Максим проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Программа Х

Эрмитаж или улица Джона Леннона? Петропавловская крепость или барная улица Рубинштейна? Андреевский Собор или Зенит-арена? Вы узнаете маршрут уже на самой экскурсии!

Наш гид проведет вас по неизведанным улочкам или же покажет известные достопримечательности 🏛️ Санкт-Петербурга так, как вы их никогда не рассматривали. Расскажет об архитектуре и искусстве XIX века — или удивит неформальным современным искусством. Обзорная экскурсия ⛳ для тех, кто первый раз в городе, погружение в дворцовые интриги, история 📖 доходных домов, знакомство с гастрономией — вы зададите вектор, а мы разработаем программу и сохраним интригу до нашей встречи.

Организационные детали

Стоимость экскурсии 🧭 и дополнительные расходы

Цена экскурсии зависит от ее параметров: длительности и формата. Минимальная стоимость двухчасовой пешеходной экскурсии — 3500 рублей; на автомобиле 🚘 — 5500 рублей.

Отдельно оплачиваются билеты 🎫 в музеи 🖼, если вы захотите их посетить

Как оформить экскурсию

Забронируйте дату и удобное время начала и укажите в переписке:

— количество человек и их возраст

— продолжительность экскурсии

— желаемый формат (пешеходная или авто-пешеходная)

— максимальный бюджет

— ваши интересы и локации, которые вы точно НЕ хотите посещать, а также сообщите, хотите ли вы прогулку 👣 с посещением музеев или нет