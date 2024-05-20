читать дальше

Кладезь информации и знаний. Изначально была только одна основная точка экскурсии, но когда мы предварительно списались с Денисом и спросили о возможности дополнительного посещения Кронштадта - с радостью согласился. Экскурсия прошла с посещения центра Санкт-Петербурга. Заезда в Стрелку. Огромное количество интереснейшей информации по пути следования. И конечно же исчерпывающая информация о Петергофе и Кронштадте. А сколько восторга вызвало кормление птиц в Петергофе)) Не сомневайтесь, заказывайте экскурсию у Дениса, Вы ни на секунду не пожалеете. Денис, Спасибо Вам ещё раз! Дима и Таня.