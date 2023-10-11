Насладиться городскими пейзажами и водными просторами с борта теплохода-ресторана
Завтрак, обед или ужин станут не просто рутиной, а настоящим событием, если их устроить на палубе теплохода. Вы насладитесь не только едой, но и видами Петербурга.
Парадные набережные, шпиль Адмиралтейства, Лахта и другие достопримечательности откроются вам в лучшем виде. А чтобы вы почувствовали близость к «большой воде», теплоход выйдет в Финский залив.
Парадные набережные, шпиль Адмиралтейства, Лахта и другие достопримечательности откроются вам в лучшем виде. А чтобы вы почувствовали близость к «большой воде», теплоход выйдет в Финский залив.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Двухпалубный комфортабельный теплоход-ресторан «Астра» приглашает вас на завтраки, обеды и ужины. Совместите водное путешествие с гастрономическим удовольствием — зачем выбирать что-то одно?
Предусмотрен аудиогид на пяти языках: русском, английском, китайском, немецком, испанском. Также вы можете выбрать детскую экскурсию на русском языке.
Достопримечательности на маршруте: Газпром Арена, Петровский форт, стадион «Петровский», Эрмитаж, Кунсткамера, Летучий Голландец, Адмиралтейство, Ростральные колонны, Петропавловская крепость, крейсер «Аврора».
Организационные детали
- Продолжительность круиза — 1 час 45 мин.
- На борту теплохода можно приобрести индивидуальный плед
- Тариф VIP включает бокал шампанского на гостя и фруктовую тарелку
ежедневно в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на причале «Спуск со львами»
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Теплоходные прогулки — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 703 туристов
Уважаемые пассажиры! Наша команда приглашает вас на водные круизы и экскурсии по Санкт-Петербургу. С 2012 года мы знакомим гостей Петербурга с городом и бережно заботимся о вашем удобстве, комфорте и, конечно, впечатлениях! С нами вы можете отправиться в Петергоф или Кронштадт, на прогулку по Большой и Малой Неве, Фонтанке, Мойке, каналу Грибоедова. Увидеть, как разводятся мосты, и расслабиться после насыщенного дня под чудесную музыку, любуясь набережными Невы.
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Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Марина
11 окт 2023
Отличная прогулка на красивом, комфортном теплоходе. Аудиогид на высоте. Меню достойно хорошего ресторана,подача и самое главное - вкус. Команда теплохода "Москва", Вам огромное спасибо, за Ваш труд, Вы делаете наши путешествия незабываемыми!
Рекомендую однозначно!
Рекомендую однозначно!
Helena
9 окт 2023
Очень понравилась экскурсия - хороший маршрут по красивым местам, интересный рассказ (понравился формат аудиогида - слышно в любой точке корабля, можно выходить на палубу или сидеть в салоне)
В ресторане вкусная еда по приемлемым ценам и хорошее обслуживание
В ресторане вкусная еда по приемлемым ценам и хорошее обслуживание
Д
Дмитрий
11 сен 2023
Маршрут выбрали только из-за того, что на теплоходе кормят. Голос диктора не было слышно на открытой палубе, мотор все заглушал. Но нас это не беспокоило ибо еда была просто выше всяких похвал. Неожиданно.
Смотреть особо нечего. Выход в финский залив на 1 минуту для разворота. Но экскурсией остался доволен. Чистый корабль, мало людей, все уютно. Сидишь себе на уютном диванчике и релаксируешь под напитки и еду.
Смотреть особо нечего. Выход в финский залив на 1 минуту для разворота. Но экскурсией остался доволен. Чистый корабль, мало людей, все уютно. Сидишь себе на уютном диванчике и релаксируешь под напитки и еду.
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