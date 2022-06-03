Мемориальный храм с разноцветными луковками — один из символов северной столицы. Вы услышите о событиях, ставших причиной возведения собора, и познакомитесь с его историей от царских времен до наших дней. Исследуете крупнейший памятник русского мозаичного искусства. Поймете, чем уникальная его архитектура. И все это — с помощью приложения, установленного на ваш смартфон.

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Что вас ожидает

Спас на Крови: взгляд в прошлое

Осматривая храм снаружи и изнутри, вы узнаете историю его возведения и разберетесь в значении названия обители. Выясните, почему здание словно врезается в гладь канала Грибоедова, русло которого пришлось сузить почти на 10 метров. Услышите о семи покушениях на Александра II и легенду о роковом сближении мужчин из рода Романовых с женщинами из семьи Долгоруких. А также познакомитесь с судьбой храма после революции и узнаете об испытаниях, выпавших на его долю во время блокады Ленинграда.

Архитектура и внутреннее убранство

Спас на Крови построен в традициях русского храмового зодчества и сочетает московские и ярославские архитектурные стили 16-17 веков. Как такой собор появился в нашем «европейском» городе — вы раскроете на аудиоэкскурсии. И конечно, особое внимание будет уделено мозаичной отделке сооружения. Вы узнаете, какие знаменитые художники трудились над ней и как из камней Урала и Алтая, итальянского мрамора и самоцветов создали шедевр с неповторимыми узорами. Также вашему вниманию будут представлены рекомендации по удачным ракурсам для съемок.

Экскурсия подходит для старших школьников и взрослых.

Продолжительность — 1 час.

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом

Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей

Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту

Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своем смартфоне

Экскурсию можно пройти без интернета: для этого ее необходимо скачать

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