Смоленское кладбище — самое большое и старое в городе. Оно существовало ещё при Петре и, поскольку находится почти в центре Питера, пропустило сквозь себя все основные исторические события: основание города и его стройка, наводнение 1824 года и другие. Здесь похоронены интеллигенция и выдающиеся люди разных эпох, представители серебряного века и совка с его войнами и расстрелами. Здесь же располагается легендарная могила 40 мучеников - священнослужителей, о которой ходит очень много слухов и по сей день. Ну а главная достопримечательность 🏛️ — часовня Ксении Петербургской и легенды, связанные со святой.

Экскурсия станет для вас временным и увлекательным погружением в загробный мир.

Смоленское кладбище всегда привлекало посетителей – не только своей многовековой «биографией», но и какой-то особенной, как бы умиротворяющей, светлой энергетикой, “мистической силой”, которая отличает его от многих других подобных мест, – вам предстоит ее на себе испытать, – и здесь же находится часовня главной Святой нашего города, которую мы в ходе экскурсии 🧭 обязательно посетим.

Маршрут наш будет таков: метро 🚇 Приморская – Река Смоленка- Кладбище: Старинные фамильные склепы и захоронения 18-19 веков – могилы зенитовцев – захоронение погибших моряков-подводников- памятники жертвам рейса 612 ( Анапа-Санкт-Петербург)- бывшая могила Тараса Шевченко – храм имени иконы Смоленской Божьей матери – могила Эдуарда Хиля – Часовня Ксении Блаженной – метро Приморская

Во время увлекательной прогулки-экскурсии по Смоленскому кладбищу, вы узнаете:

•почему оно имеет именно такое название и что появилось раньше – название самого кладбища или реки рядом с ним;

•какая церковь ⛪ находилась на месте нынешнего храма имени иконы Смоленской Божьей Матери;

•как уже говорилось выше, сможете посетить популярную среди всех питерцев и даже гостей города часовню Ксении Петербургской, внутри которой исполняются желания;

•своими глазами увидите места упокоения множества известных жителей Петербурга: например, нескольких членов команды «Зенита», Эдуарда Хиля, бывшее места захоронения Тараса Шевченко, узнаете о судьбе могилы и дорожки имени Александра Блока. И даже увидите памятную доску, посвящённую няне Пушкина.

Ну и конечно же - куда на кладбище без страшных историй!))))

В общем, добро пожаловать в мир мистики и чудес!