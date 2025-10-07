На стендап-экскурсии по Васильевскому острову можно насладиться не только историей, но и юмором. Гид-комик проведёт через тайные уголки, включая памятник конке и Андреевский собор. Участники получат радиогид и наушники, чтобы не упустить ни одной шутки. Экскурсия подходит для взрослых и гарантирует массу положительных эмоций. В конце прогулки ждёт приятный сюрприз, который оставит тёплые воспоминания
5 причин купить эту экскурсию
- 🎭 Уникальный формат стендап-экскурсии
- 🏛 Памятники и соборы Васильевского острова
- 🎧 Радиогид и наушники для каждого
- 🎉 Приятный сюрприз в конце
- 👥 Подходит для взрослых
Что можно увидеть
- Памятник конке
- Андреевский собор
- Бульвар
- Аптека Пеля
- Дворик духов
Описание экскурсии
Весёлый формат
Если вас не трогают классические повествования на экскурсиях, то добро пожаловать! На стендап-прогулке вы погрузитесь в прошлое с юмором. Наш гид силён не только в истории, но и в шутках.
Секреты дворов и особняков
Мы не будем раскрывать все места Васильевского острова, в которых вы побываете — пусть это останется сюрпризом. Но опорные точки назовём: памятник конке, Андреевский собор и бульвар, Змей Горыныч, аптека Пеля и даже дворик духов. А в конце всех участников ждёт приятный сюрприз!
Организационные детали
- Это мероприятие 16+
- Чтобы не упустить ни одного факта и ни одной шутки, каждый участник получит радиогид и наушники
- По запросу экскурсия может быть индивидуальной. Стоимость для группы до 20 человек — 35 000 ₽. Если вас больше, то стоимость 500 ₽ за каждого дополнительного участника
- Экскурсию для вас проведёт гид-комик из нашей команды
Обратите внимание!
- При несильном дожде выдаются дождевики. При сильном — прогулка отменяется. Вы можете перенести бронь на другой удобный для вас день или оформить возврат
- Если гости находятся в сильном алкогольном опьянении, мы оставляем за собой право не допустить к экскурсии
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1190 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Василеостровская»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 6684 туристов
Привет! Наша команда — это уникальное стендап-комьюнити, которое не только позволяет ощутить на себе взрывной юмор и познакомиться с популярными комиками, но и становится проводником в мир истории и культуры. Наши экскурсоводы — это не просто люди, читающие скучные лекции, а настоящие комики, которые умеют зажечь и удивить своими рассказами.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 30 отзывах
Фотографии от путешественников
Анна
7 окт 2025
Первый раз были на экскурсии подобного формата, не пожалели ни разу🥰
Н
Наталья
13 сен 2025
В восторге от гида Романа и организации, много приятных сюрпризов и сама атмосфера в считанные минуты создаётся доверительная, спасибо!
И
Инна
24 авг 2025
Это была очень любопытная экскурсия:-). Очень подойдет для тех, кто не любит перегружать себя фактами, но любит экскурсии:-).
Ю
Юля
23 авг 2025
Не для 18+
Павел
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за Ваш отзыв!
Нам очень жаль, что Вы поставили нам низкую оценку.
Желаем Вам найти экскурсию, которая бы Вам понравилась!
Алиса
17 авг 2025
Очень понравилось, прекрасная экскурсия! Спасибо огромное Роману
В
Виктория
11 авг 2025
От экскурсии остались в полном восторге. Очень интересно,смешно и действительно все запоминается лучше. Обязательно сново приедем и посетим больше экскурсий в таком стиле.
Ю
Юлия
8 авг 2025
Я была впервые на Васильевском острове, по факту мы прошли 3 линии, маленький кусочек, но понимаю, что остров большой. Было, конечно, интересно слушать историю острова и рассказы о его жителях и событиях, но хотелось больше знаковых мест посмотреть. Экскурсовод отличный, рассказывал захватывающе и с юмором.
Елена
7 авг 2025
Все понравилось!
Ольга
27 июл 2025
Увлекательная экскурсия от приятного гида, подача материала с юмором, что еще больше подняло настроение. Рекомендую!
О
Олег
26 июл 2025
Спасибо большое за интересную экскурсию, интересен формат экскурсии, не зря потраченное время, а в конце ещё можно получить и хороший подарок и вкусное кофе Всем рекомендую!!
Ю
Юлия
13 июл 2025
Было супер! Рекомендую всем
Д
Дина
13 июл 2025
Началось все с того, что адрес был указан не верно. Дозвониться до гида не так просто оказалось. Оказалось, что на трипстере забыли указать правильную точку сбора. Пришлось искать их в незнакомом городе. Сама экскурсия - просто смесь фактов из разных эпох. Шутки… ну, уж очень выстраданные и заученные. Ушли с середины экскурсии.
Павел
Ответ организатора:
Добрый день! Нам очень жаль, что Вам не понравилась наша экскурсия, и шутки показались выстраданными. Представления о юморе у всех
А
Анатолий
6 июл 2025
Понравилась подача информации! с юмором интересными фактами! и огромный плюс,все это без мата,которым злоупотребляют все стендапщики! за это отдельный огромнейший плюс! Ведущему отдельный респект! обоятельный,открытый. приятно слышать! 👍🤝
Н
Наталья
6 июл 2025
Хотите прогуляться по Васильевскому, услышать «нестандартную» информацию и от души посмеяться? Тогда вам на эту экскурсию! Вчера были- улыбаемся до сих пор))) Спасибо за эмоции 🙏🫶
С
Светлана
29 июн 2025
Понравилась подача материала и формат экскурсии. Но особенно понравилась забота об экскурсантах: были подготовлены дождевики, а окончание экскурсии в кафе, которое принимает участие в программе помощи ребятам из детских домов вообще по- хорошему потрясло. Добрая, душевная экскурсия, замечательные ребята. Осталось приятное, доброе послевкусие. Спасибо, ребята! Удачи вам!
