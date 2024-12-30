Смольный Воскресения Христова собор — жемчужина петербургского барокко. И мы приглашаем вас прикоснуться к ней. Вы полюбуетесь внутренним убранством храма, познакомитесь с его святынями. И конечно, больше узнаете об истории собора — кто и когда его построил, как он пережил революцию и как сложилась его дальнейшая судьба.

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Время начала: 12:00, 13:00, 16:00

Описание экскурсии

На этой экскурсии вы оцените интерьеры, которые в 19 веке создал выдающийся архитектор Стасов. Познакомитесь со святынями Смольного собора.

А ещё погрузитесь в историю и узнаете:

когда и кем был построен собор — и почему он так называется

о приходской жизни храма до революции

о разрушении и возрождении собора

И о многом, многом другом.

Организационные детали