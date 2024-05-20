1 чел.
По популярности
Групповая
5 часов
Групповая экскурсия из Петербурга в Константиновский дворец
Открыть историю и красоту возрожденного проекта Петра I
Начало: У Гостиного двора
14 июня в 12:45
23 июня в 12:45
2 500₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Константиновский дворец, или Русский Версаль в Стрельне
Познакомиться с парадной резиденцией Романовых и Президента России
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
10 500₽ за всё до 6 чел.
скидка
30%
Групповая
10 часов
Стрельна, Александрия и Ораниенбаум - групповая автобусная экскурсия
Увидеть резиденции русских монархов и сравнить три шедевра дворцово-паркового искусства
Начало: На площади Искусств
16 июня в 09:00
23 июня в 09:00
28001 960₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Зимний Петергоф
Ощутить очарование дремлющей резиденции без очередей и толп туристов
14 июня в 10:00
18 июня в 10:00
9 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Императорские загородные усадьбы
Открыть исторические места проживания великих императоров и узнать малоизвестные факты царской жизни
21 июня в 10:00
27 июня в 10:00
12 500₽ за всё до 2 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по прекрасной Стрельне
Прогуляться по историческому посёлку и окунуться в его историю
Начало: на ж/д станции Стрельна
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
40003 600₽ за всё до 6 чел.
Групповая
4.5 часа
Из Петербурга - в Константиновский дворец в группе
Побывать в месте с остросюжетной судьбой, где принимаются важные дипломатические решения
Начало: Недалеко от Казанского собора
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00
22 июня в 11:00
6 июля в 11:00
3 000₽ за человека
Мини-группа
5 часов
В Стрельну: Константиновский дворец + дегустация вин с сомелье в мини-группе
Посетить несостоявшуюся столицу фонтанов и научиться азам винопития в погребах великих императоров
Начало: У станции метро «Кировский завод»
Расписание: в субботу в 09:30
15 июня в 09:30
22 июня в 09:30
5 450₽ за человека
Индивидуальная
5.5 часов
Стрельна - несостоявшееся величие
Побывать в дворцово-парковом комплексе, который мог бы занять место Петергофа, но
Начало: В любой точке Петербурга
Завтра в 12:00
9 июня в 10:00
13 740₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория20 мая 2024Очень много гуляли ну и это единственная экскурсия, где вход платный даже в парк. В кассе просили паспорта (для граждан РФ билет стоит дешевле,чем для иностранцев)
- ММаргарита8 мая 2024Экскурсия - огонь! Увидела Петергоф с новой стороны. Кроме привычного нижнего парка совершили чудесную прогулку по спокойной Александрии (незаслуженно пустующее
- ВВалерия4 мая 2024Путешествовали вместе с Вячеславом по Стрельне. Нам очень понравилось с какой любовью и интересом он рассказывал о месте, мимо которого
- ООльга14 апреля 2024Всё было хорошо организованно, экскурсовод интересно рассказал, всё понравилось!!!
- IILIA14 апреля 2024Очень понравился гид, но к сожалению, не расслышала имя. У мужчины прекрасная речь и знания города, ему самому нравилось рассказывать
- ННаталия10 апреля 2024Я жила в Стрельне в школьные годы, и маршрут в целом был мне знаком, но в экскурсии Вячеслава было, чем
- ММария3 апреля 2024Все было отлично.
- ННаиль21 марта 2024Благодарю за интересный день, отличный непринуждённый отдых, положительные эмоции и возможность насладиться красивыми местами. Рекомендую для тех, кому по душе комфорт, неторопливость и приятные впечатления.
- ДДмитрий16 марта 2024Хотели бы оставить супер положительный отзыв про Дениса. Пусть Вас не смущает небольшое количество отзывов, но Денис, действительно, профессионал своего дела.
- ААлександр15 марта 2024Тур был организован на высоком уровне. Организаторы очень своевременно и четко реагировали на все происходящие изменения. Экскурсоводы и водитель хорошие
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Стрельна»
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