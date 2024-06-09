«Тихо на береге Карповки — славной реки, где не водятся карпы. Где, по преданию, Карп-Богатырь кавардак по субботам. Ел, отдыхая от славы», — такие строки посвятил реке Василий Жуковский. Подобно Карповке, мы будет двигаться в неспешном ритме.
Рассматривать дома, доставать из небытия имена живших здесь людей — и складывать истории о них в стройный рассказ.
Рассматривать дома, доставать из небытия имена живших здесь людей — и складывать истории о них в стройный рассказ.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мы рассмотрим:
- Дом партийной элиты Левинсона
- Особняк великой актрисы
- Общежитие для писателей, где умирал художник
- Дворик графика
- Самый долгий городской долгострой
- Узкое место революции
- Иоанновский монастырь
Вы узнаете:
- Как строили первый дом для партийной элиты
- Почему архитектор не получил квартиру в своём творении
- Легко ли быть великой среди завистников
- Почему можно умирать от голода, но спасать картины стоимостью в миллионы
- Что будет, если снести бани
- Как принимали решение о начале революции под стенами монастыря
- Куда и зачем спрятали мощи святого
И многое другое!
Кому понравится экскурсия
Моя прогулка для тех, кто уже знаком с парадным Петербургом, и хочет погулять по его тихим историческим уголкам.
Организационные детали
Экскурсия возможна с детьми от 12 лет.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Петроградская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Санкт-Петербурге
Это счастье — жить в Петербурге! Поработав в офисе, побегав по карьерной лестнице, вырастив детей, ушла в свободное плавание по улицам и площадям Великого города. Учёба, курсы, сертификаты, аккредитация. ТеперьЗадать вопрос
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