Максим проводит ещё 1 экскурсию

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Экскурсия-сюрприз по Петербургу

От рока до барокко: сообщить о своих интересах гиду и отправиться на прогулку, не зная маршрута

Максим
Максим – экскурсионное агентство из Санкт-Петербурга
Этот вариант для тех, кому хочется необычных новых впечатлений.

Вы зададите ключевые параметры: тему, время и цену — а мы составим индивидуальную программу с учетом ваших пожеланий.

Будет ли это классическая обзорка или нестандартные локации, хотите ли вы погрузиться в историю 📖, пройти по следам писателей, протестировать ассортимент баров или исследовать дворы-колодцы — в любом случае, мы вас удивим!
Задать вопросОбычно отвечает за 33 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

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Экскурсия-сюрприз по Петербургу
Экскурсия-сюрприз по Петербургу

Что вас ожидает

Программа Х
Эрмитаж или улица Джона Леннона? Петропавловская крепость или барная улица Рубинштейна? Андреевский Собор или Зенит-арена? Вы узнаете маршрут уже на самой экскурсии!
Наш гид проведет вас по неизведанным улочкам или же покажет известные достопримечательности 🏛️ Санкт-Петербурга так, как вы их никогда не рассматривали. Расскажет об архитектуре и искусстве XIX века — или удивит неформальным современным искусством. Обзорная экскурсия ⛳ для тех, кто первый раз в городе, погружение в дворцовые интриги, история 📖 доходных домов, знакомство с гастрономией — вы зададите вектор, а мы разработаем программу и сохраним интригу до нашей встречи.

Организационные детали

Стоимость экскурсии 🧭 и дополнительные расходы

  • Цена экскурсии зависит от ее параметров: длительности и формата. Минимальная стоимость двухчасовой пешеходной экскурсии — 3500 рублей; на автомобиле 🚘 — 5500 рублей.
  • Отдельно оплачиваются билеты 🎫 в музеи 🖼, если вы захотите их посетить

Как оформить экскурсию
Забронируйте дату и удобное время начала и укажите в переписке:
— количество человек и их возраст
— продолжительность экскурсии
— желаемый формат (пешеходная или авто-пешеходная)
— максимальный бюджет
— ваши интересы и локации, которые вы точно НЕ хотите посещать, а также сообщите, хотите ли вы прогулку 👣 с посещением музеев или нет

Экскурсия-сюрприз по Петербургу
Экскурсия-сюрприз по Петербургу
Экскурсия-сюрприз по Петербургу
Экскурсия-сюрприз по Петербургу
Экскурсия-сюрприз по Петербургу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Максим
Максим
Мы стремимся вывести сферу туризма в России на новый уровень и сделать каждое путешествие по нашей стране особенным. Именно поэтому, выбирая экскурсию с нами, вы гарантированно получаете высокий уровень сервиса и организации.
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Максим проводит ещё 1 экскурсию

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