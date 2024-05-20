Стрельна – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 9 экскурсий в категории «Стрельна» в Санкт-Петербурге, цены от 1 960 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Групповая экскурсия из Петербурга в Константиновский дворец
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
25 отзывов
Групповая экскурсия из Петербурга в Константиновский дворец
Открыть историю и красоту возрожденного проекта Петра I
Начало: У Гостиного двора
14 июня в 12:45
23 июня в 12:45
2 500 за человека
Константиновский дворец, или Русский Версаль в Стрельне
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Константиновский дворец, или Русский Версаль в Стрельне
Познакомиться с парадной резиденцией Романовых и Президента России
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
10 500 за всё до 6 чел.
Стрельна, Александрия и Ораниенбаум - групповая автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
скидка
30%
Групповая
10 часов
51 отзыв
Стрельна, Александрия и Ораниенбаум - групповая автобусная экскурсия
Увидеть резиденции русских монархов и сравнить три шедевра дворцово-паркового искусства
Начало: На площади Искусств
16 июня в 09:00
23 июня в 09:00
28001 960 за человека
Зимний Петергоф
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Зимний Петергоф
Ощутить очарование дремлющей резиденции без очередей и толп туристов
14 июня в 10:00
18 июня в 10:00
9 900 за всё до 4 чел.
Императорские загородные усадьбы
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Императорские загородные усадьбы
Открыть исторические места проживания великих императоров и узнать малоизвестные факты царской жизни
21 июня в 10:00
27 июня в 10:00
12 500 за всё до 2 чел.
Экскурсия по прекрасной Стрельне
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Экскурсия по прекрасной Стрельне
Прогуляться по историческому посёлку и окунуться в его историю
Начало: на ж/д станции Стрельна
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
40003 600 за всё до 6 чел.
Из Петербурга - в Константиновский дворец в группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
4.5 часа
1 отзыв
Из Петербурга - в Константиновский дворец в группе
Побывать в месте с остросюжетной судьбой, где принимаются важные дипломатические решения
Начало: Недалеко от Казанского собора
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00
22 июня в 11:00
6 июля в 11:00
3 000 за человека
В Стрельну: Константиновский дворец + дегустация вин с сомелье в мини-группе
🚌 На автобусе
Мини-группа
5 часов
В Стрельну: Константиновский дворец + дегустация вин с сомелье в мини-группе
Посетить несостоявшуюся столицу фонтанов и научиться азам винопития в погребах великих императоров
Начало: У станции метро «Кировский завод»
Расписание: в субботу в 09:30
15 июня в 09:30
22 июня в 09:30
5 450 за человека
Стрельна - несостоявшееся величие
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
Стрельна - несостоявшееся величие
Побывать в дворцово-парковом комплексе, который мог бы занять место Петергофа, но
Начало: В любой точке Петербурга
Завтра в 12:00
9 июня в 10:00
13 740 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    20 мая 2024
    Стрельна, Александрия и Ораниенбаум - групповая автобусная экскурсия
    Очень много гуляли ну и это единственная экскурсия, где вход платный даже в парк. В кассе просили паспорта (для граждан РФ билет стоит дешевле,чем для иностранцев)
  • М
    Маргарита
    8 мая 2024
    Зимний Петергоф
    Экскурсия - огонь! Увидела Петергоф с новой стороны. Кроме привычного нижнего парка совершили чудесную прогулку по спокойной Александрии (незаслуженно пустующее
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    место!), поднялись на Бабигонские высоты к Бельведеру и проехалась мимо островов. Комфортный автомобиль, отличный маршрут, в котором учли столь необходимый перерыв на обед - организация на высшем уровне. Большое спасибо Денису, буду ждать новых экскурсий именно с ним.

  • В
    Валерия
    4 мая 2024
    Экскурсия по прекрасной Стрельне
    Путешествовали вместе с Вячеславом по Стрельне. Нам очень понравилось с какой любовью и интересом он рассказывал о месте, мимо которого
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    мы сто раз проезжали, но не останавливались. Увидели много необычных мест, которых не видели раньше. Время экскурсии можно было даже подстроить, как нам удобно! Спасибо!

    Путешествовали вместе с Вячеславом по Стрельне. Нам очень понравилось с какой любовью и интересом он рассказывал
  • О
    Ольга
    14 апреля 2024
    Групповая экскурсия из Петербурга в Константиновский дворец
    Всё было хорошо организованно, экскурсовод интересно рассказал, всё понравилось!!!
  • I
    ILIA
    14 апреля 2024
    Групповая экскурсия из Петербурга в Константиновский дворец
    Очень понравился гид, но к сожалению, не расслышала имя. У мужчины прекрасная речь и знания города, ему самому нравилось рассказывать
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    о каждом месте, котрое проезжали. Дворец впечатлил, особенно темпы реставрации. Замечательно, что ему дали "жить"! Парк увидели из окна,великолепен, хотя был апрель,куда захотелось снова приехать и погулять!

  • Н
    Наталия
    10 апреля 2024
    Экскурсия по прекрасной Стрельне
    Я жила в Стрельне в школьные годы, и маршрут в целом был мне знаком, но в экскурсии Вячеслава было, чем
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    удивить и заинтересовать! Любопытным оказался и богатый иллюстративный материал. Чувтствовалась большая подготовительная работа экскурсовода. Единственным разочарованием явилась невозможность проникнуть на территорию комплекса с конюшней, оранжереей и птичником. Это было моей мечтой с детства, когда этот участок парка всегда был закрыт, и я надеялась, что с экскурсией все-таки смогу туда попасть.

  • М
    Мария
    3 апреля 2024
    Из Петербурга - в Константиновский дворец в группе
    Все было отлично.
  • Н
    Наиль
    21 марта 2024
    Зимний Петергоф
    Благодарю за интересный день, отличный непринуждённый отдых, положительные эмоции и возможность насладиться красивыми местами. Рекомендую для тех, кому по душе комфорт, неторопливость и приятные впечатления.
  • Д
    Дмитрий
    16 марта 2024
    Зимний Петергоф
    Хотели бы оставить супер положительный отзыв про Дениса. Пусть Вас не смущает небольшое количество отзывов, но Денис, действительно, профессионал своего дела.
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    Кладезь информации и знаний. Изначально была только одна основная точка экскурсии, но когда мы предварительно списались с Денисом и спросили о возможности дополнительного посещения Кронштадта - с радостью согласился. Экскурсия прошла с посещения центра Санкт-Петербурга. Заезда в Стрелку. Огромное количество интереснейшей информации по пути следования. И конечно же исчерпывающая информация о Петергофе и Кронштадте. А сколько восторга вызвало кормление птиц в Петергофе)) Не сомневайтесь, заказывайте экскурсию у Дениса, Вы ни на секунду не пожалеете. Денис, Спасибо Вам ещё раз! Дима и Таня.

  • А
    Александр
    15 марта 2024
    Константиновский дворец, или Русский Версаль в Стрельне
    Тур был организован на высоком уровне. Организаторы очень своевременно и четко реагировали на все происходящие изменения. Экскурсоводы и водитель хорошие
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    профессионала и знающие и погруженные тему. Сам дворец не очень впечатлил, парк вокруг дворца интересный, но наверное в летнее время он более эффектный.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Стрельна»

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  1. Групповая экскурсия из Петербурга в Константиновский дворец
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  3. Стрельна, Александрия и Ораниенбаум - групповая автобусная экскурсия
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  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
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