
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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