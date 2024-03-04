В ресторане «FeelingWine’S by Чувство Вина» мы устроим для вас захватывающее приключение! В компании опытного сомелье вы погрузитесь в тонкости винных ароматов, вкусов и текстур. Сравните 4 доступных и 4 премиальных российских вина, не зная их марок. Попробуете угадать, где какое, и вынесете каждому персональную оценку.
Ближайшие даты:
Время начала: 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Наши опытные сомелье предоставят вам уникальную возможность погрузиться в мир российского вина, освободив от предвзятых ожиданий и позволив сосредоточиться исключительно на вкусовых качествах напитков. Вы оцените каждое предложенное вам вино на основе его аромата, вкуса и текстуры. И сделаете собственные выводы о его качестве и ценности.
Каждое вино будет сопровождаться краткими комментариями сомелье, раскрывающими его особенности и характеристики. После дегустации вы сможете узнать, какие из вин были доступными, а какие премиальными. И сравните свои оценки с профессиональными.
Организационные детали
- Дегустацию проведёт один из профессиональных сомелье нашей команды
- В стоимость включены: лекция от сомелье, дегустация, вода, гриссини
- Не включены: дополнительное вино/еда/напитки (по желанию)
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Жуковского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тамара — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Добро пожаловать в мир винных приключений с командой опытных сомелье! Вместе мы предлагаем вам уникальные винные экскурсии, погружающие вас в захватывающий мир вина, его истории и традиций. Наша команда состоитЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Никита
4 мар 2024
Приятные вежливые организаторы, милые девушки. Великолепный рассказчик и вкусная лекция с байками
А
Алена
3 мар 2024
Восхитительно! Мы в полном восторге! Удачи Вам, ребята!
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