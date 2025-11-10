Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу — это прекрасная возможность познакомиться с северной столицей России, где каждый уголок пронизан историей, искусством и культурой.
На этом маршруте вы увидите множество знаковых мест, уникальных достопримечательностей и насладитесь атмосферой, которая привлекает туристов со всего мира.
На этом маршруте вы увидите множество знаковых мест, уникальных достопримечательностей и насладитесь атмосферой, которая привлекает туристов со всего мира.
Описание экскурсииМы начнем наше путешествие по Невскому проспекту, сердцу города, где величие архитектуры времен императорской России переплетается с динамичной жизнью современного мегаполиса. Вы увидите Аничков мост с его знаменитой скульптурной группой, Казанский собор, величественный своими колоннадами, и узнаете его историю, тесно связанную с победами русской армии. Далее наш маршрут проляжет по живописной Дворцовой набережной, откуда перед вами откроется завораживающий вид на Петропавловскую крепость и монументальные фасады Эрмитажа. Мы проедем по улице Миллионной, заглянем на Конюшенную площадь и остановимся у величественного Спаса на Крови. Далее нас ждет Марсово поле, Суворовская площадь и, конечно же, Троицкий мост – идеальное место, чтобы полюбоваться живописными просторами Невы и панорамой Петроградской стороны. Кульминацией нашего приключения станет прогулка по Петропавловской крепости. Здесь вы сможете увидеть первый собор города, место упокоения императорской семьи и скромный домик Петра I. Мы также увидим легендарный крейсер «Аврора», стрелку Васильевского острова с её Ростральными колоннами и историческими зданиями! Важная информация: Если вы бронируете экскурсию заранее, нужно будет оплатить не позднее, чем за 1 день до экскурсии, всю информацию по оплате организатор присылает после подтверждения бронирования. На месте оплата не возможна. При бронировании экскурсии менее, чем за 1 день до проведения, оплату перевести нужно сразу после получения информации.
Ежедневно в 14:30
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Невский проспект
- Аничков мост
- Исаакиевский и Казанский собор
- Дворцовая набережная
- Марсово поле
- Спас на Крови
- Крейсер Аврора
- Петропавловскую крепость
Что включено
- Услуги гида
Место начала и завершения?
Лиговский пр. 10
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 14:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Важная информация
- Если вы бронируете экскурсию заранее
- Нужно будет оплатить не позднее
- Чем за 1 день до экскурсии
- Всю информацию по оплате организатор присылает после подтверждения бронирования. На месте оплата не возможна. При бронировании экскурсии менее
- Чем за 1 день до проведения
- Оплату перевести нужно сразу после получения информации
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Индивидуальная
до 4 чел.
Петропавловская крепость - сердце Петербурга
Петропавловская крепость - это не просто историческое место, а целый мир, полный загадок и тайн. Узнайте, почему её называют сердцем города
Начало: У Иоановского моста
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
от 5100 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия с посещением Петропавловской крепости
Начало: В удобное вам время и месте
Расписание: Ежедневно в удобное для вас время
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
11 000 ₽ за всё до 7 чел.
Групповая
до 22 чел.
Большая авторская обзорная с посещением Петропавловской крепости
Начало: Ул. Садовая, д. 17, угол Гостиного Двора
Расписание: Согласно расписанию в календаре
13 ноя в 11:00
14 ноя в 10:30
1790 ₽ за человека