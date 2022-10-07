Собор Воскресения Христова на Крови – один из молодых храмов Санкт-Петербурга, которые представляют высокую художественную и историческую ценность. Облик собора необычен для центра города: разноцветные купола, роскошный фасад и масштабные мозаики. Более того, с храмом связано множество легенд и загадочных историй.
Во время аудиоэкскурсии вы пройдёте вдоль канала Грибоедова от Невского проспекта до Конюшенной площади. Вы услышите краткую историю района истока канала Грибоедова, где находится Спас на Крови, и узнаете подробнее о важных событиях, связанных с этим местом, а также поймёте, чем так уникален Спас на Крови.
Вы осмотрите храм снаружи и узнаете историю его создания. Вы обратите внимание на архитектурные особенности этого красочного собора и с помощью подсказок полюбуетесь деталями фасада с разных ракурсов.
Внутри собора вы познакомитесь с особенностями его убранства. Вас ждут подробные рассказы об уникальных мозаиках и иконостасе Спаса на Крови. Вы узнаете о судьбе храма после Октябрьской революции и об испытаниях, через которые прошел собор во время блокады Ленинграда.
Как праздничный фасад собора рассказывает о трагедии, произошедшей на набережной канала? Почему Спас на Крови считается музеем мозаики? Когда и почему храм начали называть Спасом на Картошке?
Ответы на эти и другие вопросы ждут вас на аудиоэкскурсии.
Как проходит аудиоэкскурсия:
- После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
- Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид и билеты. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
- Билет вы найдёте в приложении WeGoTrip: откройте вкладку «Покупки» и нажмите на кнопку «Открыть входной билет». Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне.
- Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
- Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
- Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).