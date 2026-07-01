Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

В этом маршруте мы совместили главные памятники парадного Петербурга с посещением колоритного Спаса на Крови. Вы увидите визитные карточки города от Дворцовой площади до Михайловского замка, полюбуетесь мозаиками и пряничными куполами храма, а в завершение проплывете по рекам и каналам на теплоходе.

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Описание аудиогида

Главные символы Петербурга

На автобусе мы проедем по парадным проспекта и набережным Северной столицы, любуясь визитными карточками города: ансамблями стрелки Васильевского острова, Дворцовой и Троицкой площадей, Смольного монастыря и Таврического дворца. Вы увидите архитектурные доминанты Невского проспекта, удивитесь петербургским контрастам, проезжая мимо Соборной мечети и Казанского собора. Услышите историю града Петра от основания до наших дней и сделаете фото на площади Растрелли и у мистического Михайловского замка.

Спас на Крови снаружи и внутри

Во второй части экскурсии мы посетим мемориальный храм Воскресения Христова, построенный на месте, где смертельного ранили императора Александра II. Вы рассмотрите колоритную архитектуру здания, внутри увидите сохранившийся фрагмент решетки канала и булыжной мостовой, на которую после рокового ранения упал монарх. И, конечно, особое внимание мы уделим главному элементу убранства Спаса на Крови — уникальным мозаикам, покрывающим интерьеры и фасады храма.

Теплоходная прогулка

Вы проплывете по рекам и каналам и выйдете в акваторию Невы. С воды полюбуетесь панорамами города, фасадами дворцов, красотой петербургских мостов и ажурным кружевом чугунных оград. Дополнит увиденное аудио-экскурсия с рассказами о главных достопримечательностях на маршруте.

Организационные детали