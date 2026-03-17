читать дальше

конфликта. Рассказывал очень грамотно и доступно. Отдельно хотелось бы поблагодарить Михаила, за то, что пошел навстречу и перестроил маршрут, поскольку нам было удобно закончить поездку в Выборге. В результате посмотрели "Сестрорецкий рубеж", линию ВТ (финскую линию обороны в 1944), ну и собственно, сами доты линии Маннергейма.

Так же, хотелось бы отметить спокойную и уверенную манеру вождения. Подойдет экскурсия всем, кто интересуется военной историей. Для поездки можно посоветовать одежду, подходящую для прогулок по лесу, обувь по погоде, средство от комаров.

PS. Такса Мила тоже была с нами. Очень забавная и дружелюбная собака.