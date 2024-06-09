«Тихо на береге Карповки — славной реки, где не водятся карпы. Где, по преданию, Карп-Богатырь кавардак по субботам. Ел, отдыхая от славы», — такие строки посвятил реке Василий Жуковский. Подобно Карповке, мы будет двигаться в неспешном ритме. Рассматривать дома, доставать из небытия имена живших здесь людей — и складывать истории о них в стройный рассказ.

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Ваш гид в Санкт-Петербурге

Татьяна Ваш гид в Санкт-Петербурге

Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы рассмотрим:

Дом партийной элиты Левинсона

Особняк великой актрисы

Общежитие для писателей, где умирал художник

Дворик графика

Самый долгий городской долгострой

Узкое место революции

Иоанновский монастырь

Вы узнаете:

Как строили первый дом для партийной элиты

Почему архитектор не получил квартиру в своём творении

Легко ли быть великой среди завистников

Почему можно умирать от голода, но спасать картины стоимостью в миллионы

Что будет, если снести бани

Как принимали решение о начале революции под стенами монастыря

Куда и зачем спрятали мощи святого

И многое другое!

Кому понравится экскурсия

Моя прогулка для тех, кто уже знаком с парадным Петербургом, и хочет погулять по его тихим историческим уголкам.

Организационные детали

Экскурсия возможна с детьми от 12 лет.