Во время интерактивной экскурсии 🧭 "Стрельна. Путешествия русского дворянства" в путевом дворце Петра I мы предлагаем приоткрыть интересную страницу русской истории 📖 – историю путешествий и игр царских особ.

Программа экскурсии из Спб в Стрельну на 1 день:

10:00 - отправление от школы, из Спб в Стрельну, во дворец Петра I. Путевая информация от нашего гида.

11:30 - начало программы в путевом дворце. Ребята узнают как путешествовали в XVIII и XIX веках. На чем передвигались вместо машины и самолёта? Как ориентировались в пространстве без навигатора и мобильного телефона?

Во время занятия во дворце в Стрельне дети посмотрят изображения карет, бричек и колымаг, а также другие старинные средства передвижения. Они узнают, что такое подорожная и как её заполнить, из какой посуды ели во время путешествия и как выглядели походные карты. В залах дворца ребят ждет интересный рассказ о самой древней игре «трик-трак», карт, домино, о происхождении шахмат, а также веселые игры, такие как «бирюльки» и лото.

Продолжительность программы в путевом дворце Петра I - 1, 5 часа. Затем состоится прогулка 👣 по парку.

13:30 - обратный путь из Стрельны,

15:00 - прибытие к школе в Санкт-Перебург.

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