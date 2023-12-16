Этот дворец, словно зеркало, отражает огромный пласт истории России. Здесь создавался символ Санкт-Петербурга, здесь жили и работали известные личности, ставшие иконами своей эпохи. Дом-музей в стенах здания работает и поныне, став фешенебельным отелем «Талион». Но его стены до сих пор хранят тайны и клады, и мы обязательно расскажем вам про них на нашей экскурсии.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки вы ничего не платите

Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Приглашаем вас на экскурсию по одному из красивейших зданий Петербурга, расположенному на пересечении Невского проспекта и реки Мойки. Его архитектура и убранство совмещают множество стилей и культурных направлений, работы самых известных европейских мастеров, законодателей моды и искусства декора.

Вы увидите:

Парадную лестницу — визитную карточку отеля «Талион», который сейчас располагается в здании дворца. Вы узнаете, почему этот архитектурный элемент считается одним из главных символов здания, и полюбуетесь сочетанием мрамора, колонн и бронзы.

Атриум. Пройдя по парадной лестнице, вы окажетесь в атриуме, который поражает красотой и атмосферой. Гид расскажет о его значении в истории дворца и обратит ваше внимание на фонтаны, скульптуры и декор.

Бывший кабинет хозяина. Вы узнаете о важных событиях, которые связаны с этим местом, и разберётесь в его архитектурных особенностях.

Исторические залы — Баккара, Ореховая, Золотая и Музыкальная гостиные. В этих залах вы окунётесь в атмосферу роскоши и изысканности. Поймёте, как здесь проходили балы и приёмы и как эти залы отражают культуру и эстетику эпохи.

Зал Империал (бывший кинотеатр «Баррикада»). Гид расскажет, какое значение имел этот кинотеатр в истории и как он превратился в одну из значимых локаций отеля «Талион».

Организационные детали