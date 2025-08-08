Погружение в историю СССР через посещение настоящего противоядерного убежища в Санкт-Петербурге.



Участники увидят, как была организована жизнь под землей, познакомятся с артефактами того времени: плакаты, дозиметры, противогазы. Узнают о системах жизнеобеспечения, таких как фильтры воздуха и источники энергии. Экскурсия подходит для всех возрастов, включая детей, благодаря адаптации программы гидом. Теплая атмосфера подземелья делает посещение комфортным в любое время года

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения подземного противоядерного убежища в Петербурге - это зимние месяцы с ноября по март. В это время на улице холодно, а в убежище тепло и комфортно, что делает экскурсию особенно привлекательной. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться посещением, хотя погода может быть переменчивой. Летом, в июне, июле и августе, несмотря на жару на улице, подземная прохлада создаёт приятный контраст, но стоит учитывать возможную загруженность туристами.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.