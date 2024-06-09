Это Карповки плавный изгиб…

Погулять по набережной и выяснить, что объединяет Веру Засулич, Павла Филонова и Германа Лопатина
«Тихо на береге Карповки — славной реки, где не водятся карпы. Где, по преданию, Карп-Богатырь кавардак по субботам. Ел, отдыхая от славы», — такие строки посвятил реке Василий Жуковский. Подобно Карповке, мы будет двигаться в неспешном ритме.

Рассматривать дома, доставать из небытия имена живших здесь людей — и складывать истории о них в стройный рассказ.
Это Карповки плавный изгиб…
Это Карповки плавный изгиб…
Это Карповки плавный изгиб…
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы рассмотрим:

  • Дом партийной элиты Левинсона
  • Особняк великой актрисы
  • Общежитие для писателей, где умирал художник
  • Дворик графика
  • Самый долгий городской долгострой
  • Узкое место революции
  • Иоанновский монастырь

Вы узнаете:

  • Как строили первый дом для партийной элиты
  • Почему архитектор не получил квартиру в своём творении
  • Легко ли быть великой среди завистников
  • Почему можно умирать от голода, но спасать картины стоимостью в миллионы
  • Что будет, если снести бани
  • Как принимали решение о начале революции под стенами монастыря
  • Куда и зачем спрятали мощи святого

И многое другое!

Кому понравится экскурсия

Моя прогулка для тех, кто уже знаком с парадным Петербургом, и хочет погулять по его тихим историческим уголкам.

Организационные детали

Экскурсия возможна с детьми от 12 лет.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро Петроградская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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