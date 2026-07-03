Завтрак, обед или ужин станут не просто рутиной, а настоящим событием, если их устроить на палубе теплохода. Вы насладитесь не только едой, но и видами Петербурга.
Парадные набережные, шпиль Адмиралтейства, Лахта и другие достопримечательности откроются вам в лучшем виде. А чтобы вы почувствовали близость к «большой воде», теплоход выйдет в Финский залив.
Парадные набережные, шпиль Адмиралтейства, Лахта и другие достопримечательности откроются вам в лучшем виде. А чтобы вы почувствовали близость к «большой воде», теплоход выйдет в Финский залив.
Описание экскурсии
Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий.
Двухпалубный комфортабельный теплоход-ресторан «Астра» приглашает вас на завтраки, обеды и ужины (ресторан на борту с обслуживанием по меню). Совместите водное путешествие с гастрономическим удовольствием — зачем выбирать что-то одно?
На борту вы можете выбрать одну из двух аудиоэкскурсий:
- обзорная на пяти языках русском, английском, китайском, немецком, испанском
- детская образовательная на русском языке
Достопримечательности на маршруте: Газпром Арена, Петровский форт, стадион «Петровский», Эрмитаж, Кунсткамера, Летучий Голландец, Адмиралтейство, Ростральные колонны, Петропавловская крепость, крейсер «Аврора».
Организационные детали
- Продолжительность 1 ч 45 мин
- На борту свободная рассадка
- Тариф VIP включает бутылку шампанского и фрктовую тарелку на стол. В VIP-зоне 4 столика на 5 человек каждый и отдельная смотровая площадка на носу теплохода
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|1000 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На центральном причале «Спуск со львами»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Астра Марин — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 5894 туристов
Уважаемые пассажиры! Наша команда приглашает вас на водные круизы и экскурсии по Санкт-Петербургу. С 2012 года мы знакомим гостей Петербурга с городом и бережно заботимся о вашем удобстве, комфорте и,
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 99 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Экскурсия мне действительно зашла, маршрут был увлекательный и насыщенный. Рассказали много всего полезного и показали разные классные места. Определенно не жалею, что заплатил за это, все прошло отлично. Обязательно захочу повторить такой опыт еще раз.
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И
Спасибо большое, нам понравилось. Особенно когда выходишь в плавание, будто дышишь полной грудью, крутое ощущение)
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Е
Экскурсии были организованы просто здорово! Гиды настоящие профи, маршруты захватывающие, и атмосфера очень приятная. Все по времени ровно, рассказы слушать было интересно и понятно. Особенно понравился внимательный и личный подход к каждому. Очень советую попробовать!
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Я
Мне очень зашёл такой способ гулять по городу. Во время всей прогулки было классно смотреть на город с воды и как будто летать над рекой. Такой формат развлечения точно понравится тем, кто устал от привычных экскурсий по улицам. Всем, кто хочет чего-то необычного и свежего, рекомендую попробовать!
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М
Это классное место, чтобы провести время в Питере. Прогулки на теплоходах тоже оставили хорошие впечатления, всё понравилось)
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Д
В целом всё было замечательно, нам действительно понравилось эта поездка. Смело могу посоветовать!
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