Максим проводит ещё 1 экскурсию

Программа Х
Эрмитаж или улица Джона Леннона? Петропавловская крепость или барная улица Рубинштейна? Андреевский Собор или Зенит-арена? Вы узнаете маршрут уже на самой экскурсии!
Наш гид проведет вас по неизведанным улочкам или же покажет известные достопримечательности 🏛️ Санкт-Петербурга так, как вы их никогда не рассматривали. Расскажет об архитектуре и искусстве XIX века — или удивит неформальным современным искусством. Обзорная экскурсия ⛳ для тех, кто первый раз в городе, погружение в дворцовые интриги, история 📖 доходных домов, знакомство с гастрономией — вы зададите вектор, а мы разработаем программу и сохраним интригу до нашей встречи.
Стоимость экскурсии 🧭 и дополнительные расходы
Как оформить экскурсию
Забронируйте дату и удобное время начала и укажите в переписке:
— количество человек и их возраст
— продолжительность экскурсии
— желаемый формат (пешеходная или авто-пешеходная)
— максимальный бюджет
— ваши интересы и локации, которые вы точно НЕ хотите посещать, а также сообщите, хотите ли вы прогулку 👣 с посещением музеев или нет