Санкт-Петербург: Активный Отдых на Воде с Групповыми Сап-Экскурсиями
Важно! Что взять с собой: Удобную спортивную обувь или тапочки; Штаны/шорты, не стесняющие движений; Запасную одежду на случай, если промокнете; Майку и толстовку (по погоде); Воду.
Безопасность: Группу до 8 человек сопровождает 1 инструктор; Спасательные жилеты выдаются каждому из участников; Перед отплытием проводится вводный инструктаж по технике безопасности: Инструктора имеют сертификаты по первой помощи на воде.
Внимание! Ограничения: К прогулке не допускаются участники моложе 8 лет (до 18 лет с сопровождением родителя); На прогулку не допускаются люди в состоянии алкогольного или наркотического опьянения (входить в эти состояния во время прогулки также запрещено); Исходя из технических характеристик sup-борда, мы допускаем к участию людей с весом не более 110 кг.
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Программа
Особенности маршрута:
До места старта вам нужно добраться самостоятельно. От Балтийского вокзала до станции Сиверская (подходящая электричка на 8:45, прибывает в 9:58), оттуда пешком 15 минут до Сиверской ГЭС, где мы и встречаемся..
Маршрут не кольцевой, финиш будет в другом месте — оттуда можно доехать до электрички/авто на автобусе или такси (автобусная остановка в 5 минутах ходьбы от финиша).
Все свои вещи берем на доски (мы выдаем непромокаемые мешки)..
Мы встретимся на месте старта — прибыть нужно за полчаса до начала. Проведем обучение и инструктаж. Выдадим инвентарь: доску, весло, лиш (страховочный поводок), жилет, каску (если требуется на маршруте). И отправимся дружной компанией на незабываемую прогулку. Полное сопровождение, помощь, а также фото и видео — вам ни о чем не нужно беспокоиться, мы все организуем.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Обучение и инструктаж перед началом Инвентарь (доска, весло, лиш, жилет, каска (если требуется на маршруте)
- Чехол для телефона
- Гермомешки 5-10 л Сопровождение и помощь на протяжении всего маршрута Фото/видео
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выходным в 11:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.