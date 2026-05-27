Вы побываете в историческом здании, где в 19 веке Екатерина II вручала аттестаты лучшим выпускницам института, в 1917 году находились кабинет и квартира Ленина, а в дни блокады Ленинграда из подземного бункера велось руководство обороной города. Погрузитесь в прошлое, услышите рассказы об эпохальных событиях и тайнах, которые ещё до конца не раскрыты.

Описание экскурсии

Старейший российский институт для девушек дворянского сословия

Какова была система наказаний в школе фрейлин, кто из выпускниц стал фавориткой императора, чему учили девочек и как проходили экзамены — обсудим историю самого престижного заведения для будущих дам Российской империи.

Штаб революционеров

В 1917 году всё изменилось: здание становится центром революции, здесь живёт и работает Ленин. Мы посетим его кабинет и квартиру. Пройдём по длинным гулким коридорам: в одном из них в декабре 1934 года был застрелен Киров, и это уголовное дело до сих пор находится под грифом «Секретно».

Бункер Жданова

Затем спустимся на 12 метров под землю в помещения, откуда руководили обороной Ленинграда в блокаду. Вы узнаете, какую систему маскировки разработали для Смольного в военные годы и как четырёхлетний мальчик оказался в бункере в начале войны и провёл там все 900 дней блокады.

Организационные детали