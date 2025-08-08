Спуск в подземное противоядерное убежище Петербурга
Откройте для себя секреты прошлого, спустившись в действующее противоядерное убежище. Уникальные артефакты и атмосфера апокалипсиса ждут вас
Погружение в историю СССР через посещение настоящего противоядерного убежища в Санкт-Петербурге.
Участники увидят, как была организована жизнь под землей, познакомятся с артефактами того времени: плакаты, дозиметры, противогазы. Узнают о системах жизнеобеспечения, таких как фильтры воздуха и источники энергии. Экскурсия подходит для всех возрастов, включая детей, благодаря адаптации программы гидом. Теплая атмосфера подземелья делает посещение комфортным в любое время года
Лучшее время для посещения
Лучшее время для посещения подземного противоядерного убежища в Петербурге - это зимние месяцы с ноября по март. В это время на улице холодно, а в убежище тепло и комфортно, что делает экскурсию особенно привлекательной. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться посещением, хотя погода может быть переменчивой. Летом, в июне, июле и августе, несмотря на жару на улице, подземная прохлада создаёт приятный контраст, но стоит учитывать возможную загруженность туристами.
Мы минуем железобетонную оболочку, которая обязана сдержать ударную волну, и окажемся в убежище. Рассмотрим плакаты с инструкциям, дозиметры, противогазы и прочие средства защиты. Люди должны были не только безопасно жить под землей, но и иметь возможность добывать свежую воду, лечиться, выходить на связь. Обсудим, что они использовали: какие фильтры воздуха, источники энергии, способы хранения воды.
Подземная жизнь
Вы узнаете, как был организован быт жильцов. Убежище хранит много предметов личного пользования: аптечки, фотографии, календари и письма — всё оставлено так, будто люди ушли отсюда только вчера. Для долгой жизни в подземельях был разработан распорядок дня и действий, необходимых в таких местах. Мы разберём подробно все нюансы коллективного постапокалиптического выживания.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Экскурсия индивидуальная: на ней будете только вы и ваши близкие. Если с вами будут дети, гид адаптирует экскурсию для них.
Есть возможность увеличения количества людей в вашей группе за доплату 1500 р. за человека.
Если вас больше 6 человек, предложим индивидуальные условия по цене
Греющую одежду брать с собой не нужно — в убежище тепло
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арсений и Оля — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 57376 туристов
Организуем авторские прогулки, придумываем маршруты, которые знакомят с городом через людей, смыслы и истории, переосмысливая слово «экскурсия». Делаем каждую прогулку приключением — уникальным и помогающим по-новому посмотреть на город. Наша читать дальше
цель — чтобы из поездки уезжали с тем, что имеет значение: эмоциями, яркими впечатлениями и открытиями!
Мы убеждены: лучшие проводники в приключение — это жители города, влюблённые в него. Именно такие люди — профессиональные гиды, фотографы, архитекторы, искусствоведы, историки и филологи — работают у нас.
Создали авторские маршруты и договорились с местами, куда не попасть обычному туристу. Придумали, как сделать экскурсии максимально удобными и увлекательными для вас. До встречи!
Ш
Шторм
8 авг 2025
Увлекательно. Информация эксклюзивная, и подаëтся в приятной манере. Экспонаты огонь!! Подростки в восторге. Взрослым вдвойне интересно.
Дата посещения: 8 августа 2025
С
Сергей
24 окт 2025
Очень атмосфеиная экскурсия. Гид Максим доводит информацию очень захватывающе, с элементами интерактива. Была получена масса положительных эмоций.
О
Олеся
18 окт 2025
Устроила мужу необычное секретное свидание. Нам очень понравилось. Экскурсию для нас проводил гид Максим, эрудированный, вежливый, он рассказал очень много интересного, видно, что человек сам "горит" этой тематикой, и в читать дальше
принципе, диалог с гидом строился довольно разнообразно, разносторонне. Сама экскурсия структурирована, информация доведена познавательно, увлекательно и самое главное, всё наглядно. Мы смогли воочию увидеть практически полное обустройство бункера от резервуаров с водой и системы очистки воздуха до различных предметов индивидуального обеспечения безопасности. Моя искренняя рекомендация всем и каждому, ведь эта экскурсия,уверена, понравится как людям "в теме", так и тем, что никогда не изучал вопрос глубже, чем просмотр сериалов и документального кино про Чернобыль/Хиросиму и Нагасаки.
Анастасия
15 окт 2025
Классная экскурсия, оправдала все ожидания! Было не только интересно, но и полезно. У нас был экскурсовод Максим, владел материалом прекрасно, отвечал на все вопросы. Очень рекомендую, если коротко👍🏻
Дмитрий
15 окт 2025
Гид Максим очень подробно и интересно рассказал про убежище, про его жизнь в мирное время, про отдельные блоки убежища и их предназначение. Было очень интересно. Рекомендую к посещению.
Т
Татьяна
11 окт 2025
Действующее убежище-интерактивный музей, весьма любопытные вещи можно увидеть, потрогать (под присмотром гида) и даже примерить. Испытала чувство ностальгии по своему советскому детству. Гид Максим отлично разбирается в теме, материал излагает с юмором. Два часа пролетели незаметно. Горячо рекомендую.
Н
Нарышев
24 сен 2025
Очень занимательно и интересно, отдельное спасибо экскурсоводу Максиму, объясняет и рассказывает очень интересно, человек со знанием дела, буду рекомендовать друзьям!
В
Валерия
15 сен 2025
Очень крутая и захватывающая экскурсия, два часа пролетели на одном дыхании! Это возможность побывать в настоящем действующем бомбоубежище, вспомнить уроки ОБЖ и обновить знания по гражданской обороне. Максим отличный рассказчик, читать дальше
с долей юмора, всё расскажет и покажет, даст пощупать, посмотреть и попробовать на себе. Мне интересна эта тема и я осталась в восторге от проведённого времени. Большое спасибо Максиму за море полезной информации и возможность посетить такой важный объект!
Т
Татьяна
8 авг 2025
Было очень интересно, экскурсовод мастер своего дела. Экскурсия очень подробная, не нудная, много интересных фактов о которых мы не знали. Можно потрогать, посмотреть вещи которым уже много лет. Прям погружаешься в эту атмосферу «выживания»))
Ольга
29 июл 2025
Необычное посещение настоящего убежища, где все поддерживается в рабочем состоянии. Были с детьми 8 и 13 лет: все под впечатлением. Много новой и полезной информации. Спасибо!
И
Игорь
22 июл 2025
Отличная экскурсия. Хотелось бы больше мерча
Мария
21 июл 2025
Гид Максим очень грамотно и понятно рассказал всё и даже чуть больше. Экскурсия классная, понравилась и взрослым, и ребёнку подростку, спасибо огромное за познавательную прогулку!
Сергей
3 июл 2025
У нас был гид Андрей. Спасибо большое ему, человек явно увлечен своим делом, это очень приятно видеть. Интересно рассказывает, экскурсия проходит в комфортном режиме. Отдельно хочу отметить успокаивающее и воодушевляющие послание Андрея в конце экскурсии, он понимает, что особо впечатлительных вся изложенная информация может несколько испугать. Нам очень понравилось!
Н
Наталья
30 июн 2025
Очень необычно и познавательно. Были с двумя детьми, дети в восторге. Подросток был особенно заинтересован. Экскурсовод Андрей очень приятный, очень погружен в тему, очень много информации!
Максим
30 мая 2025
Замечательно. Очень интересный гид, рассказал даже больше чем нужно. Рекомендую сходить.