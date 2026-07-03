Завтрак, обед или ужин станут не просто рутиной, а настоящим событием, если их устроить на палубе теплохода. Вы насладитесь не только едой, но и видами Петербурга. Парадные набережные, шпиль Адмиралтейства, Лахта и другие достопримечательности откроются вам в лучшем виде. А чтобы вы почувствовали близость к «большой воде», теплоход выйдет в Финский залив.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Можно с детьми

Описание экскурсии

Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий.

Двухпалубный комфортабельный теплоход-ресторан «Астра» приглашает вас на завтраки, обеды и ужины (ресторан на борту с обслуживанием по меню). Совместите водное путешествие с гастрономическим удовольствием — зачем выбирать что-то одно?

На борту вы можете выбрать одну из двух аудиоэкскурсий:

обзорная на пяти языках русском, английском, китайском, немецком, испанском

детская образовательная на русском языке

Достопримечательности на маршруте: Газпром Арена, Петровский форт, стадион «Петровский», Эрмитаж, Кунсткамера, Летучий Голландец, Адмиралтейство, Ростральные колонны, Петропавловская крепость, крейсер «Аврора».

Организационные детали