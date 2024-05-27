Экскурсии с обедом

Найдено 5 экскурсий в категории «С обедом» в Санкт-Петербурге, цены от 4 300 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ораниенбаум: Меншиковский и Китайский дворцы + обед
🚌 На автобусе
Групповая
9.5 часов
97 отзывов
Ораниенбаум: Меншиковский и Китайский дворцы + обед
Начало: Лиговский пр., 10/118, гостиница «Октябрьская»
Расписание: по четвергам и субботам в 10:00
Завтра в 09:30
15 июня в 09:30
4 300 за человека
Ораниенбаум: Меншиковский и Китайский дворцы
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
12 отзывов
Ораниенбаум: Меншиковский и Китайский дворцы
Групповая экскурсия из Петербурга в великолепный ансамбль, не разрушенный войной (обед включён)
Начало: На Лиговском проспекте
«В стоимость включены: трансфер, входные билеты в парк Ораниенбаум (самостоятельное посещение), входные билеты с экскурсиями в Большом Меншиковском и Китайском дворцах, обед»
15 июня в 09:30
19 июня в 09:30
4 300 за человека
Музей купцов Елисеевых и купеческий обед
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
38 отзывов
Музей купцов Елисеевых и купеческий обед
Посетить закрытые помещения старейшего гастронома - и проследить, как менялся его облик
Начало: Музей Купцов Елисеевых
«В конце экскурсии вас ждет настоящий купеческий обед в одном из ресторанов магазина»
Расписание: в будние дни в 12:00, 15:00 и 19:00, в субботу и воскресенье в 14:00 и 17:00
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
5 000 за человека
Из Петербурга - к самым полноводным водопадам Ленобласти
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Из Петербурга - к самым полноводным водопадам Ленобласти
Погулять по каньонам, услышать шум водопадов и пообедать на берегу Ладожского озера
Начало: У метро «Василеостровская»
«А в конце устроим обед на берегу любимой Ладоги»
26 июня в 08:00
4 июля в 08:00
5 000 за человека
Из Петербурга на север: к финскому хутору и Арктической деревне
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Из Петербурга на север: к финскому хутору и Арктической деревне
Погладить хаски, покормить оленей, попробовать финский обед из печи
Начало: У станции метро «Василеостровская»
«А затем нас ждет настоящий финский обед, приготовленный на печи»
26 июня в 08:30
4 июля в 08:30
9 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Маргарита
    27 мая 2024
    Ораниенбаум: Меншиковский и Китайский дворцы + обед
    Отличная экскурсия, прекрасный увлекающий в историю императорской России экскурсовод, Лариса Анатольевна. Ее мягкий тонкий юмор добавлял положительных эмоций от увиденного и услышанного. Самое яркое впечатление оставил Китайский дворец, интерьеры поражают своей красотой и изысканностью. Спасибо большое всем участникам и организаторам!
  • E
    Ekaterina
    31 декабря 2023
    Из Петербурга на север: к финскому хутору и Арктической деревне
    Замечательная экскурсия! Прекрасно провели время, отдохнули, расслабились! Анастасия - приятный, увлеченный человек, с которым интересно поговорить! Это особо ценно, спасибо!
  • Е
    Елена
    24 сентября 2023
    Ораниенбаум: Меншиковский и Китайский дворцы
    Все отлично. Особое спасибо гиду Анджеле Александровне. Профессионализм, такт, оптимизм.
  • Е
    Екатерина
    19 августа 2023
    Из Петербурга - к самым полноводным водопадам Ленобласти
    Были на экскурсии 18 августа. Было все супер. В такие места мы бы никогда сами бы и не добрались… Спасибо
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    Анастасии, девушка отличный экскурсовод, журналист дело свое знает. Разказала пока ехали всю программу в некоторые места мы не пошли по причине усталости. Но это наше желание, хватило того, что мы увидили. Было все спокойно непринуждённо. В следующий раз обязательно возьму ещё экскурсии предлагаемые Анастасией.

    Были на экскурсии 18 августа. Было все супер. В такие места мы бы никогда сами быБыли на экскурсии 18 августа. Было все супер. В такие места мы бы никогда сами быБыли на экскурсии 18 августа. Было все супер. В такие места мы бы никогда сами быБыли на экскурсии 18 августа. Было все супер. В такие места мы бы никогда сами быБыли на экскурсии 18 августа. Было все супер. В такие места мы бы никогда сами быБыли на экскурсии 18 августа. Было все супер. В такие места мы бы никогда сами быБыли на экскурсии 18 августа. Было все супер. В такие места мы бы никогда сами бы
  • Е
    Елена
    17 августа 2023
    Метеор в Стрельну с обедом в ресторане
    Организация экскурсии: отправление и прибытие ужасно. Отправление: на пристане толпа народу, кто куда не понятно. Приехали рано, встали где показали
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    сотрудники пристани. В результате при посадке образовалась толпа и все лезли методом силы, отпихивая друг друга локтями. Организаторов нет и никто не руководил процессом. Отравление из Стрельны было примерно такое же и ещё с опозданием минут на 20. Высадили всех на другой пристане, не заявленной в описании экскурсии. Пояснить ситуацию отказались.

  • Н
    Наталья
    10 августа 2023
    Метеор в Стрельну с обедом в ресторане
    Призываю всех туристов оставлять отзывы. Метеор был заполнен полностью участниками экскурсии, а на просторах интернета единицы отзывов. Отличная экскурсия, 30
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    минут на метеоре. Прогулялись по парку и главным залам дворца. Накормили вкуснейшим обедом. Обратный метеор опоздал на 30 минут, забирал пассажиров из Петергофа.

  • С
    Светлана
    4 августа 2023
    Ораниенбаум: Меншиковский и Китайский дворцы
    Потрясающе красиво, отлично отреставрированные дворцы, все очень живописно и приятно глазу. Китайских экскурсий нет совсем. Парк очень ухоженный. Хождение по газону приравнивается охранниками к преступлению. Не забудьте взять с собой воду, в автоматах бутылка воды стоит как слиток золота.
  • О
    Оксана
    2 августа 2023
    Ораниенбаум: Меншиковский и Китайский дворцы
    Все четко, быстрый маршрут. Комфортный автобус, прекрасные дворцы, потрясающая Стеклярусная комната, ухоженная территория парка, СУПЕР-ГИД!
  • М
    Марина
    13 июля 2023
    Метеор в Стрельну с обедом в ресторане
    Экскурсия отличная, парк и дворец великолепны, обед вкусный в красивом ресторане. Единственное, при бронировании время было указано 10-45, а при посадке
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    - метеор был отправлением в 10-40. Что вызвало путаницу у части пассажиров, потому как каждые 5 минут были разные метеоры. Хотелось бы, чтобы организатор давал точную информацию.

  • Н
    Нинель
    16 декабря 2022
    Музей купцов Елисеевых и купеческий обед
    Все было хорошо,но обед лучше не заказывать. Даже чай был холодный. И. блины тоже те. только приготовленные. А.экскурсия. интересная,и гид тоже в теме глубоко. Спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «С обедом»

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Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "С обедом" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 4 300 до 9 500. Туристы уже оставили гидам 150 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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