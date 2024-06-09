«Большое петербургское кольцо» — это самый насыщенный, протяженный и познавательный маршрут: морской круиз вокруг Васильевского острова с речной прогулкой по всему историческому центру.
Это единственный водный маршрут Петербурга, который станет открытием не только для гостей, но и для жителей города, ведь он проходит там, где мало кто бывал даже из петербуржцев.
Это единственный водный маршрут Петербурга, который станет открытием не только для гостей, но и для жителей города, ведь он проходит там, где мало кто бывал даже из петербуржцев.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:30, 14:30, 17:30
Что вас ожидает:
- Малая Невка, акватория между Биржевым и Вантовым мостами, «Морской фасад»:
- Тучков мост
- Стадион «Петровский»
- Мост Бетанкура
- Яхт-клуб
- Газпром Арена
- «Лахта-центр» (самый высокий небоскреб в Европе)
- Вантовый мост
- Большая Нева, акватория между Благовещенским и Дворцовым мостами:
- Медный всадник
- Исаакиевский собор
- Сенат и Синод
- Академия художеств
- Меншиковский дворец
- Здание Двенадцати коллегий
- Кунсткамера
- Адмиралтейство
- Акватория Невы между Дворцовым и Троицким мостами:
- Эрмитаж
- Дворцовая набережная
- Мраморный дворец
- Стрелка Васильевского острова
- Ростральные колонны
- Биржевой мост
- Летучий голландец
- Петропавловская крепость
- Мечеть
- Акватория Невы между Троицким и Литейным мостами:
- Фрегат «Благодать»
- Домик Петра
- Аврора
- Сампсониевский мост
- Летний сад
Описание экскурсии
Что вас ожидает: Первая часть маршрута пройдет через Морской порт Санкт-Петербурга на фоне стальных кораблей, парусников, подводных лодок и легендарного ледокола «Красин». Далее курс ляжет вокруг Васильевского острова и отправится в долгий дрейф в Финском заливе мимо Морского фасада града-мегаполиса с современной футуристической архитектурой, вантовых мостов, самого большого в Европе небоскреба «Лахта-центр», аквапарка «Питерлэнд» и стадиона «Газпром-Арена». Вторая часть маршрута пройдёт по речному граду на Неве: по историческому центру мимо Стрелки Васильевского острова, Ростральных колонн, Эрмитажа, Петропавловской крепости, Мраморного дворца, Летнего сада, Авроры, Адмиралтейства, Кунсткамеры, Медного всадника. Если, по независящим от нас причинам (штормовая погода, навигационная обстановка, темное время суток и т. д.), теплоход не сможет выйти далеко в залив, речная часть маршрута увеличивается вверх по Неве выше мостов Литейного, Петра Великого, Александра Невского, мимо площади Ленина и Финляндского вокзала, Крестов, Смольного собора, Александро-Невской лавры. Каждый рейс круиза «Большое петербургское кольцо» чем-то уникален. Выбирайте свое время! 14:30 (дневной) — погода в это время наиболее благоприятная и тёплая, поэтому рейсы пользуются высокой популярностью у туристов, отдыхающих на морских просторах града на Неве. 17:30 (на закате) — для вас откроется самый романтичный вид в городе — солнце на закате в Финском заливе. 20:30 (вечерний) — художественная подсветка центра Петербурга, залитый огнями Морской фасад и небоскрёб Лахта-центр, живая музыка и танцы. Важная информация:
- На теплоходе работает музыкальный клуб-ресторан, поэтому проносить на борт свою еду и напитки запрещено. В случае нарушении правил клуб оставляет за собой право отказать в прогулке с самого начала или в её продолжении и высадить на берег без возмещения стоимости билетов.
- Программа и маршрут прогулок могут меняться в связи с погодными условиями, по техническим причинам и при перекрытии акватории администрацией города.
Ежедневно в 14.30, 17.30
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (12+)
|от 1 250 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Малая Невка, акватория между Биржевым и Вантовым мостами, «Морской фасад»:
- Тучков мост
- Стадион «Петровский»
- Мост Бетанкура
- Яхт-клуб
- Газпром Арена
- «Лахта-центр» (самый высокий небоскреб в Европе)
- Вантовый мост
- Большая Нева, акватория между Благовещенским и Дворцовым мостами:
- Медный всадник
- Исаакиевский собор
- Сенат и Синод
- Академия художеств
- Меншиковский дворец
- Здание Двенадцати коллегий
- Кунсткамера
- Адмиралтейство
- Акватория Невы между Дворцовым и Троицким мостами:
- Эрмитаж
- Дворцовая набережная
- Мраморный дворец
- Стрелка Васильевского острова
- Ростральные колонны
- Биржевой мост
- Летучий голландец
- Петропавловская крепость
- Мечеть
- Акватория Невы между Троицким и Литейным мостами:
- Фрегат «Благодать»
- Домик Петра
- Аврора
- Сампсониевский мост
- Летний сад
Что включено
- Прогулка по Неве с выходом в Финский залив
- Живая музыка
- Авторская экскурсия
Что не входит в цену
- Еда и напитки (приобретаются отдельно в баре и ресторане на борту теплохода)
Место начала и завершения?
Санкт Петербург, Английская наб., 28
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 14.30, 17.30
Экскурсия длится около 2 часов 9 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Благодарим за выбор нашего клуба-теплохода Рок Хит Нева
- Будем рады видеть на борту
- Обратите внимание:
- На теплоходе работает ресторан, поэтому проносить на борт свою еду и напитки запрещено. Организатор может отказать в прогулке с самого начала или в её продолжении и высадить на берег без возмещения стоимости билетов
- Программа и маршрут прогулок могут меняться в связи с погодными условиями, по техническим причинам и при перекрытии акватории администрацией города
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
скидка
25%
Групповая
1.5 часа
Прогулка по Неве на закате с выходом в Финский залив и живой музыкой
Начало: Набережная Макарова, 34
Расписание: По расписанию
Сегодня в 21:45
Завтра в 21:45
1200900₽ за человека
Групповая
3 часа
Популярное предложение
«Мегаполис и разводные мосты» с авторской экскурсией и живой музыкой
Начало: Английская набережная, 28
Расписание: ежедневно в 23.30
Сегодня в 23:30
Завтра в 23:30
от 1 450₽ за человека
Круиз
2 часа
Музыкальный круиз под разводными мостами! (танцевальная музыка)
Начало: Английская набережная, д. 2
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 23:45
Завтра в 23:59
от 1 950₽ за человека