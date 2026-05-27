Школа фрейлин, штаб-квартира Ленина и бункер Жданова: двухвековая история Смольного

Посетить один из самых закрытых музеев Петербурга
Вы побываете в историческом здании, где в 19 веке Екатерина II вручала аттестаты лучшим выпускницам института, в 1917 году находились кабинет и квартира Ленина, а в дни блокады Ленинграда из подземного бункера велось руководство обороной города.

Погрузитесь в прошлое, услышите рассказы об эпохальных событиях и тайнах, которые ещё до конца не раскрыты.
Школа фрейлин, штаб-квартира Ленина и бункер Жданова: двухвековая история Смольного

Описание экскурсии

Старейший российский институт для девушек дворянского сословия

Какова была система наказаний в школе фрейлин, кто из выпускниц стал фавориткой императора, чему учили девочек и как проходили экзамены — обсудим историю самого престижного заведения для будущих дам Российской империи.

Штаб революционеров

В 1917 году всё изменилось: здание становится центром революции, здесь живёт и работает Ленин. Мы посетим его кабинет и квартиру. Пройдём по длинным гулким коридорам: в одном из них в декабре 1934 года был застрелен Киров, и это уголовное дело до сих пор находится под грифом «Секретно».

Бункер Жданова

Затем спустимся на 12 метров под землю в помещения, откуда руководили обороной Ленинграда в блокаду. Вы узнаете, какую систему маскировки разработали для Смольного в военные годы и как четырёхлетний мальчик оказался в бункере в начале войны и провёл там все 900 дней блокады.

Организационные детали

  • Для посещения необходимы паспортные данные участников минимум за 10 рабочих дней до планируемой даты, так как объект режимный
  • В стоимость включена экскурсионная путёвка в музей — 13 000 ₽. После подтверждения заказа нужно перевести мне эту сумму, чтобы я забронировала для вас экскурсию. Оставшаяся часть — в день проведения
  • Стоимость экскурсионной путёвки возвращается только по серьёзным причинам (болезнь, подтверждённая справкой, и т. д.)
  • Дата и время проведения согласовываются с администрацией музея «Смольный» и могут быть скорректированы
  • Экскурсию проведёт сотрудник музея

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Смольного
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 1091 туриста
С юности живу в Петербурге, люблю историю и искусство. Я профессиональный гид-переводчик, работаю с русскими и итальянскими путешественниками, есть лицензии во многих музеях города. Мне нравится показывать красоту Петербурга и
его достопримечательности гостям, дарить людям положительные эмоции и самой от них заряжаться. На моих экскурсиях вам точно не будет скучно — даже самые серьёзные истории я расскажу легко и с юмором.

от 22 000 ₽ за экскурсию