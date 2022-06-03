Спас на Крови: билет и аудиоэкскурсия

Мозаика, история и архитектура самого яркого и необычного храма Петербурга

Мемориальный храм с разноцветными луковками — один из символов северной столицы.

Вы услышите о событиях, ставших причиной возведения собора, и познакомитесь с его историей от царских времен до наших дней. Исследуете крупнейший памятник русского мозаичного искусства. Поймете, чем уникальная его архитектура. И все это — с помощью приложения, установленного на ваш смартфон.
Спас на Крови: билет и аудиоэкскурсия
Спас на Крови: билет и аудиоэкскурсия
Спас на Крови: билет и аудиоэкскурсия
Спас на Крови: билет и аудиоэкскурсия
Спас на Крови: билет и аудиоэкскурсия
Спас на Крови: билет и аудиоэкскурсия
Спас на Крови: билет и аудиоэкскурсия
Спас на Крови: билет и аудиоэкскурсия
Спас на Крови: билет и аудиоэкскурсия
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Спас на Крови: взгляд в прошлое

Осматривая храм снаружи и изнутри, вы узнаете историю его возведения и разберетесь в значении названия обители. Выясните, почему здание словно врезается в гладь канала Грибоедова, русло которого пришлось сузить почти на 10 метров. Услышите о семи покушениях на Александра II и легенду о роковом сближении мужчин из рода Романовых с женщинами из семьи Долгоруких. А также познакомитесь с судьбой храма после революции и узнаете об испытаниях, выпавших на его долю во время блокады Ленинграда.

Архитектура и внутреннее убранство

Спас на Крови построен в традициях русского храмового зодчества и сочетает московские и ярославские архитектурные стили 16-17 веков. Как такой собор появился в нашем «европейском» городе — вы раскроете на аудиоэкскурсии. И конечно, особое внимание будет уделено мозаичной отделке сооружения. Вы узнаете, какие знаменитые художники трудились над ней и как из камней Урала и Алтая, итальянского мрамора и самоцветов создали шедевр с неповторимыми узорами. Также вашему вниманию будут представлены рекомендации по удачным ракурсам для съемок.

Экскурсия подходит для старших школьников и взрослых.

Продолжительность — 1 час.

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом
  • Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту
  • Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своем смартфоне
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого ее необходимо скачать

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • В стоимость экскурсии включен входной билет в храм Спаса на Крови
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
около Итальянского моста
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 100% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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