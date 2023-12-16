Тайны дворца Елисеевых

Групповая экскурсия в Санкт-Петербурге

Заглянуть «за кулисы» одного из самых красивых зданий Петербурга и открыть его секреты (в группе)

Этот дворец, словно зеркало, отражает огромный пласт истории России.

Здесь создавался символ Санкт-Петербурга, здесь жили и работали известные личности, ставшие иконами своей эпохи. Дом-музей в стенах здания работает и поныне, став фешенебельным отелем «Талион».

Но его стены до сих пор хранят тайны и клады, и мы обязательно расскажем вам про них на нашей экскурсии.
Тайны дворца Елисеевых
Тайны дворца Елисеевых
Тайны дворца Елисеевых
Тайны дворца Елисеевых
Тайны дворца Елисеевых
Тайны дворца Елисеевых
Тайны дворца Елисеевых
Тайны дворца Елисеевых
Тайны дворца Елисеевых
Тайны дворца Елисеевых
Тайны дворца Елисеевых
Ближайшие даты:
16
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янв
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3 120 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Приглашаем вас на экскурсию по одному из красивейших зданий Петербурга, расположенному на пересечении Невского проспекта и реки Мойки. Его архитектура и убранство совмещают множество стилей и культурных направлений, работы самых известных европейских мастеров, законодателей моды и искусства декора.

Вы увидите:

Парадную лестницу — визитную карточку отеля «Талион», который сейчас располагается в здании дворца. Вы узнаете, почему этот архитектурный элемент считается одним из главных символов здания, и полюбуетесь сочетанием мрамора, колонн и бронзы.

Атриум. Пройдя по парадной лестнице, вы окажетесь в атриуме, который поражает красотой и атмосферой. Гид расскажет о его значении в истории дворца и обратит ваше внимание на фонтаны, скульптуры и декор.

Бывший кабинет хозяина. Вы узнаете о важных событиях, которые связаны с этим местом, и разберётесь в его архитектурных особенностях.

Исторические залы — Баккара, Ореховая, Золотая и Музыкальная гостиные. В этих залах вы окунётесь в атмосферу роскоши и изысканности. Поймёте, как здесь проходили балы и приёмы и как эти залы отражают культуру и эстетику эпохи.

Зал Империал (бывший кинотеатр «Баррикада»). Гид расскажет, какое значение имел этот кинотеатр в истории и как он превратился в одну из значимых локаций отеля «Талион».

Организационные детали

  • Входные билеты и услуги гида включены в стоимость
  • Программа будет интересна взрослым и детям от 6 лет
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в холле дворца
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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