5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
В Стрельну: Константиновский дворец + дегустация вин с сомелье
Посетить несостоявшуюся столицу фонтанов и научиться азам винопития в погребах великих императоров
Начало: В отеле в пределах центра
«На экскурсии по дворцовым погребам сомелье расскажет обо всём этом, а также об истории виноделия, удачных урожаях и сортовом составе вин»
Завтра в 09:00
31 авг в 09:00
13 740₽ за всё до 4 чел.
3.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Искусство и вино: художественный мастер-класс с дегустацией
Написать картину с бокалом благородного напитка и закусками от шефа
Начало: Недалеко от метро «Чернышевская»
«Продегустируете изысканные сорта вин и послушаете рассказы профессионального сомелье об их происхождении, букете и особенностях»
31 авг в 16:00
6 сен в 19:00
3 500₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Слепая дегустация доступных и премиальных вин
Разобраться во вкусовых оттенках и отличить дорогие вина от просто хороших - формат «всё включено»
Начало: На улице Жуковского
«Вы оцените каждое предложенное вам вино на основе его аромата, вкуса и текстуры»
1 ноя в 17:00
2 ноя в 17:00
от 10 000₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья24 августа 2024Я посетила 2 экскурсии в Стрельну и Ораниенбаум с Оксаной. Я осталась очень довольна. Оксана прекрасно знает историю и много
- ННикита4 марта 2024Приятные вежливые организаторы, милые девушки. Великолепный рассказчик и вкусная лекция с байками
- ААлена3 марта 2024Восхитительно! Мы в полном восторге! Удачи Вам, ребята!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Винные туры»
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