Заглянуть «за кулисы» одного из самых красивых зданий Петербурга и открыть его секреты (в группе)
Здесь создавался символ Санкт-Петербурга, здесь жили и работали известные личности, ставшие иконами своей эпохи. Дом-музей в стенах здания работает и поныне, став фешенебельным отелем «Талион».
Но его стены до сих пор хранят тайны и клады, и мы обязательно расскажем вам про них на нашей экскурсии.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 120 ₽
Описание
Что вас ожидает
Приглашаем вас на экскурсию по одному из красивейших зданий Петербурга, расположенному на пересечении Невского проспекта и реки Мойки. Его архитектура и убранство совмещают множество стилей и культурных направлений, работы самых известных европейских мастеров, законодателей моды и искусства декора.
Вы увидите:
Парадную лестницу — визитную карточку отеля «Талион», который сейчас располагается в здании дворца. Вы узнаете, почему этот архитектурный элемент считается одним из главных символов здания, и полюбуетесь сочетанием мрамора, колонн и бронзы.
Атриум. Пройдя по парадной лестнице, вы окажетесь в атриуме, который поражает красотой и атмосферой. Гид расскажет о его значении в истории дворца и обратит ваше внимание на фонтаны, скульптуры и декор.
Бывший кабинет хозяина. Вы узнаете о важных событиях, которые связаны с этим местом, и разберётесь в его архитектурных особенностях.
Исторические залы — Баккара, Ореховая, Золотая и Музыкальная гостиные. В этих залах вы окунётесь в атмосферу роскоши и изысканности. Поймёте, как здесь проходили балы и приёмы и как эти залы отражают культуру и эстетику эпохи.
Зал Империал (бывший кинотеатр «Баррикада»). Гид расскажет, какое значение имел этот кинотеатр в истории и как он превратился в одну из значимых локаций отеля «Талион».
Организационные детали
- Входные билеты и услуги гида включены в стоимость
- Программа будет интересна взрослым и детям от 6 лет
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в холле дворца
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.