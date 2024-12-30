Смольный Воскресения Христова собор — жемчужина петербургского барокко. И мы приглашаем вас прикоснуться к ней. Вы полюбуетесь внутренним убранством храма, познакомитесь с его святынями.
И конечно, больше узнаете об истории собора — кто и когда его построил, как он пережил революцию и как сложилась его дальнейшая судьба.
И конечно, больше узнаете об истории собора — кто и когда его построил, как он пережил революцию и как сложилась его дальнейшая судьба.
Описание экскурсии
На этой экскурсии вы оцените интерьеры, которые в 19 веке создал выдающийся архитектор Стасов. Познакомитесь со святынями Смольного собора.
А ещё погрузитесь в историю и узнаете:
- когда и кем был построен собор — и почему он так называется
- о приходской жизни храма до революции
- о разрушении и возрождении собора
И о многом, многом другом.
Организационные детали
- Обратите внимание: продолжительность экскурсии — 50 минут
- Подъём на смотровую площадку в стоимость не входит, но вы можете посетить её самостоятельно после экскурсии. Билеты можно купить на Трипстере: купить билет
- Экскурсию для вас проведёт один из аккредитованных гидов собора
в субботу и воскресенье в 12:00, 13:00 и 16:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|350 ₽
|Пенсионеры
|150 ₽
|Школьники
|150 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пл. Растрелли
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 12:00, 13:00 и 16:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Смольный собор — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 137 туристов
Экскурсионно-паломническая служба Смольного собора приглашает вас присоединиться к нашим экскурсиям — как по самому собору, так и по другим храмам и святым местам Санкт-Петербурга и Ленинградской области.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
3
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Помозова
30 дек 2024
Изучала самостоятельно, поднялась на колокольню и посетила выставку мозаики.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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