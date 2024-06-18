Самые величественные виды Петербурга и его самый нарядный храм — в этом маршруте! В группе до 45 человек вы проедете по парадным проспектам, увидите ансамбли Дворцовой площади и Таврического дворца, сделаете фото у Михайловского замка.
А после полюбуетесь пряничными куполами Спаса на Крови и откроете трагичную историю императора Александра II.
А после полюбуетесь пряничными куполами Спаса на Крови и откроете трагичную историю императора Александра II.
Описание экскурсии
Символы парадного Петербурга. Мы проедем по проспектам и набережным Северной столицы, любуясь визитными карточками города и слушая его историю — от Петровской эпохи до наших дней. Из автобуса вы увидите:
- ансамбль Стрелки Васильевского острова
- ансамбль Дворцовой и Троицкой площадей
- Смольный монастырь
- Таврический дворец
- Невский проспект
- Соборную мечеть
- Казанский собор и другие архитектурные доминанты.
Также сделаем 2 фотопаузы с выходом из автобуса (Марсово поле, «Медный всадник»)
Спас на Крови: снаружи и внутри. Затем посетим с экскурсией мемориальный храм Воскресения Христова, построенный на месте, где смертельного ранили императора Александра II. Вы рассмотрите колоритную архитектуру здания, увидите сохранившийся фрагмент решетки канала и булыжной мостовой, на которую после рокового ранения упал монарх. А особое внимание мы уделим главному элементу убранства Спаса на Крови — уникальным мозаикам.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды
- В стоимость экскурсии включены трансфер на автобусе, входные билеты с экскурсией по храму Спаса на Крови
- Экскурсия проходит на автобусе в группе до 45 человек
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Взрослый
|1800 ₽
|Льготный*
|1600 ₽
|Школьник (7-17 лет)
|1300 ₽
|Дошкольник
|1100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У гостиницы «Октябрьская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 5865 туристов
Мы приглашаем вас на прогулки по Северной столице! Наша команда создаёт интересные и насыщенные экскурсии и туры по Санкт-Петербургу уже более четверти века. С нами работают прекрасные профессиональные гиды — блестящие рассказчики, влюблённые в город, не устающие его исследовать и делиться с гостями его потрясающими историями.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Всё понравилось 😊 спасибо большое за организацию.
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