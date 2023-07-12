Наша экскурсия начнется с площади Искусств, ранее носившей название Михайловская. Это одна из самых красивых площадей Санкт-Петербурга, ансамбль которой был создан по проекту знаменитого архитектора Карло Росси. Вы увидите фасады дворца, музеев и театров, выходящих на эту площадь, и знакомый с детства памятник Пушкину. По набережной канала Грибоедова мы пройдем к собору Спаса на Крови. Из всех архитектурных памятников города он выделяется своим необычным праздничным убранством. Вставший на месте покушения на Александра II, храм спроектирован и возведен в стиле старорусского зодчества. Внешняя красота перекликается с внутренней отделкой, основную часть которой составляют великолепные мозаичные панно, фрески, иконы, созданные по эскизам русских художников. С храмом связано множество легенд, по одной из которых под самой крышей собора находится икона с проступающими на ней датами драматической истории России. Далее мы пройдем вдоль набережной Мойки к музею-квартире А. С. Пушкина, куда друзья принесли смертельно раненного поэта. В завершение экскурсии прогуляемся по удивительно красивому и ухоженному парку, расположенному неподалеку от Летнего сада. Марсово поле — любимое место отдыха петербуржцев и гостей города. В центральной части паркового комплекса установлен мемориал, возведенный в 1917 году и посвященный жертвам революционной борьбы за свободу России. Важно знать: На экскурсии пригодится удобная одежда и обувь. В стоимость экскурсии включено:

• услуги гида. Туристы оплачивают самостоятельно: