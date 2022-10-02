Собор Воскресения Христова на Крови – один из молодых храмов Санкт-Петербурга, которые представляют высокую художественную и историческую ценность. Облик собора необычен для центра города: разноцветные купола, роскошный фасад и масштабные мозаики. Более того, с храмом связано множество легенд и загадочных историй.

Во время аудиоэкскурсии вы пройдёте вдоль канала Грибоедова от Невского проспекта до Конюшенной площади. Вы услышите краткую историю района истока канала Грибоедова, где находится Спас на Крови, и узнаете подробнее о важных событиях, связанных с этим местом, а также поймёте, чем так уникален Спас на Крови.

Вы осмотрите храм снаружи и узнаете историю его создания. Вы обратите внимание на архитектурные особенности этого красочного собора и с помощью подсказок полюбуетесь деталями фасада с разных ракурсов.

Внутри собора вы познакомитесь с особенностями его убранства. Вас ждут подробные рассказы об уникальных мозаиках и иконостасе Спаса на Крови. Вы узнаете о судьбе храма после Октябрьской революции и об испытаниях, через которые прошел собор во время блокады Ленинграда.

Как праздничный фасад собора рассказывает о трагедии, произошедшей на набережной канала? Почему Спас на Крови считается музеем мозаики? Когда и почему храм начали называть Спасом на Картошке?

Ответы на эти и другие вопросы ждут вас на аудиоэкскурсии.

Как проходит аудиоэкскурсия: