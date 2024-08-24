читать дальше интересных фактов в дополнение. Она так же хорошо ориентируется в маршрутах и может подсказать оптимальные объекты для осмотра. У нее очень приятная манера рассказа, не агрессивная, мягкая. Впечатлений масса. Большая благодарность от меня!

Я посетила 2 экскурсии в Стрельну и Ораниенбаум с Оксаной. Я осталась очень довольна. Оксана прекрасно знает историю и много