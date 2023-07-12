Вы узнаете много интересного об истории, архитектуре и убранстве собора, услышите интересные факты, связанные с покушением на императора Александра II, поймете, чем жил Спас на Крови во время Великой Отечественной войны.
Описание экскурсии
Наша экскурсия начнется с площади Искусств, ранее носившей название Михайловская. Это одна из самых красивых площадей Санкт-Петербурга, ансамбль которой был создан по проекту знаменитого архитектора Карло Росси. Вы увидите фасады дворца, музеев и театров, выходящих на эту площадь, и знакомый с детства памятник Пушкину. По набережной канала Грибоедова мы пройдем к собору Спаса на Крови. Из всех архитектурных памятников города он выделяется своим необычным праздничным убранством. Вставший на месте покушения на Александра II, храм спроектирован и возведен в стиле старорусского зодчества. Внешняя красота перекликается с внутренней отделкой, основную часть которой составляют великолепные мозаичные панно, фрески, иконы, созданные по эскизам русских художников. С храмом связано множество легенд, по одной из которых под самой крышей собора находится икона с проступающими на ней датами драматической истории России. Далее мы пройдем вдоль набережной Мойки к музею-квартире А. С. Пушкина, куда друзья принесли смертельно раненного поэта. В завершение экскурсии прогуляемся по удивительно красивому и ухоженному парку, расположенному неподалеку от Летнего сада. Марсово поле — любимое место отдыха петербуржцев и гостей города. В центральной части паркового комплекса установлен мемориал, возведенный в 1917 году и посвященный жертвам революционной борьбы за свободу России. Важно знать: На экскурсии пригодится удобная одежда и обувь. В стоимость экскурсии включено:
• услуги гида. Туристы оплачивают самостоятельно:
входные билеты. Необходимо заранее приобрести входные билеты в Спас на Крови для всех участников экскурсии и гида. Сделать это нужно на сайте собора — ссылка
ежедневно с 9:00 до 17:00, выходной день — среда
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Искусств
- Спас на Крови
- Марсово поле
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Входные билеты (необходимо заранее приобрести входные билеты в Спас на Крови на всех участников экскурсии и гида. Сделать это нужно на сайте собора - https://isaak. ticketnet. ru/ru/#id=1&sid=123)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Искусств
Завершение: Марсово поле
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно с 9:00 до 17:00, выходной день — среда
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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5
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