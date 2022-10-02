Спас на Крови снаружи и внутри: аудиоэкскурсия по самому яркому храму Петербурга

Спас на Крови снаружи и внутри

Спас на Крови снаружи и внутри: аудиоэкскурсия по самому яркому храму Петербурга
Спас на Крови снаружи и внутри: аудиоэкскурсия по самому яркому храму Петербурга
Спас на Крови снаружи и внутри: аудиоэкскурсия по самому яркому храму Петербурга
Спас на Крови снаружи и внутри: аудиоэкскурсия по самому яркому храму Петербурга

Что вас ожидает 🤩

  • Убранство храма Спаси на Крови
  • Канал Грибоедова
  • Уникальный иконостас Спаса на Крови
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Собор Воскресения Христова на Крови – один из молодых храмов Санкт-Петербурга, которые представляют высокую художественную и историческую ценность. Облик собора необычен для центра города: разноцветные купола, роскошный фасад и масштабные мозаики. Более того, с храмом связано множество легенд и загадочных историй.
Во время аудиоэкскурсии вы пройдёте вдоль канала Грибоедова от Невского проспекта до Конюшенной площади. Вы услышите краткую историю района истока канала Грибоедова, где находится Спас на Крови, и узнаете подробнее о важных событиях, связанных с этим местом, а также поймёте, чем так уникален Спас на Крови.
Вы осмотрите храм снаружи и узнаете историю его создания. Вы обратите внимание на архитектурные особенности этого красочного собора и с помощью подсказок полюбуетесь деталями фасада с разных ракурсов.
Внутри собора вы познакомитесь с особенностями его убранства. Вас ждут подробные рассказы об уникальных мозаиках и иконостасе Спаса на Крови. Вы узнаете о судьбе храма после Октябрьской революции и об испытаниях, через которые прошел собор во время блокады Ленинграда.
Как праздничный фасад собора рассказывает о трагедии, произошедшей на набережной канала? Почему Спас на Крови считается музеем мозаики? Когда и почему храм начали называть Спасом на Картошке?
Ответы на эти и другие вопросы ждут вас на аудиоэкскурсии.

Как проходит аудиоэкскурсия:

  1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  2. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
  3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
  5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Спланированный маршрут вокруг и внутри собора Спас на Крови с офлайн-картой для удобной навигации
  • Захватывающие истории от местного гида
  • Подробная карта с достопримечательностями, которые можно посетить после экскурсии
Что не входит
  • Входной билет в храм Спас на Крови стоит 450 рублей и приобретается отдельно
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — пожалуйста, возьмите свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: Невский проспект, 16
Завершение: Казанский мост
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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