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Северные острова с выходом в Финский залив

4.5
0 отзывов
Спутник П.
Спутник П. – Гид из Санкт-Петербурга
Петербург — это множество островов, между которыми протекают реки и каналы.

А это значит, что есть еще один способ изучить город 🏙️ — по воде.

Мы разработали уникальный маршрут.

За 1, 5 часа у вас есть возможность увидеть классический парадный Петербург, современную часть города и полюбоваться видами на Финский залив.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🔭Обзорная
  • 👀Идеально для первого визита
  • 🕐Длительность 1.45 часа
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • 850 ₽ за человека

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Северные острова с выходом в Финский залив
Северные острова с выходом в Финский залив

Что вы увидите

  • Большой драматический театр
  • Никольский собор
  • Троицкий собор
  • Казанский собор
  • Музей-усадьба Державина
  • Храм Спаса на Крови
  • Михайловский замок
  • 35 мостов, включая Казанский
  • Невский проспект
  • канал Грибоедова
Что вас ожидает:• Главные достопримечательности 🏛️ Петербурга.
  • Современный район («Петербургский Дубай», Лахта Центр и стадион 🏟️ «Газпром Арена»)
  • Путешествие вдоль Северных островов дельты Невы
  • Аудиогид на 5 языках (русском, английском, китайском, немецком и испанском)Организационные детали:• При приобретении детского и льготного билетов будьте готовы предъявить подтверждающие документы, иначе билет 🎫 будет считаться недействительным;
  • Внимание! Пассажиры с животными на рейс не допускаются (включая маленьких собак);
  • С 27 июля возобновляют свою работу рестораны на теплоходах «Астра» и «Корюшка»;
  • Приняты все необходимые меры, связанные с профилактикой и нераспространением вирусных инфекций. По этой же причине пассажиры теплоходов должны быть в медицинской маске и перчатках;
  • Вы также можете приобрести средства индивидуальной защиты на причале;
  • Для комфортной прогулки в пасмурную погоду и вечернее время рекомендуем брать с собой теплую одежду, т. к. по текущим санитарным нормам мы не можем предоставлять нашим гостям пледы.

Мы заботимся о вашем здоровье!важно:Будьте внимательны, в разное время уходят разные теплоходы:

    Ежедневно в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 на теплоходе «Астра» (Адмиралтейская наб., д. 2)
    Ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 на теплоходе «Корюшка» (Адмиралтейская наб., д. 2)
    Что входит
    • Путешествие на теплоходе
    • Аудиогид на 5 языках: русском, английском, китайском, немецком, испанском.
    Что не входит
    • Еда и напитки
    • Личные расходы.
    Начало и место завершения
    🚩 Адмиралтейская наб., д. 2
    Северные острова с выходом в Финский залив
    Северные острова с выходом в Финский залив
    Северные острова с выходом в Финский залив
    Северные острова с выходом в Финский залив
    Северные острова с выходом в Финский залив

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Спутник П.
    Спутник П.
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