Самые величественные виды Петербурга и его самый нарядный храм — в этом маршруте! В группе до 45 человек вы проедете по парадным проспектам, увидите ансамбли Дворцовой площади и Таврического дворца, сделаете фото у Михайловского замка. А после полюбуетесь пряничными куполами Спаса на Крови и откроете трагичную историю императора Александра II.

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Описание экскурсии

Символы парадного Петербурга. Мы проедем по проспектам и набережным Северной столицы, любуясь визитными карточками города и слушая его историю — от Петровской эпохи до наших дней. Из автобуса вы увидите:

ансамбль Стрелки Васильевского острова

ансамбль Дворцовой и Троицкой площадей

Смольный монастырь

Таврический дворец

Невский проспект

Соборную мечеть

Казанский собор и другие архитектурные доминанты.

Также сделаем 2 фотопаузы с выходом из автобуса (Марсово поле, «Медный всадник»)

Спас на Крови: снаружи и внутри. Затем посетим с экскурсией мемориальный храм Воскресения Христова, построенный на месте, где смертельного ранили императора Александра II. Вы рассмотрите колоритную архитектуру здания, увидите сохранившийся фрагмент решетки канала и булыжной мостовой, на которую после рокового ранения упал монарх. А особое внимание мы уделим главному элементу убранства Спаса на Крови — уникальным мозаикам.

Организационные детали