Спас на Крови и его окрестности

Вы узнаете много интересного об истории, архитектуре и убранстве собора, услышите интересные факты, связанные с

Индивидуально
для 5 чел.
Вы узнаете много интересного об истории, архитектуре и убранстве собора, услышите интересные факты, связанные с покушением на императора Александра II, поймете, чем жил Спас на Крови во время Великой Отечественной войны.
Спас на Крови и его окрестности
Спас на Крови и его окрестности
Спас на Крови и его окрестности
Спас на Крови и его окрестности

Что вы увидите 🤩

  • площадь Искусств
  • Спас на Крови
  • Марсово поле.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Наша экскурсия начнется с площади Искусств, ранее носившей название Михайловская. Это одна из самых красивых площадей Санкт-Петербурга, ансамбль которой был создан по проекту знаменитого архитектора Карло Росси. Вы увидите фасады дворца, музеев и театров, выходящих на эту площадь, и знакомый с детства памятник Пушкину.
По набережной канала Грибоедова мы пройдем к собору Спаса на Крови. Из всех архитектурных памятников города он выделяется своим необычным праздничным убранством. Вставший на месте покушения на Александра II, храм спроектирован и возведен в стиле старорусского зодчества. Внешняя красота перекликается с внутренней отделкой, основную часть которой составляют великолепные мозаичные панно, фрески, иконы, созданные по эскизам русских художников. С храмом связано множество легенд, по одной из которых под самой крышей собора находится икона с проступающими на ней датами драматической истории России.
Далее мы пройдем вдоль набережной Мойки к музею-квартире А. С. Пушкина, куда друзья принесли смертельно раненного поэта.
В завершение экскурсии прогуляемся по удивительно красивому и ухоженному парку, расположенному неподалеку от Летнего сада. Марсово поле — любимое место отдыха петербуржцев и гостей города. В центральной части паркового комплекса установлен мемориал, возведенный в 1917 году и посвященный жертвам революционной борьбы за свободу России.

Важно знать:

  • На экскурсии пригодится удобная одежда и обувь.

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • входные билеты. Необходимо заранее приобрести входные билеты в Спас на Крови для всех участников экскурсии и гида. Сделать это нужно на сайте собора — https://isaak.ticketnet.ru/ru/#id=1&sid=123

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида.
Что не входит
  • входные билеты (необходимо заранее приобрести входные билеты в Спас на Крови на всех участников экскурсии и гида. Сделать это нужно на сайте собора — https://isaak.ticketnet.ru/ru/#id=1&sid=123)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Искусств
Завершение: Марсово поле
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно с 10:00 до 18:00, выходной день — среда
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • на экскурсии пригодится удобная одежда и обувь
  • необходимо заранее приобрести входные билеты в Спас на Крови на всех участников экскурсии и гида. Сделать это нужно на сайте собора — <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://horosho-tam.ru/go?to=https%3A%2F%2Fisaak.ticketnet.ru%2Fru%2F%23id%3D1%26sid%3D123">https://isaak.ticketnet.ru/ru/#id=1&sid=123</a>
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно с 10:00 до 18:00, выходной день — среда

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