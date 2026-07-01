Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

На автобусе мы проедем по парадным проспекта и набережным Северной столицы, любуясь визитными карточками города: ансамблями стрелки Васильевского острова, Дворцовой и Троицкой площадей, Смольного монастыря и Таврического дворца. Вы увидите архитектурные доминанты Невского проспекта, удивитесь петербургским контрастам, проезжая мимо Соборной мечети и Казанского собора. Услышите историю града Петра от основания до наших дней и сделаете фото на площади Растрелли и у мистического Михайловского замка.
Спас на Крови снаружи и внутри
Во второй части экскурсии мы посетим мемориальный храм Воскресения Христова, построенный на месте, где смертельного ранили императора Александра II. Вы рассмотрите колоритную архитектуру здания, внутри увидите сохранившийся фрагмент решетки канала и булыжной мостовой, на которую после рокового ранения упал монарх. И, конечно, особое внимание мы уделим главному элементу убранства Спаса на Крови — уникальным мозаикам, покрывающим интерьеры и фасады храма.
Теплоходная прогулка
Вы проплывете по рекам и каналам и выйдете в акваторию Невы. С воды полюбуетесь панорамами города, фасадами дворцов, красотой петербургских мостов и ажурным кружевом чугунных оград. Дополнит увиденное аудио-экскурсия с рассказами о главных достопримечательностях на маршруте.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды
В стоимость экскурсии включены трансфер на автобусе, входные билеты и теплоходная прогулка по рекам и каналам
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость аудиогида
Тариф
Стоимость
Взрослый
2800 ₽
Льготный
2600 ₽
Школьник (7-17 лет)
2300 ₽
Дошкольник
1600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У гостиницы «Октябрьская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 5872 туристов
Мы приглашаем вас на прогулки по Северной столице!
Наша команда создаёт интересные и насыщенные экскурсии и туры по Санкт-Петербургу уже более четверти века. С нами работают прекрасные профессиональные гиды — блестящие рассказчики, влюблённые в город, не устающие его исследовать и делиться с гостями его потрясающими историями.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
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В
Владимир
Все было отлично!
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Светлана
Вчера были на обзорной экскурсии с теплоходной прогулкой. Спасибо нашему гиду Наталье Павловне! Очень интересный и знающий экскурсовод. Чётко всё организовано, учитывая разные маршруты нашей большой группы. Для первого знакомства с городом или для восстановления в памяти старых знакомых мест данная экскурсия идеально подходит. Теплоходная прогулка прошла под романтичным солнечным дождём)
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В
Виолетта
Рекомендую всем кто будет в городе в первый раз. Понравилось, что была автобусная экскурсия и прогулка по Неве. Море положительных, теплых воспоминаний. Спасибо за организацию.
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М
Марина
Все удачно. Можно сказать - 3 в 1))) Как раз для первого ознакомления с Питером.
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Е
Елена
В целом экскурсия неплохая: две части — теплоходная и экскурсия в Спасе-на-Крови хорошие, а в автобусном обзоре немного не хватило, хотелось бы проехать мимо Смольного и Морского соборов, Марсова поля, не подъехали к сфинксам(некоторые любят там загадать желания). Оценка 4
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А
Александр
Все удобно организованно!
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