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Тайны и чудеса Смоленского кладбища

3.8
20 отзывов
Вера И.
Вера И. – Гид из Санкт-Петербурга
Смоленское кладбище — старейшее в Санкт-Петербурге.

Кладбище появилось ещё при Петре Первом и пропустило сквозь себя все исторические события города.

Предлагаю вам погрузиться в его тайны и узнать неизведанные страницы истории 📖 Петербурга.

Вы увидите места упокоения известных жителей города – членов команды «Зенита», певца Эдуарда Хиля и писателя Тараса Шевченко, узнаете о судьбе могилы и дорожки имени Александра Блока.

И даже сможете загадать желание в часовне Ксении Блаженной, которое обязательно сбудется.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👻Мистика где-то рядом
  • 👣Пешеходная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 1 300 ₽ за экскурсию

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Тайны и чудеса Смоленского кладбища
Тайны и чудеса Смоленского кладбища

Что вы увидите

  • река Смоленка
  • старинные могилы и каменные склепы 18-19 веков
  • могилы членов команды Зенит, певца Эдуарда Хиля
  • захоронение жертв авиакатастрофы рейса 612 Анапа-Санкт-Петербург и захоронение погибших моряков
  • бывшая могила Тараса Шевченко
  • храм имени иконы Смоленской Божьей матери
  • часовня Ксении Блаженной
Смоленское кладбище — самое большое и старое в городе. Оно существовало ещё при Петре и, поскольку находится почти в центре Питера, пропустило сквозь себя все основные исторические события: основание города и его стройка, наводнение 1824 года и другие. Здесь похоронены интеллигенция и выдающиеся люди разных эпох, представители серебряного века и совка с его войнами и расстрелами. Здесь же располагается легендарная могила 40 мучеников - священнослужителей, о которой ходит очень много слухов и по сей день. Ну а главная достопримечательность 🏛️ — часовня Ксении Петербургской и легенды, связанные со святой.
Экскурсия станет для вас временным и увлекательным погружением в загробный мир.
Смоленское кладбище всегда привлекало посетителей – не только своей многовековой «биографией», но и какой-то особенной, как бы умиротворяющей, светлой энергетикой, “мистической силой”, которая отличает его от многих других подобных мест, – вам предстоит ее на себе испытать, – и здесь же находится часовня главной Святой нашего города, которую мы в ходе экскурсии 🧭 обязательно посетим.
Маршрут наш будет таков: метро 🚇 Приморская – Река Смоленка- Кладбище: Старинные фамильные склепы и захоронения 18-19 веков – могилы зенитовцев – захоронение погибших моряков-подводников- памятники жертвам рейса 612 ( Анапа-Санкт-Петербург)- бывшая могила Тараса Шевченко – храм имени иконы Смоленской Божьей матери – могила Эдуарда Хиля – Часовня Ксении Блаженной – метро Приморская

Во время увлекательной прогулки-экскурсии по Смоленскому кладбищу, вы узнаете:

  • •почему оно имеет именно такое название и что появилось раньше – название самого кладбища или реки рядом с ним;
  • •какая церковь ⛪ находилась на месте нынешнего храма имени иконы Смоленской Божьей Матери;
  • •как уже говорилось выше, сможете посетить популярную среди всех питерцев и даже гостей города часовню Ксении Петербургской, внутри которой исполняются желания;
  • •своими глазами увидите места упокоения множества известных жителей Петербурга: например, нескольких членов команды «Зенита», Эдуарда Хиля, бывшее места захоронения Тараса Шевченко, узнаете о судьбе могилы и дорожки имени Александра Блока. И даже увидите памятную доску, посвящённую няне Пушкина.
Ну и конечно же - куда на кладбище без страшных историй!))))
В общем, добро пожаловать в мир мистики и чудес!
Что входит
  • Не скучный, авторский рассказ от гида, любящего свое дело и живущего как раз рядом с этим кладбищем
  • Возможность погрузиться в тайны Смоленское кладбища и узнать неизведанные страницы истории Петербурга
  • Загадайте желание в особом месте, которое обязательно сбудется, а в знак встречи с Ксенией зажгите свечу
Что не входит
  • Транспортное обслуживание на время экскурсии и трансфер не предусмотрен
  • Питание не входит, возьмите с собой воду и легкий перекус, а еще по погоде - дождевик или зонт
  • Личные расходы туриста
Начало
🚩 после эскалатора наверху ст. метро Приморская
Место завершения
🏁 ст. метро Приморская
Тайны и чудеса Смоленского кладбища
Тайны и чудеса Смоленского кладбища
Тайны и чудеса Смоленского кладбища
Тайны и чудеса Смоленского кладбища
Тайны и чудеса Смоленского кладбища

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Вера И.
Вера И.
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20 отзывов оставили туристы

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