Это не просто свидание. Это неожиданные эмоции, внимание друг к другу и интересный опыт. Без привычных разговоров и шума. Вы окажетесь в пространстве, где общение строится на жестах, взглядах и ощущениях. Пять интерактивных зон помогут по-новому почувствовать друг друга и провести время необычно и очень атмосферно.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Вы посетите пять интерактивных зон музея «В Тишине».

Зона 1 — знакомство с тишиной

Вы наденете шумоприглушающие наушники и под руководством гида попробуете общаться без слов — с помощью мимики, жестов и эмоций.

Зона 2 — язык рук

Научитесь объяснять слова по буквам с помощью специального алфавита и поймёте, как много можно сказать без голоса.

Зона 3 — задания на взаимопонимание

Объясните друг другу сложные понятия в полной тишине. Если станет трудно, наш гид обязательно поможет!

Зона 4 — музыка через ощущения

Узнаете, как можно воспринимать музыку телом, и по-новому прислушаетесь к собственным ощущениям.

Зона 5 — финальный интерактив

«В Тишине» — это музей, поэтому без небольшой теоретической части и экспонатов мы вас не оставим. Вся информация будет подана интересно, а гид — открыт к диалогу. А ещё вас ждёт интерактивный элемент и классная фотозона!

Организационные детали

Сеансы: 11:00, 14:00, 17:00, 19:00 ежедневно.