Винные экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Винные туры» в Санкт-Петербурге, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
В Стрельну: Константиновский дворец + дегустация вин с сомелье
На машине
1 отзыв
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
В Стрельну: Константиновский дворец + дегустация вин с сомелье
Посетить несостоявшуюся столицу фонтанов и научиться азам винопития в погребах великих императоров
Начало: В отеле в пределах центра
«На экскурсии по дворцовым погребам сомелье расскажет обо всём этом, а также об истории виноделия, удачных урожаях и сортовом составе вин»
Завтра в 09:00
31 авг в 09:00
13 740 за всё до 4 чел.
Искусство и вино: художественный мастер-класс с дегустацией
3.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Искусство и вино: художественный мастер-класс с дегустацией
Написать картину с бокалом благородного напитка и закусками от шефа
Начало: Недалеко от метро «Чернышевская»
«Продегустируете изысканные сорта вин и послушаете рассказы профессионального сомелье об их происхождении, букете и особенностях»
31 авг в 16:00
6 сен в 19:00
3 500 за человека
Слепая дегустация доступных и премиальных вин
2 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Слепая дегустация доступных и премиальных вин
Разобраться во вкусовых оттенках и отличить дорогие вина от просто хороших - формат «всё включено»
Начало: На улице Жуковского
«Вы оцените каждое предложенное вам вино на основе его аромата, вкуса и текстуры»
1 ноя в 17:00
2 ноя в 17:00
от 10 000 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    24 августа 2024
    В Стрельну: Константиновский дворец + дегустация вин с сомелье
    Я посетила 2 экскурсии в Стрельну и Ораниенбаум с Оксаной. Я осталась очень довольна. Оксана прекрасно знает историю и много
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    интересных фактов в дополнение. Она так же хорошо ориентируется в маршрутах и может подсказать оптимальные объекты для осмотра. У нее очень приятная манера рассказа, не агрессивная, мягкая. Впечатлений масса. Большая благодарность от меня!

  • Н
    Никита
    4 марта 2024
    Слепая дегустация доступных и премиальных вин
    Приятные вежливые организаторы, милые девушки. Великолепный рассказчик и вкусная лекция с байками
  • А
    Алена
    3 марта 2024
    Слепая дегустация доступных и премиальных вин
    Восхитительно! Мы в полном восторге! Удачи Вам, ребята!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Винные туры»

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  3. Слепая дегустация доступных и премиальных вин
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  2. Набережная
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  5. Эрмитаж
  6. Финский Залив
  7. Петергоф
  8. Исаакиевский собор
  9. Петропавловская крепость
  10. Зимний дворец
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в августе 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Винные туры" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 13 740. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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