Это не просто свидание. Это неожиданные эмоции, внимание друг к другу и интересный опыт. Без привычных разговоров и шума. Вы окажетесь в пространстве, где общение строится на жестах, взглядах и ощущениях.
Пять интерактивных зон помогут по-новому почувствовать друг друга и провести время необычно и очень атмосферно.
Описание экскурсии
Вы посетите пять интерактивных зон музея «В Тишине».
Зона 1 — знакомство с тишиной
Вы наденете шумоприглушающие наушники и под руководством гида попробуете общаться без слов — с помощью мимики, жестов и эмоций.
Зона 2 — язык рук
Научитесь объяснять слова по буквам с помощью специального алфавита и поймёте, как много можно сказать без голоса.
Зона 3 — задания на взаимопонимание
Объясните друг другу сложные понятия в полной тишине. Если станет трудно, наш гид обязательно поможет!
Зона 4 — музыка через ощущения
Узнаете, как можно воспринимать музыку телом, и по-новому прислушаетесь к собственным ощущениям.
Зона 5 — финальный интерактив
«В Тишине» — это музей, поэтому без небольшой теоретической части и экспонатов мы вас не оставим. Вся информация будет подана интересно, а гид — открыт к диалогу. А ещё вас ждёт интерактивный элемент и классная фотозона!
Организационные детали
Сеансы: 11:00, 14:00, 17:00, 19:00 ежедневно.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|4700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Галерной улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Музей «В Тишине» — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 543 туристов
Первый в России необычный музей «В Тишине» приглашает на 60 минут тишины! Здесь вы сможете побыть без информационного, городского и рабочего шума, обнаружить в себе новые способности и понять, можете ли вы общаться, не используя голос.
