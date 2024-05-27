М Маргарита Ораниенбаум: Меншиковский и Китайский дворцы + обед Отличная экскурсия, прекрасный увлекающий в историю императорской России экскурсовод, Лариса Анатольевна. Ее мягкий тонкий юмор добавлял положительных эмоций от увиденного и услышанного. Самое яркое впечатление оставил Китайский дворец, интерьеры поражают своей красотой и изысканностью. Спасибо большое всем участникам и организаторам!

E Ekaterina Из Петербурга на север: к финскому хутору и Арктической деревне Замечательная экскурсия! Прекрасно провели время, отдохнули, расслабились! Анастасия - приятный, увлеченный человек, с которым интересно поговорить! Это особо ценно, спасибо!

Е Елена Ораниенбаум: Меншиковский и Китайский дворцы Все отлично. Особое спасибо гиду Анджеле Александровне. Профессионализм, такт, оптимизм.

Е Екатерина Из Петербурга - к самым полноводным водопадам Ленобласти читать дальше Анастасии, девушка отличный экскурсовод, журналист дело свое знает. Разказала пока ехали всю программу в некоторые места мы не пошли по причине усталости. Но это наше желание, хватило того, что мы увидили. Было все спокойно непринуждённо. В следующий раз обязательно возьму ещё экскурсии предлагаемые Анастасией. Были на экскурсии 18 августа. Было все супер. В такие места мы бы никогда сами бы и не добрались… Спасибо

Е Елена Метеор в Стрельну с обедом в ресторане читать дальше сотрудники пристани. В результате при посадке образовалась толпа и все лезли методом силы, отпихивая друг друга локтями. Организаторов нет и никто не руководил процессом. Отравление из Стрельны было примерно такое же и ещё с опозданием минут на 20. Высадили всех на другой пристане, не заявленной в описании экскурсии. Пояснить ситуацию отказались. Организация экскурсии: отправление и прибытие ужасно. Отправление: на пристане толпа народу, кто куда не понятно. Приехали рано, встали где показали

Н Наталья Метеор в Стрельну с обедом в ресторане читать дальше минут на метеоре. Прогулялись по парку и главным залам дворца. Накормили вкуснейшим обедом. Обратный метеор опоздал на 30 минут, забирал пассажиров из Петергофа. Призываю всех туристов оставлять отзывы. Метеор был заполнен полностью участниками экскурсии, а на просторах интернета единицы отзывов. Отличная экскурсия, 30

С Светлана Ораниенбаум: Меншиковский и Китайский дворцы Потрясающе красиво, отлично отреставрированные дворцы, все очень живописно и приятно глазу. Китайских экскурсий нет совсем. Парк очень ухоженный. Хождение по газону приравнивается охранниками к преступлению. Не забудьте взять с собой воду, в автоматах бутылка воды стоит как слиток золота.

О Оксана Ораниенбаум: Меншиковский и Китайский дворцы Все четко, быстрый маршрут. Комфортный автобус, прекрасные дворцы, потрясающая Стеклярусная комната, ухоженная территория парка, СУПЕР-ГИД!

М Марина Метеор в Стрельну с обедом в ресторане читать дальше - метеор был отправлением в 10-40. Что вызвало путаницу у части пассажиров, потому как каждые 5 минут были разные метеоры. Хотелось бы, чтобы организатор давал точную информацию. Экскурсия отличная, парк и дворец великолепны, обед вкусный в красивом ресторане. Единственное, при бронировании время было указано 10-45, а при посадке