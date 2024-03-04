В ресторане «FeelingWine’S by Чувство Вина» мы устроим для вас захватывающее приключение! В компании опытного сомелье вы погрузитесь в тонкости винных ароматов, вкусов и текстур. Сравните 4 доступных и 4 премиальных российских вина, не зная их марок. Попробуете угадать, где какое, и вынесете каждому персональную оценку.

за 1-2 человека или 3500 руб. за человека, если вас больше

от 10 000 ₽ за 1-2 человека или 3500 руб. за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Наши опытные сомелье предоставят вам уникальную возможность погрузиться в мир российского вина, освободив от предвзятых ожиданий и позволив сосредоточиться исключительно на вкусовых качествах напитков. Вы оцените каждое предложенное вам вино на основе его аромата, вкуса и текстуры. И сделаете собственные выводы о его качестве и ценности.

Каждое вино будет сопровождаться краткими комментариями сомелье, раскрывающими его особенности и характеристики. После дегустации вы сможете узнать, какие из вин были доступными, а какие премиальными. И сравните свои оценки с профессиональными.

Организационные детали