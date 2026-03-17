Экскурсии по бункерам в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Бункеры» в Санкт-Петербурге, цены от 5590 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
По тропам линии Маннергейма: подземные бункеры в карельских лесах
Поездка с историком к финским укреплениям времён Второй мировой войны
«Линия Маннергейма — это действительно непрерывная сеть сверхукрепленных бункеров или скорее миф»
Завтра в 10:00
8 апр в 10:00
22 500 ₽ за всё до 4 чел.
В Сортавалу, комплексы "Бастiонъ" и "Гора Филина" - из Петербурга
Увидеть и узнать, как жили викинги, а затем спуститься в гигантский рукотворный бункер
Начало: От СТ.М. "Площадь Восстания" и "Озерки"
«Он размещается в гигантском рукотворном бункере, внутри величественной гранитной скалы, имеющей два входа»
11 апр в 07:15
5590 ₽ за человека
Школа фрейлин, штаб-квартира Ленина и бункер Жданова: двухвековая история Смольного
Посетить один из самых закрытых музеев Петербурга
Начало: У Смольного
«Вы узнаете, какую систему маскировки разработали для Смольного в военные годы и как четырёхлетний мальчик оказался в бункере в начале войны и провёл там все 900 дней блокады»
10 мая в 15:00
1 июн в 18:30
22 000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владислава
    17 марта 2026
    По тропам линии Маннергейма: подземные бункеры в карельских лесах
    Замечательная экскурсия.
    Интересный маршрут, интересная информация, интересная подача.
  • М
    Мария
    5 января 2026
    По тропам линии Маннергейма: подземные бункеры в карельских лесах
    Отличная экскурсия! Посмотрели всё, что хотели, и даже больше.
  • А
    Алексей
    30 декабря 2025
    По тропам линии Маннергейма: подземные бункеры в карельских лесах
    25 декабря состоялась экскурсия по линии Маннергейма с Михаилом. Сразу чувствуется, что экскурсовод профессионал своего дела - знает все о
    финских оборонительных сооружениях: их расположение, историю, методику постройки. Скрасила поездку спутница Михаила - такса по кличке Мила, которая была самым отважным путешественником и охранником. Однозначно высочайшая оценка экскурсии.

  • A
    Agata
    30 декабря 2025
    По тропам линии Маннергейма: подземные бункеры в карельских лесах
    Нам очень понравилась экскурсия👍
  • С
    Сергей
    7 октября 2025
    По тропам линии Маннергейма: подземные бункеры в карельских лесах
    Все было замечательно, однозначно рекомендуем Михаила и эту экскурсию!
  • Л
    Людмила
    18 июля 2025
    По тропам линии Маннергейма: подземные бункеры в карельских лесах
    Экскурсия прошла прекрасно. Михаил очень хорошо владеет информацией, рассказывает интересно, видно что увлечён этой темой. Во время экскурсии было очень
    много остановок, на каждой Михаил рассказывал даже то, что не входит экскурсию. Собака Мила, своей лаской, привносила дополнительное удовольствие.
    Однозначно рекомендую Михаила 10 из 10

  • Е
    Екатерина
    18 июля 2025
    По тропам линии Маннергейма: подземные бункеры в карельских лесах
    Все было замечательно обязательно порекомендую
  • Р
    Руслан
    17 июля 2025
    По тропам линии Маннергейма: подземные бункеры в карельских лесах
    Всё было здорово! Экскурсия прошла замечательно, как на одном дыхании. Видно что гид подкован в вопросах истории и географии. Всё
    показал и рассказал согласно маршруту следования и наверное даже больше. Побывали в местах сражения, ощутили дух того времени, рассказал особенности оборонительных сооружений. С ним была собака такса, но её присутствие предварительно он согласовал с нами,очень милая, не создавала дискомфорта, и была членом экскурсионной группы. Посмотрели форты, доты, укрепления, памятники истории, и многое другое. Огромное спасибо Михаилу!

  • А
    Анастасия
    17 июля 2025
    По тропам линии Маннергейма: подземные бункеры в карельских лесах
    Экскурсия потрясающая! Это именно то, что я искала! Экскурсия необычная: такие места не показывают на традиционных маршрутах, объёмная - посещение
    нескольких локаций, активная - прошли большое расстояние по роскошным лесам, спускались в заброшенные доты, а также насыщена интересной информацией. Гид Михаил ответил на все вопросы и подробно рассказал обо всех объектах, встречающихся на экскурсии. Вообще поездка прошла в очень комфортных условиях, в форме дружественной прогулки, без спешки, с учётом наших пожеланий и на данный момент для меня это самая запоминающаяся и необычная экскурсия. Очень рекомендую ее путешественникам, интересующимся историей и любителям пеших походов)

  • Р
    Роман
    14 июля 2025
    По тропам линии Маннергейма: подземные бункеры в карельских лесах
    Ездили в июле. Все понравилось. По ходу поездки гид провел экскурс в историю советско-финских отношений, рассказал о предыстории и подоплеке
    конфликта. Рассказывал очень грамотно и доступно. Отдельно хотелось бы поблагодарить Михаила, за то, что пошел навстречу и перестроил маршрут, поскольку нам было удобно закончить поездку в Выборге. В результате посмотрели "Сестрорецкий рубеж", линию ВТ (финскую линию обороны в 1944), ну и собственно, сами доты линии Маннергейма.
    Так же, хотелось бы отметить спокойную и уверенную манеру вождения. Подойдет экскурсия всем, кто интересуется военной историей. Для поездки можно посоветовать одежду, подходящую для прогулок по лесу, обувь по погоде, средство от комаров.
    PS. Такса Мила тоже была с нами. Очень забавная и дружелюбная собака.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Бункеры»

Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в апреле 2026
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Бункеры" можно забронировать 3 экскурсии от 5590 до 22 500. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
