На стендап-экскурсии по Васильевскому острову можно насладиться не только историей, но и юмором. Гид-комик проведёт через тайные уголки, включая памятник конке и Андреевский собор. Участники получат радиогид и наушники, чтобы не упустить ни одной шутки. Экскурсия подходит для взрослых и гарантирует массу положительных эмоций. В конце прогулки ждёт приятный сюрприз, который оставит тёплые воспоминания

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Весёлый формат

Если вас не трогают классические повествования на экскурсиях, то добро пожаловать! На стендап-прогулке вы погрузитесь в прошлое с юмором. Наш гид силён не только в истории, но и в шутках.

Секреты дворов и особняков

Мы не будем раскрывать все места Васильевского острова, в которых вы побываете — пусть это останется сюрпризом. Но опорные точки назовём: памятник конке, Андреевский собор и бульвар, Змей Горыныч, аптека Пеля и даже дворик духов. А в конце всех участников ждёт приятный сюрприз!

Организационные детали

Это мероприятие 16+

Чтобы не упустить ни одного факта и ни одной шутки, каждый участник получит радиогид и наушники

По запросу экскурсия может быть индивидуальной. Стоимость для группы до 20 человек — 35 000 ₽. Если вас больше, то стоимость 500 ₽ за каждого дополнительного участника

Экскурсию для вас проведёт гид-комик из нашей команды

Обратите внимание!