Осматривая храм снаружи и изнутри, вы узнаете историю его возведения и разберетесь в значении названия обители. Выясните, почему здание словно врезается в гладь канала Грибоедова, русло которого пришлось сузить почти на 10 метров. Услышите о семи покушениях на Александра II и легенду о роковом сближении мужчин из рода Романовых с женщинами из семьи Долгоруких. А также познакомитесь с судьбой храма после революции и узнаете об испытаниях, выпавших на его долю во время блокады Ленинграда.
Спас на Крови построен в традициях русского храмового зодчества и сочетает московские и ярославские архитектурные стили 16-17 веков. Как такой собор появился в нашем «европейском» городе — вы раскроете на аудиоэкскурсии. И конечно, особое внимание будет уделено мозаичной отделке сооружения. Вы узнаете, какие знаменитые художники трудились над ней и как из камней Урала и Алтая, итальянского мрамора и самоцветов создали шедевр с неповторимыми узорами. Также вашему вниманию будут представлены рекомендации по удачным ракурсам для съемок.
Экскурсия подходит для старших школьников и взрослых.
Продолжительность — 1 час.