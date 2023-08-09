Сап-прогулка по живописной реке Оредеж

Санкт-Петербург: Активный Отдых на Воде с Групповыми Сап-Экскурсиями

Описание
Фото
О гиде
Ответы на вопросы
Катание на сап-бордах.

Важно! Что взять с собой: Удобную спортивную обувь или тапочки; Штаны/шорты, не стесняющие движений; Запасную одежду на случай, если промокнете; Майку и толстовку (по погоде); Воду.

Безопасность: Группу до 8 человек сопровождает 1 инструктор; Спасательные жилеты выдаются каждому из участников; Перед отплытием проводится вводный инструктаж по технике безопасности: Инструктора имеют сертификаты по первой помощи на воде.

Внимание! Ограничения: К прогулке не допускаются участники моложе 8 лет (до 18 лет с сопровождением родителя); На прогулку не допускаются люди в состоянии алкогольного или наркотического опьянения (входить в эти состояния во время прогулки также запрещено); Исходя из технических характеристик sup-борда, мы допускаем к участию людей с весом не более 110 кг.
Сап-прогулка по живописной реке Оредеж
Сап-прогулка по живописной реке Оредеж
Сап-прогулка по живописной реке Оредеж
Сап-прогулка по живописной реке Оредеж
Сап-прогулка по живописной реке Оредеж
Сап-прогулка по живописной реке Оредеж
Сап-прогулка по живописной реке Оредеж
Сап-прогулка по живописной реке Оредеж
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Яркая доска, весло, дружная компания и отличные виды в придачу! Приглашаем вас на сап-сплав по реке Оредеж со скалистыми песчаными берегами из девонских песков, с чистой прозрачной водой и лесными пейзажами. Вы освоите сап-серфинг (не переживайте, получается у каждого), преодолеете «пороги», получите заряд позитива и классные фото.

Программа

Особенности маршрута:

  • До места старта вам нужно добраться самостоятельно. От Балтийского вокзала до станции Сиверская (подходящая электричка на 8:45, прибывает в 9:58), оттуда пешком 15 минут до Сиверской ГЭС, где мы и встречаемся.

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  • Маршрут не кольцевой, финиш будет в другом месте — оттуда можно доехать до электрички/авто на автобусе или такси (автобусная остановка в 5 минутах ходьбы от финиша)

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  • Все свои вещи берем на доски (мы выдаем непромокаемые мешки).

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Мы встретимся на месте старта — прибыть нужно за полчаса до начала. Проведем обучение и инструктаж. Выдадим инвентарь: доску, весло, лиш (страховочный поводок), жилет, каску (если требуется на маршруте). И отправимся дружной компанией на незабываемую прогулку. Полное сопровождение, помощь, а также фото и видео — вам ни о чем не нужно беспокоиться, мы все организуем.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Обучение и инструктаж перед началом Инвентарь (доска, весло, лиш, жилет, каска (если требуется на маршруте)
  • Чехол для телефона
  • Гермомешки 5-10 л Сопровождение и помощь на протяжении всего маршрута Фото/видео
Когда и сколько длится?
Когда: По выходным в 11:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Водные развлечения
Можно с детьми
Необычные
Природа и пейзажи
Активный отдых
По рекам и каналам
SUP-прогулки

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