Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу — это прекрасная возможность познакомиться с северной столицей России, где каждый уголок пронизан историей, искусством и культурой.



На этом маршруте вы увидите множество знаковых мест, уникальных достопримечательностей и насладитесь атмосферой, которая привлекает туристов со всего мира.

Оксана Ваш гид в Санкт-Петербурге Написать вопрос Групповая экскурсия Длитель­ность 3 часа Как проходит Пешком Когда Ежедневно в 14:30 1400 ₽ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 11:45, 14:45

Описание экскурсии Мы начнем наше путешествие по Невскому проспекту, сердцу города, где величие архитектуры времен императорской России переплетается с динамичной жизнью современного мегаполиса. Вы увидите Аничков мост с его знаменитой скульптурной группой, Казанский собор, величественный своими колоннадами, и узнаете его историю, тесно связанную с победами русской армии. Далее наш маршрут проляжет по живописной Дворцовой набережной, откуда перед вами откроется завораживающий вид на Петропавловскую крепость и монументальные фасады Эрмитажа. Мы проедем по улице Миллионной, заглянем на Конюшенную площадь и остановимся у величественного Спаса на Крови. Далее нас ждет Марсово поле, Суворовская площадь и, конечно же, Троицкий мост – идеальное место, чтобы полюбоваться живописными просторами Невы и панорамой Петроградской стороны. Кульминацией нашего приключения станет прогулка по Петропавловской крепости. Здесь вы сможете увидеть первый собор города, место упокоения императорской семьи и скромный домик Петра I. Мы также увидим легендарный крейсер «Аврора», стрелку Васильевского острова с её Ростральными колоннами и историческими зданиями! Важная информация: Если вы бронируете экскурсию заранее, нужно будет оплатить не позднее, чем за 1 день до экскурсии, всю информацию по оплате организатор присылает после подтверждения бронирования. На месте оплата не возможна. При бронировании экскурсии менее, чем за 1 день до проведения, оплату перевести нужно сразу после получения информации.

Ежедневно в 14:30 Выбрать дату