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Групповая
9.5 часов
Ораниенбаум: Меншиковский и Китайский дворцы + обед
Начало: Лиговский пр., 10/118, гостиница «Октябрьская»
Расписание: по четвергам и субботам в 10:00
Завтра в 09:30
15 июня в 09:30
4 300₽ за человека
Групповая
10 часов
Ораниенбаум: Меншиковский и Китайский дворцы
Групповая экскурсия из Петербурга в великолепный ансамбль, не разрушенный войной (обед включён)
Начало: На Лиговском проспекте
«В стоимость включены: трансфер, входные билеты в парк Ораниенбаум (самостоятельное посещение), входные билеты с экскурсиями в Большом Меншиковском и Китайском дворцах, обед»
15 июня в 09:30
19 июня в 09:30
4 300₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Музей купцов Елисеевых и купеческий обед
Посетить закрытые помещения старейшего гастронома - и проследить, как менялся его облик
Начало: Музей Купцов Елисеевых
«В конце экскурсии вас ждет настоящий купеческий обед в одном из ресторанов магазина»
Расписание: в будние дни в 12:00, 15:00 и 19:00, в субботу и воскресенье в 14:00 и 17:00
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
5 000₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Из Петербурга - к самым полноводным водопадам Ленобласти
Погулять по каньонам, услышать шум водопадов и пообедать на берегу Ладожского озера
Начало: У метро «Василеостровская»
«А в конце устроим обед на берегу любимой Ладоги»
26 июня в 08:00
4 июля в 08:00
5 000₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Из Петербурга на север: к финскому хутору и Арктической деревне
Погладить хаски, покормить оленей, попробовать финский обед из печи
Начало: У станции метро «Василеостровская»
«А затем нас ждет настоящий финский обед, приготовленный на печи»
26 июня в 08:30
4 июля в 08:30
9 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММаргарита27 мая 2024Отличная экскурсия, прекрасный увлекающий в историю императорской России экскурсовод, Лариса Анатольевна. Ее мягкий тонкий юмор добавлял положительных эмоций от увиденного и услышанного. Самое яркое впечатление оставил Китайский дворец, интерьеры поражают своей красотой и изысканностью. Спасибо большое всем участникам и организаторам!
- EEkaterina31 декабря 2023Замечательная экскурсия! Прекрасно провели время, отдохнули, расслабились! Анастасия - приятный, увлеченный человек, с которым интересно поговорить! Это особо ценно, спасибо!
- ЕЕлена24 сентября 2023Все отлично. Особое спасибо гиду Анджеле Александровне. Профессионализм, такт, оптимизм.
- ЕЕкатерина19 августа 2023Были на экскурсии 18 августа. Было все супер. В такие места мы бы никогда сами бы и не добрались… Спасибо
- ЕЕлена17 августа 2023Метеор в Стрельну с обедом в ресторанеОрганизация экскурсии: отправление и прибытие ужасно. Отправление: на пристане толпа народу, кто куда не понятно. Приехали рано, встали где показали
- ННаталья10 августа 2023Метеор в Стрельну с обедом в ресторанеПризываю всех туристов оставлять отзывы. Метеор был заполнен полностью участниками экскурсии, а на просторах интернета единицы отзывов. Отличная экскурсия, 30
- ССветлана4 августа 2023Потрясающе красиво, отлично отреставрированные дворцы, все очень живописно и приятно глазу. Китайских экскурсий нет совсем. Парк очень ухоженный. Хождение по газону приравнивается охранниками к преступлению. Не забудьте взять с собой воду, в автоматах бутылка воды стоит как слиток золота.
- ООксана2 августа 2023Все четко, быстрый маршрут. Комфортный автобус, прекрасные дворцы, потрясающая Стеклярусная комната, ухоженная территория парка, СУПЕР-ГИД!
- ММарина13 июля 2023Метеор в Стрельну с обедом в ресторанеЭкскурсия отличная, парк и дворец великолепны, обед вкусный в красивом ресторане. Единственное, при бронировании время было указано 10-45, а при посадке
- ННинель16 декабря 2022Все было хорошо,но обед лучше не заказывать. Даже чай был холодный. И. блины тоже те. только приготовленные. А.экскурсия. интересная,и гид тоже в теме глубоко. Спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «С обедом»
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