Спутник П. – Гид из Санкт-Петербурга

Петербург — это множество островов, между которыми протекают реки и каналы.



А это значит, что есть еще один способ изучить город 🏙️ — по воде.



Мы разработали уникальный маршрут.



За 1, 5 часа у вас есть возможность увидеть классический парадный Петербург, современную часть города и полюбоваться видами на Финский залив.