Александро-Невская лавра — не только один из главных монастырей России, но и важнейший памятник истории Санкт-Петербурга.
Вместе с гидом-теологом вы посетите все храмы обители, узнаете, почему Пётр I придавал её строительству особое значение, увидите захоронения выдающихся деятелей Российской империи и поговорите о православных традициях, монастырской жизни и судьбе лавры в разные эпохи.
Вместе с гидом-теологом вы посетите все храмы обители, узнаете, почему Пётр I придавал её строительству особое значение, увидите захоронения выдающихся деятелей Российской империи и поговорите о православных традициях, монастырской жизни и судьбе лавры в разные эпохи.
Описание экскурсии
- Мы посетим все храмы Свято-Троицкой Александро-Невской лавры (или не все, если один из храмов будет закрыт, например, на реставрацию).
- Отыщем захоронения героев российской истории и обсудим, как монастырское кладбище стало самым престижным некрополем Российской империи.
- Проследим судьбу лавры в годы гонений и поговорим о её современном возрождении.
- Разберёмся в символике храмового убранства, богослужениях, православных традициях, монастырском укладе и повседневной жизни насельников.
А ещё вы узнаете:
- почему Пётр I считал строительство монастыря важнейшей государственной задачей.
- в каком храме отпевали классика русской литературы и чем этот храм отличается от других православных церквей.
- чем православный храм отличается от католического и всегда ли в нём должен быть иконостас.
Организационные детали
- Экскурсию веду я, гид с высшим богословским образованием.
- Радиогиды и билеты на экскурсионное посещение лавры входят в стоимость.
- По желанию можно посетить Некрополь мастеров искусств и Некрополь 18 века — доплата составит 1800 ₽ с чел. за каждый некрополь, а продолжительность экскурсии увеличится примерно на 40 мин.
- Пожалуйста, соблюдайте дресс-код (покрытая голова, скромная закрытая одежда): лавра является действующим монастырём.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от метро «Площадь Александра Невского»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 2108 туристов
Я не совсем обычный гид. Для меня проведение экскурсий — это, прежде всего, встреча с единомышленниками, интересующимися вопросами истории. Широкий кругозор, увлечённость, постоянный поиск новой информации по уже известным вопросам, незацикленность на одной теме, взгляд на исторический факт или событие как на совокупность многомерных слоёв общественной и культурной жизни — вот мой творческий метод разработки экскурсий.
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