Что вас ожидает:• Главные достопримечательности 🏛️ Петербурга.
Современный район («Петербургский Дубай», Лахта Центр и стадион 🏟️ «Газпром Арена»)
Путешествие вдоль Северных островов дельты Невы
Аудиогид на 5 языках (русском, английском, китайском, немецком и испанском)Организационные детали:• При приобретении детского и льготного билетов будьте готовы предъявить подтверждающие документы, иначе билет 🎫 будет считаться недействительным;
Внимание! Пассажиры с животными на рейс не допускаются (включая маленьких собак);
С 27 июля возобновляют свою работу рестораны на теплоходах «Астра» и «Корюшка»;
Приняты все необходимые меры, связанные с профилактикой и нераспространением вирусных инфекций. По этой же причине пассажиры теплоходов должны быть в медицинской маске и перчатках;
Вы также можете приобрести средства индивидуальной защиты на причале;
Для комфортной прогулки в пасмурную погоду и вечернее время рекомендуем брать с собой теплую одежду, т. к. по текущим санитарным нормам мы не можем предоставлять нашим гостям пледы.
Мы заботимся о вашем здоровье!важно:Будьте внимательны, в разное время уходят разные теплоходы:
Ежедневно в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 на теплоходе «Астра» (Адмиралтейская наб., д. 2)
Ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 на теплоходе «Корюшка» (Адмиралтейская наб., д. 2)
Что входит
Путешествие на теплоходе
Аудиогид на 5 языках: русском, английском, китайском, немецком, испанском.
Что не входит
Еда и напитки
Личные расходы.
Начало и место завершения
🚩 Адмиралтейская наб., д. 2
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 30 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.