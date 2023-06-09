Увидеть доминанты Северной столицы и рассмотреть уникальные мозаики храма Воскресения Христова
Самые величественные виды Петербурга и его самый нарядный храм — в этом маршруте! В группе до 45 человек вы проедете по парадным проспектам, увидите ансамбли Дворцовой площади и Таврического дворца, сделаете фото у Михайловского замка.
А после полюбуетесь пряничными куполами Спаса на Крови и откроете трагичную историю императора Александра II.
А после полюбуетесь пряничными куполами Спаса на Крови и откроете трагичную историю императора Александра II.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Символы парадного Петербурга. Мы проедем по проспектам и набережным Северной столицы, любуясь визитными карточками города и слушая его историю — от Петровской эпохи до наших дней. Из автобуса вы увидите:
- ансамбль Стрелки Васильевского острова
- ансамбль Дворцовой и Троицкой площадей
- Смольный монастырь
- Таврический дворец
- Невский проспект
- Соборную мечеть
- Казанский собор и другие архитектурные доминанты.
Также сделаем 2 фотопаузы с выходом из автобуса — на площади Растрелли и у загадочного Михайловского замка.
Спас на Крови: снаружи и внутри. Затем посетим с экскурсией мемориальный храм Воскресения Христова, построенный на месте, где смертельного ранили императора Александра II. Вы рассмотрите колоритную архитектуру здания, увидите сохранившийся фрагмент решетки канала и булыжной мостовой, на которую после рокового ранения упал монарх. А особое внимание мы уделим главному элементу убранства Спаса на Крови — уникальным мозаикам.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды
- В стоимость экскурсии включены трансфер на автобусе, входные билеты с экскурсией по храм Спаса на Крови
- Экскурсия проходит на автобусе в группе до 45 человек
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у гостиницы «Октябрьская»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 1349 туристов
Здравствуйте! Мы приглашаем вас на прогулку по Северной столице! Наша команда создает интересные и насыщенные экскурсии по Санкт-Петербургу уже более четверти века. С нами работают прекрасные гиды — блестящие рассказчики, влюблённые в город, не устающие его исследовать и делиться с гостями его потрясающими историями.Задать вопрос
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