Автобусная экскурсия по Петербургу + храм Спаса на Крови

Увидеть доминанты Северной столицы и рассмотреть уникальные мозаики храма Воскресения Христова

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Самые величественные виды Петербурга и его самый нарядный храм — в этом маршруте! В группе до 45 человек вы проедете по парадным проспектам, увидите ансамбли Дворцовой площади и Таврического дворца, сделаете фото у Михайловского замка.

А после полюбуетесь пряничными куполами Спаса на Крови и откроете трагичную историю императора Александра II.
Автобусная экскурсия по Петербургу + храм Спаса на Крови
Автобусная экскурсия по Петербургу + храм Спаса на Крови
Автобусная экскурсия по Петербургу + храм Спаса на Крови
Автобусная экскурсия по Петербургу + храм Спаса на Крови
Автобусная экскурсия по Петербургу + храм Спаса на Крови
Автобусная экскурсия по Петербургу + храм Спаса на Крови
Автобусная экскурсия по Петербургу + храм Спаса на Крови
Автобусная экскурсия по Петербургу + храм Спаса на Крови
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Символы парадного Петербурга. Мы проедем по проспектам и набережным Северной столицы, любуясь визитными карточками города и слушая его историю — от Петровской эпохи до наших дней. Из автобуса вы увидите:

  • ансамбль Стрелки Васильевского острова
  • ансамбль Дворцовой и Троицкой площадей
  • Смольный монастырь
  • Таврический дворец
  • Невский проспект
  • Соборную мечеть
  • Казанский собор и другие архитектурные доминанты.

Также сделаем 2 фотопаузы с выходом из автобуса — на площади Растрелли и у загадочного Михайловского замка.

Спас на Крови: снаружи и внутри. Затем посетим с экскурсией мемориальный храм Воскресения Христова, построенный на месте, где смертельного ранили императора Александра II. Вы рассмотрите колоритную архитектуру здания, увидите сохранившийся фрагмент решетки канала и булыжной мостовой, на которую после рокового ранения упал монарх. А особое внимание мы уделим главному элементу убранства Спаса на Крови — уникальным мозаикам.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды
  • В стоимость экскурсии включены трансфер на автобусе, входные билеты с экскурсией по храм Спаса на Крови
  • Экскурсия проходит на автобусе в группе до 45 человек

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у гостиницы «Октябрьская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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