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Стрельна: «Путешествия и игры в жизни русского двора» (для школьных групп)

ТурсервисСПб
ТурсервисСПб – Гид из Санкт-Петербурга
Стрельна: «Путешествия и игры в жизни русского двора» (для школьных групп)
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-55 человек

  • 1 600 ₽ за экскурсию

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Стрельна: «Путешествия и игры в жизни русского двора» (для школьных групп)
Стрельна: «Путешествия и игры в жизни русского двора» (для школьных групп)

Что вы увидите

  • дворец Петра I в Стрельне
Во время интерактивной экскурсии 🧭 "Стрельна. Путешествия русского дворянства" в путевом дворце Петра I мы предлагаем приоткрыть интересную страницу русской истории 📖 – историю путешествий и игр царских особ.

Программа экскурсии из Спб в Стрельну на 1 день:

  • 10:00 - отправление от школы, из Спб в Стрельну, во дворец Петра I. Путевая информация от нашего гида.
11:30 - начало программы в путевом дворце. Ребята узнают как путешествовали в XVIII и XIX веках. На чем передвигались вместо машины и самолёта? Как ориентировались в пространстве без навигатора и мобильного телефона?
Во время занятия во дворце в Стрельне дети посмотрят изображения карет, бричек и колымаг, а также другие старинные средства передвижения. Они узнают, что такое подорожная и как её заполнить, из какой посуды ели во время путешествия и как выглядели походные карты. В залах дворца ребят ждет интересный рассказ о самой древней игре «трик-трак», карт, домино, о происхождении шахмат, а также веселые игры, такие как «бирюльки» и лото.
Продолжительность программы в путевом дворце Петра I - 1, 5 часа. Затем состоится прогулка 👣 по парку.
13:30 - обратный путь из Стрельны,
15:00 - прибытие к школе в Санкт-Перебург.
Важная информация
  • Экскурсия проводится для групп от 20 человек.
Что входит
  • транспортное обслуживание
  • экскурсионное обслуживание
  • занятие по программе во дворце
  • экскурсия по трассе
  • оформление документов
Что не входит
  • Личные расходы
  • Трансфер, если школа удалена от центра СПБ – 1300 руб.
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Стрельна: «Путешествия и игры в жизни русского двора» (для школьных групп)
Стрельна: «Путешествия и игры в жизни русского двора» (для школьных групп)
Стрельна: «Путешествия и игры в жизни русского двора» (для школьных групп)
Стрельна: «Путешествия и игры в жизни русского двора» (для школьных групп)

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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ТурсервисСПб
ТурсервисСПб
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