Погрузитесь в атмосферу Смольного собора и его окрестностей, раскройте тайны архитектуры и истории Института благородных девиц.
Вы узнаете о жизни воспитанниц, драматических событиях революции 1917 года и судьбоносных решениях, принимавшихся в этих стенах.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание экскурсии
- Кикины палаты — одна из старейших построек Петербурга, связанную с именем Петра I и историей основания города
- Смольный собор — олицетворение замысла великого Растрелли, тайны строительства и судьбы собора в разные эпохи
- Смольный институт благородных девиц — напоминание о строгих правилах и мечтаний воспитанниц, их образовании, занятиях и судьбах
- Знаковые места, связанные с революцией 1917 года, — свидетельства важной роли Смольного в судьбе страны
- Скрытые символы и детали, позволяющие лучше понять Смольный
Организационные детали
Экскурсия проходит на улице. При желании я могу пройти с вами на колоннаду Смольного собора.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В сквере Кикины Палаты
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 402 туристов
Я родилась и выросла в Санкт-Петербурге. С детства меня окружали дворы-колодцы, старинные парадные, коммунальные квартиры с изразцовыми печами. Всё это казалось естественным и привычным. Мы всегда гуляли с родителями по улицам, а моя
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Е
Елена
2 авг 2025
Были на индивидуальной экскурсии с друзьями. И хорошо, что после 20. И хорошо,что была раскрыта тема и Смольного собора и Института благородных девиц. Мы были погружены в историю создания института, времена Екатерины II, какие цели создания института, преподавание в нём. Отдельно о его выпускницах. И конечно история Собора. Спасибо Татьяна! Были рады знакомству!
Е
Екатерина
29 июл 2025
Спасибо Татьяне за очень интересную экскурсию! Много информации, живой разговор по обозначенной теме и не только. Отличный профессионал и приятный человек! Рекомендую! Будем в Петербурге в следующий раз, обязательно еще обратимся!
Альбина
10 июл 2025
Когда основные достопримечательности осмотрены, начинаешь искать что-то интересное вдали от основных туристических маршрутов. Наши дети учатся в старинной гимназии, дочь читала Чарскую, поэтому мне захотелось сводить их на такую экскурсию.
